เซเลนสกี้หอบข้อเสนอเยือนฟลอริดา หวังทรัมป์ไฟเขียวปูทางยุติสงคราม

เอเอฟพี – เซเลนสกี้นัดพบทรัมป์วันอาทิตย์ (28 ธ.ค.) เพื่อผลักดันข้อเสนอใหม่ในการยุติความขัดแย้งกับรัสเซียที่ยืดเยื้อมาเกือบ 4 ปี ขณะที่บรรดาผู้นำยุโรปประกาศสนับสนุนความพยายามของเคียฟเต็มที่
แผนการ 20 ข้อที่มาจากการเจรจาเคร่งเครียดนานหลายสัปดาห์ระหว่างอเมริกากับยูเครน ยังคงไม่ได้รับความเห็นชอบจากมอสโก และการนัดพบที่ฟลอริดาในวันอาทิตย์เกิดขึ้นขณะที่รัสเซียถล่มเคียฟหนักหน่วงด้วยขีปนาวุธและโดรน
การประชุมนี้ที่จัดขึ้นที่รีสอร์ทมาร์-อา-ลาโกของทรัมป์ จะถือเป็นการพบกันครั้งแรกนับจากเดือนตุลาคม ที่ผู้นำสหรัฐฯ เคยปฏิเสธคำขอขีปนาวุธพิสัยไกลโทมาฮอว์กของเซเลนสกี้
ระหว่างแวะที่แคนาดาในวันเสาร์ (27 พ.ย.) ประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี้ แห่งยูเครน แสดงความหวังว่า การเจรจากับทรัมป์จะเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และสำทับว่า การโจมตีเมืองหลวงของยูเครนระลอกล่าสุดฟ้องว่า ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ไม่ได้ต้องการสันติภาพ
เซเลนสกี้ยังได้ประชุมสายกับผู้นำยุโรประหว่างอยู่ที่แคนาดา โดยนายกรัฐมนตรีฟรีดิช แมร์ซ ของเยอรมนี ประกาศสนับสนุนความพยายามผลักดันสันติภาพของยูเครนอย่างเต็มที่
ทางด้านรัสเซียกล่าวหายูเครนและพันธมิตรตะวันตกว่า พยายามทำลายแผนการยุติสงครามที่อเมริกาเป็นตัวกลางก่อนหน้านี้
อัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป และแอนโตนิโอ คอสตา ประธานคณะมนตรียุโรป ที่ร่วมประชุมด้วย กล่าวว่า สหภาพยุโรป (อียู) จะให้การสนับสนุนยูเครนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะกดดันรัสเซียต่อไป
ทางฝ่ายทรัมป์นั้นยังสงวนท่าทีเกี่ยวกับข้อเสนอสันติภาพใหม่ โดยเมื่อวันศุกร์ (26 ธ.ค.) เขาให้สัมภาษณ์กับโพลิติโกว่า เซเลนสกี้จะทำอะไรไม่ได้จนกว่าเขาจะอนุมัติข้อเสนอใหม่ ซึ่งเขากำลังรอดูว่า ข้อเสนอนั้นเป็นอย่างไร
การหารือจะเกี่ยวข้องกับแผนการยุติสงครามตลอดแนวรบ และอาจกำหนดให้ยูเครนถอนทหารออกจากดินแดนทางตะวันออกเพื่อสร้างเขตกันชนปลอดทหาร
ข้อเสนอนี้จะถือเป็นการยอมรับอย่างชัดเจนที่สุดของเคียฟถึงความเป็นไปได้ในการยอมสละดินแดนบางส่วน แม้ไม่ได้คาดการณ์ให้ยูเครนถอนตัวออกจากพื้นที่ 20% ในภูมิภาคดอนบาสที่ยังอยู่ในความควบคุมของยูเครน ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องหลักด้านดินแดนของมอสโกก็ตาม
ทั้งนี้ ทรัมป์ต้องการให้การยุติสงครามในยูเครนและกาซาเป็นผลงานสำคัญในวาระการดำรงตำแหน่งสมัยที่สองในฐานะ “ประธานาธิบดีแห่งสันติภาพ” ทว่า สถานการณ์ในยูเครนกลับยากเย็นกว่าที่เขาคาดการณ์ไว้แต่แรก หลายครั้งที่เขาแสดงความไม่พอใจทั้งมอสโกและเคียฟที่ล้มเหลวในการทำข้อตกลงหยุดยิง
ที่แคนาดา เซเลนสกี้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า การรับประกันความมั่นคงจะเป็นจุดมุ่งเน้นหลักในการเจรจาที่ฟลอริดา และจะต้องเกิดขึ้นควบคู่กับการยุติสงคราม เพื่อให้ยูเครนมั่นใจว่า รัสเซียจะไม่กลับมารุกรานอีก
เขายังย้ำว่า ยูเครนต้องการให้ยุโรปและอเมริกาเพิ่มการสนับสนุนในแง่การเงินและอาวุธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดรน
นายกรัฐมนตรี มาร์ก คาร์นีย์ ของแคนาดา ที่ได้พบเซเลนสกี้เมื่อวันเสาร์ ประกาศให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ 1,820 ล้านดอลลาร์เพื่อให้ยูเครนฟื้นฟูประเทศหลังสงครามสิ้นสุด
การโจมตีของรัสเซียระลอกล่าสุดด้วยโดรนราว 500 ลำ และขีปนาวุธ 40 ลูก พุ่งเป้าที่เคียฟและโครงสร้างพื้นฐาน ส่งผลให้ระบบไฟฟ้าและความร้อนใช้การไมได้ขณะที่ประชาชนนับแสนเผชิญสภาพอากาศหนาวเย็นจัดอุณหภูมิติดลบ