ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.10- แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องเข้าใกล้แนว 31.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(24 ธ.ค.68)แตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 4 ปี 9 เดือน (นับตั้งแต่เดือนมี.ค. 2564) ที่ 31.02 บาทต่อดอลลาร์ฯ แข็งค่าต่อเนื่องจากระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.12 บาทต่อดอลลาร์ฯ
ทั้งนี้ เงินบาทแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องเข้าใกล้แนว 31.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ ตามจังหวะการปรับตัวขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์รอบใหม่ของราคาทองคำในตลาดโลก ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ยังคงเผชิญแรงเทขาย ทั้งเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักและสกุลเงินอื่น ๆ ในเอเชีย (รวมถึงเงินเยนและเงินหยวน) ท่ามกลางการคาดการณ์ว่า เฟดอาจลดดอกเบี้ยมากกว่า 1 ครั้งในปีหน้า สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 1,342 ล้านบาท แต่ขายสุทธิพันธบัตรไทย 2,382 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นที่ 31.00-31.20 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางค่าเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก ประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา รวมถึงตัวเลขการส่งออกไทยเดือนพ.ย.