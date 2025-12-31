ปล้นวันคริสต์มาส! แก๊งโจรเหนือเมฆ Ocean 11 ขับรถออดีหรูสีดำใช้อุปกรณ์ไฮเทคเจาะคอนกรีตหนา 18 นิ้วเปิดเซฟใต้ดินธนาคารเยอรมัน ขนเงินสด-ทองคำ-เพชรรวม 30 ล้านยูโรหนีไปอย่างลอยนวล

เอเจนซีส์ – แก๊งโจรเหนือเมฆไม่ต่าง Ocean 11 ขับรถออดีสีดำรุ่น RS6 สุดหรูบุกปล้นแบงก์ Sparkasse สาขาเกลเซนเคอร์เชน( Gelsenkirchen) รัฐนอร์ทไรน์-เว็สท์ฟาเลิน (Nordrhein-Westfalen) เมื่อคริสต์มาส ใช้เครื่องมือไฮเทคเจาะคอนกรีตหนา 18 นิ้วเปิดเซฟธนาคารชั้นใต้ดินสำเร็จขนเงินสด ทองคำ และเครื่องประดับออกไปเกลี้ยงมูลค่ารวม 30 ล้านยูโร (35 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)โดยที่ไม่มีใครรู้ระแคระคาย ตำรวจเยอรมันยังจับตัวไม่ได้
เดอะซันของอังกฤษรายงานวันอาทิตย์(30 ธ.ค)ว่า ตำรวจเยอรมันเพิ่งได้รับแจ้งเมื่อช่วงต้นของวันจันทร์(29) เมื่อสัญญาณเตือนเกิดดังขึ้นในธนาคาร Sparkasse สาขาเกลเซนเคอร์เชน( Gelsenkirchen) รัฐนอร์ทไรน์-เว็สท์ฟาเลิน (Nordrhein-Westfalen)
แต่ทว่าพวกแก๊งโจรเหนือเมฆ Ocean 11 ที่แอบเจาะตู้เซฟธนาคารได้หายตัวไปนานแล้ว
CBS News ของสหรัฐฯชี้ว่า ภาพจากกล้องทีวีวงจรปิดแสดงให้เห็นว่า พวกโจรในรสีดำรุ่น RS6 สุดหรูได้ขับออกไป เมื่อช่วงต้นของวันจันทร์(29)พร้อมโจรสวมหน้ากากอยู่ด้านใน
ตำรวจกล่าวว่าทะเบียนแผ่นป้ายแสดงให้เห็นว่ารถถูกขโมยจากเมืองฮานโนเวอร์ก่อนหน้า
ตำรวจเชื่อว่าแก๊งโจรที่สามารถกวาดทรัพย์สินมูลค่าหลายล้านยูโรนี้น่าจะลงมือระหว่างเทศกาลวันหยุดคริสต์มาหรือเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนหน้า
และเมื่อเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินไปถึงที่เกิดเหตุกลับพบหลุมโพรงขนาดใหญ่ที่เจาะผ่านผนังเซฟ
อ้างอิงจากตำรวจเยอรมัน แก๊งโจรปิดหน้านี้ลงมืออุกอาจมีจำนวน 2 คน – 3 คน เข้าอาคารธนาคารผ่านทางตึกจอดรถ
และจากที่นั่นคนเหล่านี้ที่มาเหนือเมฆมีอุปกรณ์ไฮเทคไม่ต่างจากภาพยนตร์ Ocean 11 ชื่อดังผ่านประตูที่มีการรักษาความปลอดภัยแน่นหนาก่อนจะถึงห้องเก็บเอกสารที่ติดกับเซฟธนาคาร
CBS News ของสหรัฐฯรายงานเพิ่มเติมว่า ตำรวจเยอรมันกล่าวว่า แก๊งโจรจัดการเจาะเพื่อเปิดทางไปสู่ห้องตู้เซฟใต้ดินของธนาคาร Sparkasse และทางเจ้าหน้าที่เชื่อว่า แก๊งโจรใช้เวลาส่วนใหญ่ในวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อจัดการเปิดกล่องของลูกค้าที่ฝากไว้กับธนาคาร
เดอะซันรายงานว่า แก๊งโจร Ocean 11 นี้มีอุปกรณ์ขั้นเทพสามารถเจาะผ่านกำแพงคอนกรีตหนา 18 นิ้วได้สำเร็จเพื่อขโมยสิ่งของมีค่าด้านใน
โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินว่า ปฎิบัติการต้องใช้เวลาราว 2 ช.ม – 4 ช.ม
แก๊งโจรไฮเทคเชื่อว่าน่าจะใช้อุปกรณ์เครื่องเจาะแบบโรงงายอุตสาหกรรมหนัก 20 กิโลกรัมที่มาพร้อมกับหัวเจาะครอบเพชรเทียมเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง
“พวกคุณไม่สามารถซื้ออุปกรณ์เจาะเช่นนี้ได้ที่ร้านก่อสร้างที่ไหนได้” โฆษกตำรวจเยอรมันแถลง
พร้อมกับกล่าวว่า ต้องมีทั้งสายยางและปั้มน้ำเพื่อทำให้เครื่องมือมีอุณหภูมิลดลงระหว่างกระบวนการเจาะ
และเมื่อเข้าไปถึงด้านในห้องนิรภัยธนาคาร คนเหล่านี้จัดการกวาดทรัพยสินภายในกล่องฝากของลูกค้ามากเท่าที่จะมากได้ก่อนหลบหนีผ่านหลุมที่พวกเขาได้เจาะไว้
เดอะซันรายงานว่า ช่วงเวลาที่มีการบุกเข้าไปพบว่า มีกล่องฝากลูกค้าราว 3,300 กล่องที่มีขนาดต่างกันไปจากจำนวนลูกค้า 2,700 คน โดยมีลูกค้าบางส่วนมีกล่องฝากหลายกล่อง
ตำรวจเยอรมันเชื่อว่ามีราว 90% ของกล่องฝากในตู้นิรภัยถูกเปิด
อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ Bild แต่ละกล่องมีการประกันภัยสูงสุด 10,300 ยูโรส่งผลทำให้ธนาคารที่เกิดเหตุอาจต้องพบกับการขอรับการประกันที่ 33,990,000 ยูโร
DW ของเยอรมันรายงานเพิ่มเติมว่า ในวันจันทร์(29) ลูกค้าธนาคารต่างแห่มารอด้านนอกธนาคาร Sparkasse และรวมไปถึงในวันอังคาร(30)เพื่อได้ข้อมูลเพิ่มเติม
หนังสือพิมพ์ Kölner Stadt-Anzeiger ของเมืองโคโลญที่อยู่ใกล้รายงานว่า มีจำนวนมากของผู้ได้รับผลกระทบเป็นผู้ที่สืบเชื้อสายตุรกีได้เก็บทองคำหรือเครื่องประดับทองคำไว้ในกล่องฝากธนาคาร โดยมีเหยื่อบางส่วนเปิดเผยว่า คนเหล่านั้นสูญเสียมากกว่ามูลค่าที่ได้ประกันไว้กับกล่องฝาก