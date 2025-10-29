พลิกยุทธศาสตร์ "แรร์เอิร์ธ" สุชัชวีร์ ชี้โอกาสทอง! ไทยต้องเป็น "ศูนย์กลางออกแบบ-ผลิตไฮเทค" ไม่ใช่แค่ขุด

หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่เสนอให้รัฐบาลใช้โอกาสจากแร่แรร์เอิร์ธ เจรจาดึงบริษัทสหรัฐฯ ตั้ง "ศูนย์ออกแบบ" และ "โรงงานผลิตอุปกรณ์ไฮเทค" ในไทย แทนการเน้นแค่การขุดหรือสกัดแร่ เพื่อสร้างงานมูลค่าสูง และขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมไฮเทคเต็มรูปแบบ
จากกรณีที่สหรัฐฯ ลงนามข้อตกลงการค้าและแร่หายากกับ 4 ประเทศในอาเซียน ท่ามกลางการควบคุมการส่งออกจากจีน ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดสนใจในฐานะแหล่งผลิตแร่แรร์เอิร์ธ (Rare Earth Elements) ที่มีศักยภาพ
วันนี้ (29 ต.ค.) นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ โพสต์ข้อความเสนอให้ไทยไม่ควรหนีเรื่องแร่แรร์เอิร์ธ แต่ควรใช้โอกาสนี้ในการเข้าสู่ "ห่วงโซ่คุณค่า" ของอุตสาหกรรมไฮเทค โดย หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ ได้ระบุข้อความว่า
“พลิกยุทธศาสตร์ "แร่แรร์เอิร์ธ" จากวิกฤต สู่โอกาสสร้าง "อุตสาหกรรมใหม่" จ้างงานจำนวนมาก รายได้สูง ในแผ่นดินไทย
การเข้าสู่ "ห่วงโซ่คุณค่า" ของอุตสาหกรรมไฮเทค ถือเป็นเรื่องดีมาก เพราะเป็นอนาคตของโลก เพียงแต่จะอยู่ "ตรงไหน" ของห่วงโซ่ หากตามลำดับมูลค่า ไล่ตั้งแต่ "การทำเหมือง" "การสกัด" "การออกแบบเทคโนโลยี" "การผลิตอุปกรณ์ไฮเทค" ประเทศที่ทำได้ครบจบในตัว คือ จีน ตามมาด้วยสหรัฐ ที่ยังเสียเปรียบเรื่องปริมาณแร่
.
ประเทศไทยแทนที่จะหนีเรื่องนี้ ต้อง "จับจังหวะ" สร้างโอกาสในการเป็น "ศูนย์กลางการออกแบบเทคโนโลยี" และ "ศูนย์กลางการผลิตอุปกรณ์ไฮเทค" มากกว่าการสกัด หรือขุดแร่ แบบนี้ถึงจะคุ้มค่ามากกว่า ได้มูลค่าสูงมากกว่า ปลอดภัยกว่า
.
ไทยต้องใช้ MOU ฉบับนี้ เจรจาความร่วมมือ ให้ไทยได้ประโยชน์
1. เจรจาการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ในการสำรวจและผลิตแร่ ในอนาคต
.
2. เจรจาความร่วมมือ "ด้านการสร้างคน" เน้นการศึกษา และวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ เพิ่มความสามารถในการสกัด และต่อยอดสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูง เช่น ยานยนต์ EV และ AI เซมิคอนดัคเตอร์
.
3. เจรจาให้บริษัทไฮเทคของสหรัฐอเมริกา ลงทุนสร้าง "ศูนย์การออกแบบ" และ "โรงงานผลิตอุปกรณ์ไฮเทค" ในประเทศไทย อย่างเช่น เวียดนามได้ศูนย์ออกแบบชิป AI ของ Nvidia ไปตั้งในเวียดนาม จะเกิดการจ้างงานมูลค่าสูง จำนวนมาก
.
ประเทศไทยจะใช้โอกาสเรื่อง "แร่แรร์เอิร์ธ" ชิงความ "ได้เปรียบ" ก้าวสู่ประเทศอุตสาหกรรมไฮเทค สร้างมูลค่าแก่เศรษฐกิจไทย อย่างมหาศาล
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่“