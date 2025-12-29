ทรัมป์อ้างหลังเจรจาเซเลนสกี้‘สันติภาพ’ใกล้เป็นจริงยิ่งขึ้น แต่ปูตินยืนกรานเร่งยูเครนยอมถอนทหารจาก‘ดอนบาส’ทันที

ทรัมป์กล่าวในวันอาทิตย์ (28 ธ.ค.) หลังพบเจรจาเซเลนสกี้ที่ฟลอริดา และคุยโทรศัพท์กับปูติน ว่าใกล้บรรลุข้อตกลงยุติสงครามในยูเครนมากขึ้นอีก แต่ยอมรับยังหาข้อยุติเรื่องดินแดนไม่ได้ ขณะที่ประมุขยูเครนอ้างตกลงกับผู้นำสหรัฐฯ ได้แล้วเรื่องการรับประกันความมั่นคง อย่างไรก็ตาม ทางด้านปูตินยังคงเรียกร้องเคียฟ ต้องถอนทหารออกจากภูมิภาคดอนบาสทันที พร้อมปัดข้อเสนอหยุดยิงชั่วคราวของอียูและยูเครน ว่ารังแต่ทำให้สงครามยืดเยื้อและทวีความรุนแรง ย้ำผู้นำยุโรปพยายามขัดขวางแผนสันติภาพของทรัมป์
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ ภายหลังประชุมกันที่รีสอร์ทส่วนตัวของทรัมป์ในฟลอริดาช่วงบ่ายวันอาทิตย์ (28) โดยผู้นำทั้งคู่กล่าวว่า มีความคืบหน้าใน 2 ประเด็นที่ข้ดแย้งมากที่สุดคือ การรับประกันความมั่นคงให้แก่ยูเครน และเริ่งภูมิภาคดอนบาส ซึ่งหมายถึงแคว้นโดเนตสก์ กับแคว้นลูฮันสก์ ทางภาคตะวันออกของยูเครน ที่รัสเซียเรียกร้องให้ยูเครนยอมถอยทัพออกจากดินแดนส่วนน้อยที่ฝ่ายตนยังยึดครองอยู่
ทั้งทรัมป์และเซเลนสกี้ต่างเปิดเผยรายละเอียดน้อยมาก รวมทั้งไม่ได้ระบุเส้นตายในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพ ถึงแม้ทรัมป์บอกว่า ใกล้บรรลุข้อตกลงมากขึ้น และภายใน 2-3 สัปดาห์จะมีความชัดเจนว่า การเจรจาเพื่อยุติสงครามคราวนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่ รวมทั้งต้องสะสางประเด็นขัดแย้งเกี่ยวกับดินแดน
ทางด้านเซเลนสกี้กล่าวว่า การหารือครั้งนี้เป็นหลักชัยสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืน และเสริมว่า สามารถบรรลุข้อตกลงในการรับประกันความมั่นคง ทว่า ทรัมป์บอกว่า ประเด็นนี้คืบหน้า 95% พร้อมแสดงความคาดหวังว่า ความรับผิดชอบส่วนใหญ่ในเรื่องนี้จะเป็นของยุโรป โดยอเมริกาจะให้การสนับสนุน
ด้านประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครงของฝรั่งเศส โพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ภายหลังการพบปะระหว่างทรัมป์กับเซเลนสกี้ว่า มีความคืบหน้าในเรื่องการรับประกันความมั่นคง และพวกประเทศผู้สนับสนุนยูเครนที่รวมตัวกันเป็น “กลุ่มพันธมิตรผู้เต็มใจ” จะพบกันในปารีสต้นเดือนม.ค. เพื่อดำเนินการขั้นตอนสุดท้ายของการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม
