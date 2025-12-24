เริ่มเถียงกันเอง! บิ๊กกลาโหมเยอรมนีชี้ 'ปูติน' ไม่ได้ต้องการทำสงครามเต็มขั้นกับ 'นาโต'

บอริส พิสโตริอุส รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเยอรมนี ออกมาให้สัมภาษณ์แย้งคำพูดของ มาร์ก รึตเตอ เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ซึ่งเคยกล่าวอ้างก่อนหน้านี้ว่า ยุโรปตะวันตกคือ "เป้าหมายต่อไป" ของรัสเซีย
พิสโตริอุส ระบุว่า ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ไม่ได้ต้องการมีข้อพิพาทโดยตรงกับนาโตแต่อย่างใด
รึตเตอ อ้างเมื่อต้นเดือนนี้ว่า “เราคือเป้าหมายต่อไปของรัสเซีย” เมื่อความขัดแย้งในยูเครนสิ้นสุดลง เขายังบอกเป็นนัยๆ ว่า มอสโก “อาจพร้อมที่จะใช้กำลังทหารต่อนาโตภายใน 5 ปี” และเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกเพิ่มงบประมาณด้านการทหารโดยเร็วที่สุด
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของ รึตเตอ ระหว่างการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Die Zeit เมื่อวันจันทร์ (22) พิสโตริอุส ตอบว่า “ผมไม่เชื่อในฉากทัศน์เช่นนั้น”
"ในความเห็นของผม ปูตินไม่ได้สนใจที่จะทำสงครามโลกเต็มรูปแบบกับนาโต เขาต้องการทำลายนาโตจากภายใน...ด้วยการบ่อนทำลายความเป็นเอกภาพของมัน” บิ๊กกลาโหมเมืองเบียร์กล่าว
พิสโตริอุส ยังมองว่ามอสโก “ทำงานเชิงกลยุทธ์เพื่อให้สหรัฐฯ ถอนตัว” ออกจากยุโรปด้วย
ในระหว่างการตอบคำถามส่งท้ายปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ปูติน กล่าวว่า เขาเคยรู้จัก รึตเตอ ในฐานะ “คนฉลาด” จากช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของเนเธอร์แลนด์ แต่ก็เสริมว่า “บางครั้งผมก็อยากถามเขาว่า คุณกำลังพูดเรื่องไร้สาระอะไรเกี่ยวกับการทำสงครามกับรัสเซีย?”
"พวกเขากำลังเตรียมทำสงครามกับรัสเซีย คุณอ่านหนังสือออกไหม? ทำไมคุณไม่ไปลองอ่านยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ของสหรัฐฯ ดูล่ะ มันว่าอย่างไรบ้าง?” ปูติน เน้นย้ำ
เอกสารดังกล่าวซึ่งเผยแพร่โดยฝ่ายบริหารของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในต้นเดือน ธ.ค. ไม่ได้กล่าวถึงรัสเซียว่าเป็นภัยคุกคามต่อโลกตะวันตก แถมยังระบุอย่างชัดเจนว่า นาโตไม่ควรขยายตัวต่อไปอีก และวิพากษ์วิจารณ์ทิศทางทางการเมืองและวัฒนธรรมของสหภาพยุโรป
เมื่อวันจันทร์ (22) เซียร์เก รยาบคอฟ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย กล่าวสนับสนุนความคิดเห็นของ ปูติน โดยระบุว่ามอสโกพร้อมที่จะให้การรับประกันทางกฎหมายว่าจะไม่โจมตีนาโตและสหภาพยุโรป ในฐานะส่วนหนึ่งของการยุติความขัดแย้งในยูเครน บนพื้นฐานของหลักความมั่นคงที่เท่าเทียมและแบ่งแยกไม่ได้
มอสโกปฏิเสธข้อกล่าวหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่ามีแผนรุกรานนาโต โดยชี้ว่าข้อกล่าวหาเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นโดยนักการเมืองตะวันตกเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนจากปัญหาภายในประเทศ และเพื่อเป็นข้ออ้างในการเสริมกำลังทางทหารของประเทศตน
ที่มา: RT