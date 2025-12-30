ฉาวโฉ่! มาเลยเซียพักงาน ผบ.ทบ. จู่โจมตรวจค้นหลายบริษัท เอี่ยวทุจริตจัดซื้อจัดจ้างกองทัพ

หน่วยงานต่อต้านคอรัปชันของมาเลเซียเมื่อวันจันทร์(29ธ.ค.) ปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นบริษัทหลายแห่ง ที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสินบน อันเชื่อมโยงกับโครงการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพ ไม่กี่วันหลังจากผู้บัญชาการกองทัพบกของประเทศถูกสั่งพักงานระหว่างสืบสวน
อาซาม บากี หัวหน้าคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งมาเลเซีย เปิดเผยว่าทางหน่วยงานยังทำการอายัดบัญชีธนาคาร 6 บัญชีที่เป็นของผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งและสมาชิกในครอบครัวของเขาด้วย ส่วนหนึ่งของการสืบสวนในเรื่องดังกล่าว
หัวหน้าคณะกรรมการปราบปรามการทุจริต ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยหรือบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้อง แต่บอกว่ากำลังดำเนินการสืบสวนภายใต้กฎหมายต่อต้านคอรัปชัน เกี่ยวกับความรับผิดของบริษัทสำหรับการติดสินบน
"เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริต ได้ทำการตรวจค้นหลายบริษัทที่เชื่อว่ามีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารและหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง" อาซามกล่าวในถ้อยแถลง
พลเอกมูฮัมหมัด ฮาฟิซุดเดอิน จันตัน ผู้บัญชาการทหารบกของมาเลเซีย ถูกสั่งพักงานในทันทีเมื่อวันเสาร์(27ธ.ค.) เปิดทางให้เจ้าหน้าที่สืบสวนอย่างเต็มที่ ต่อคำกล่าวที่เกี่ยวข้องกับเขา "โดยปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน" จากการเปิดเผยของโมฮัมเหมด คาเลด นอร์ดิน รัฐมนตรีกลาโหม ที่ระบุในถ้อยแถลงเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
เบอร์นามา รายงานอ้างอิงแหล่งข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ระบุว่าทางคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งมาเลเซีย มีบันทึกคำให้การของบุคคล 3 ราย ส่วนหนึ่งในการสืบสวนโครงการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพระหว่างปี 2023 ถึง 2025
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีหลายบริษัทคว้าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างมูลค่าสูงซ้ำๆ ตามรายงานของเบอร์นามาอ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิด อย่างไรก็ตามรอยเตอร์ไม่ยืนยันรายงานดังกล่าว
(ที่มา:รอยเตอร์)