ปิดด่านแบบไหน!กัมพูชาเผยเอง ยอดนำเข้าจากไทยเดือนมิ.ย.ถึงพ.ย.ลดลงไม่ถึง35%

กัมพูชา นำเข้าสินค้าจากไทย ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน 2025 ลดลง 34.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี จากระดับ 1,770 ล้านดอลลาร์(ราว 55,000 ล้านบาท) เหลือ 1,250 ล้านดอลลาร์(ราว 39,000 ล้านบาท) ตามหลังความตึงเครียดด้านชายแดน อันนำมาซึ่งการปิดด่านและเหตุปะทะนองเลือด อ้างอิงข้อมูลจากกรมศุลกากรและสรรพสามิตของกัมพูชา
รายงานของสำนักข่าวคิริโพสต์อ้างอิงข้อมูลจากกรมศุลกากรและสรรพสามิตของกัมพูชา ระบุว่าในขณะเดียวกัน ตัวเลขการส่งออกไปยังไทย ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน 2025 มีมูลค่าที่ 283.75 ล้านดลอลาร์(ราว 8,800 ล้านบาท) ลดลงจากระดับ 388.24 ล้านดอลลาร์(ราว 12,000 ล้านบาท) ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2024
คิริโพสต์รายงานว่าพบเห็นกัมพูชานำเข้าสินค้าจากไทยลดลงตั้งแต่เดือนมิถุนายน ซึ่งเดือนดังกล่าว ลดลง 4.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่การนำเข้าเพิ่มขึ้น 8.2% แตะระดับ 52.09 ดอลลาร์(ราว 1,600 ล้านบาท) แนวโน้มการลดลงยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคม ลดลง 44.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี เหลือ 166.18 ล้านดอลลาร์(ราว 5,100 ล้านบาท) เมื่อเทียบกับ 297.48 ล้านดอลลาร์(ราว 9,200 ล้านบาท) ของเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว
สำหรับช่วงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน ตัวเลขการนำเข้าจากไทยก็ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยเมื่อเทียบเป็นรายปี ไม่มีเดือนไหนที่ลดลงต่ำกว่าระดับ 10% ขณะที่ตัวเลขการส่งออกลดลง 7% ในช่วงเวลาเดียวกัน
ตัวเลขที่ลดลงดังกล่าว มีขึ้นตามหลังการปิดด่านชายแดนในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ในนั้นรวมถึงด่านสายตะกู-จบกกีร์และด่านช่องจอม รวมถึงด่านดวง
ในปี 2024 ไทย คือคู่หูการค้าภายในอาเซียน ใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ของกัมพูชา รองจากเวียดนาม โดยทางกัมพูชาส่งออกสินค้าไปยังไทย ราวๆ 844.9 ล้านดอลลาร์(ราว 26,000 ล้านบาท) ไปยังไทย ขณะที่ กัมพูชา นำเข้าสินค้าจากไทย ที่ราวๆ 3,400 ล้านดอลลาร์(ราว 105,000 ล้านบาท) ส่งผลให้มูลค่าการค้าทวิภาคีอยู่ที่ 4,280 ล้านดอลลาร์(ราว 132,000 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 14.19% เมื่อเทียบเป็นรายปี
(ที่มา:คิริโพสต์)