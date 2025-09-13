Gen-Alpha ปักหมุดอนาคตการเงิน "เชื่อมั่นบิทคอยน์เหนือกว่าทองคำ"

“เจน อัลฟ่า” รุ่นใหม่ในโลกดิจิทัล กำลังจะเติบโตพร้อมบิทคอยน์ในฐานะสินทรัพย์หลักแทนทองคำ สะท้อนการเปลี่ยนผ่านเชิงวัฒนธรรมและการเงินสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ
ดาเรียส มูคตาร์ซาเดห์ นักยุทธศาสตร์การวิจัยจาก 21Shares เปิดเผยผลสำรวจงานวิจัยว่าทองคำซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์สูงสุดของมูลค่าที่มั่นคง ด้วยความหายากและประวัติศาสตร์ยาวนาน แต่สำหรับ “Gen Alpha” รุ่นที่เติบโตมากับโลกดิจิทัลตั้งแต่เกิด เสน่ห์ของทองคำกำลังเลือนหาย ขณะที่บิทคอยน์ถูกวางให้เป็นสินทรัพย์หลักโดยปริยาย ไม่ใช่เพียงทางเลือกการลงทุน แต่คือฐานคิดของคุณค่าทางการเงินยุคใหม่
"บิทคอยน์" กลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลโดยกำเนิด
ต่างจากคนรุ่นก่อนที่ต้องค้นพบบิทคอยน์ในฐานะนวัตกรรมใหม่ Gen Alpha จะเติบโตมากับการมีอยู่ของมันในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่แอปการเงิน ห้องเรียน ไปจนถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ การทำธุรกรรมแบบไร้เงินสดจะเป็นเรื่องปกติ ขณะที่แนวคิดเรื่อง “ความหายาก” จะมาจากโทเคนในเกมและเศรษฐกิจดิจิทัล มากกว่าทองคำที่ถูกเก็บในลิ้นชัก
เข้าถึงง่ายกว่าทองคำทุกยุคสมัย
ขณะที่แต่เดิมนั้น ทองคำต้องอาศัยตัวแทนที่เชื่อถือได้และพื้นที่จัดเก็บจริง ขณะที่บิทคอยน์อยู่แค่เพียงปลายนิ้ว ผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่าย ตั้งแต่เกมที่ผูกกับคริปโตไปจนถึงแพลตฟอร์มสะสมแต้มรางวัล ซึ่งเด็ก ๆ ในยุคนี้สามารถสัมผัสบิทคอยน์ได้ตั้งแต่ยังไม่เข้าใจบัญชีออมทรัพย์เสียด้วยซ้ำ
ไม่ใช่สมมติฐานสร้างความเชื่อมั่น ที่รอการพิสูจน์
คนรุ่นก่อนค่อย ๆ สูญเสียศรัทธาในสถาบันการเงิน แต่ Gen Alpha เริ่มต้นด้วยความไม่ไว้วางใจ พวกเขาเติบโตมากับโลกที่เต็มไปด้วยวิกฤตเศรษฐกิจ ความไม่แน่นอน และข้อมูลที่ถูกขับเคลื่อนด้วยอัลกอริทึม สำหรับพวกเขา “ความเชื่อใจ” ต้องมาจากความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ บิทคอยน์ในฐานะระบบเปิดที่ไม่ต้องพึ่งพาตัวกลาง จึงสอดรับกับวิธีคิดแบบ “Don’t trust, verify” อย่างสมบูรณ์
บิทคอยน์ในฐานะวัฒนธรรม
อย่างไรก็ดีบิทคอยน์ไม่ใช่เพียงสินทรัพย์ทางการเงิน แต่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมดิจิทัล ตั้งแต่มีม อินฟลูเอนเซอร์ เกม ไปจนถึงแบรนด์ในกระแส สำหรับ Gen Alpha การพบเห็นบิทคอยน์ในชีวิตประจำวันจะเป็นเรื่องธรรมชาติ ตรงกันข้ามกับทองคำที่กลายเป็น “วัตถุโบราณ” สำหรับคนรุ่นใหม่
ความได้เปรียบจากการเชื่อมโยงโปรแกรมได้
ทองคำเป็นวัตถุที่เคลื่อนย้ายลำบากและใช้งานจำกัด ขณะที่บิทคอยน์เป็นสินทรัพย์ที่แบ่งย่อยได้ เคลื่อนย้ายได้ไร้พรมแดน และเชื่อมโยงเข้ากับโลก DeFi ได้โดยตรง คุณลักษณะนี้สอดคล้องกับโลกที่ Gen Alpha คาดหวังให้ทุกอย่าง “ยืดหยุ่น ปรับตัว และโต้ตอบได้”
2025 ยุคที่ไม่ต้องโน้มน้าวอีกต่อไป
มิลเลนเนียลเปิดรับบิทคอยน์, Gen Z ทำให้เป็นเรื่องปกติ แต่สำหรับ Gen Alpha การถือบิทคอยน์จะเป็นเพียง “ความเคยชิน” โดยไม่ต้องมีใครมาชี้ชวนหรือโต้แย้ง พวกเขาไม่ได้มองว่ามันคือ “ทางเลือกนอกระบบเก่า” แต่คือส่วนหนึ่งของระบบการเงินโลกอย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้สะท้อนถึงวิวัฒนาการของระบบการเงินที่แต่ละเจนเนอเรชันสร้างขึ้นใหม่ตามวิถีชีวิตของตนเอง ทองคำเคยเป็นรากฐานของความมั่นคงทางการเงิน แต่โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างบิทคอยน์กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของคุณค่า Gen Alpha จะเติบโตมากับบิทคอยน์ในกระเป๋าดิจิทัล ไม่ใช่ทองคำในตู้นิรภัย และนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดของวัฒนธรรมการลงทุนในศตวรรษที่ 21