เกี่ยวกับดอนบาสนั้น รัสเซียต้องการครอบครองดินแดนนี้ทั้งหมด แต่เคียฟต้องการให้รักษาเส้นแนวรบปัจจุบันเอาไว้ ขณะที่ทรัมป์กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า การหารือ “มาถูกทางแล้ว” โดยอเมริกาเสนอทางสายกลางคือ หากยูเครนยอมถอนทหารออกจากพื้นที่ที่ยังควบคุมอยู่ในดอนบาส ก็จะนำพื้นที่ดังกล่าวสร้างเขตเศรษฐกิจเสรี ถึงแม้ยังไม่มีความชัดเจนว่า เขตเศรษฐกิจเสรีดังกล่าวจะมีกลไกอย่างไรก็ตาม
ฝ่ายยูเครนและยุโรปเคยเสนอก่อนหน้านี้ว่า เขตเศรษฐกิจเสรีนี้จะอยู่ในการดูแลของกองกำลังรักษาสันติภาพนานาชาติ ถึงแม้รัสเซียยืนกรานคัดค้านมาโดยตลอดไม่ยอมรับการประจำการของกองกำลังต่างชาติในยูเครน
ทรัมป์คุยกับปูตินก่อน
ก่อนที่เซเลนสกี้จะเดินทางถึงรีสอร์ตมาร์-อา-ลาโก ของทรัมป์ไม่นาน ผู้นำสหรัฐฯ ได้โทรศัพท์คุยกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน โดยทรัมป์บอกว่า การพูดคุยเป็นไปด้วยดี ขณะที่ยูริ อูชาคอฟ ผู้ช่วยด้านนโยบายdkiต่างประเทศของเครมลินแถลงว่า เป็นการหารืออย่างเป็นมิตร และสำทับว่า ปูตินและทรัมป์เห็นพ้องกันว่า การที่สหภาพยุโรปและยูเครนเวลานี้ยื่นข้อเสนอให้มีการหยุดยิงทันที 60 วัน มีแต่จะทำให้สงครามยืดเยื้อออกไปและเสี่ยงทำให้สถานการณ์ในสนามรบระอุขึ้นอีก
อูชาคอฟย้ำว่า ผู้นำยุโรปพยายามขัดขวางแผนสันติภาพของทรัมป์ พร้อมเรียกร้องให้เคียฟตัดสินใจอย่างกล้าหาญและมีความรับผิดชอบในการถอนกำลังออกจากดอนบาสทันที
ทรัมป์เสริมว่า ระหว่างคุยกันกว่าสองชั่วโมง ปูตินรับปากว่า จะช่วยฟื้นฟูยูเครนที่รวมถึงการจัดหาพลังงานราคาถูกให้ และบอกว่า แม้ฟังดูแปลก แต่รัสเซียต้องการเห็นยูเครนประสบความสำเร็จ เขายังบอกว่า จะโทรศัพท์หาปูตินอีกครั้งหลังจากพบกับเซเลนสกี้แล้ว
ด้าน คิริลล์ ดมิทรีฟ ผู้ช่วยพิเศษของปูติน โพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์หลังจากทรัมป์หารือกับเซเลนสกี้ว่า ทั่วโลกต่างยกย่องความพยายามผลักดันสันติภาพของทรัมป์และทีมงาน
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ (27 ธ.ค.) หรือหนึ่งวันก่อนที่เซเลนสกี้จะเดินทางถึงฟลอริดา รัสเซียระดมโจมตีกรุงเคียฟและพื้นที่อื่นๆ ในยูเครนด้วยขีปนาวุธและโดรนนับร้อย ทำให้ระบบไฟฟ้าและความร้อนใช้การไม่ได้ในหลายพื้นที่ของเมืองหลวง
ภายหลังการโจมตีดังกล่าว ปูตินประกาศว่า มอสโกจะเดินหน้าทำสงครามต่อไปหากยูเครนไม่เร่งบรรลุข้อตกลงสันติภาพ
ทางด้านผู้นำยุโรปนั้นได้ร่วมประชุมทางโทรศัพท์กับทรัมป์เมื่อวันอาทิตย์ในบางช่วงบางตอน โดยอัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป โพสต์บนเอ็กซ์ว่า ยุโรปพร้อมร่วมมือกับยูเครนและอเมริกาต่อไป และเสริมว่า การรับประกันความมั่นคงอย่างเข้มแข็งมีความสำคัญสูงสุด
(ที่มา: รอยเตอร์/เอเอฟพี)