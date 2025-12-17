เวียดนามส่งออกสมาร์ทโฟนไปสหรัฐฯ ลดลงต่ำสุดในรอบกว่า 5 ปี

รอยเตอร์ - การนำเข้าโทรศัพท์และชิ้นส่วนจากเวียดนาม หนึ่งในแหล่งซัปพลายเออร์รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 5 ปี เมื่อเดือนพ.ย. ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการของเวียดนาม เนื่องจากผู้ส่งออกนำโดยบริษัทซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ เผชิญกับความไม่แน่นอนทางการค้าและความต้องการของผู้บริโภคที่ชะลอตัวลง
แม้สมาร์ทโฟนจะไม่ถูกเรียกเก็บภาษีของสหรัฐฯ แต่ความไม่แน่นอนทางการค้าส่งผลกระทบต่อการส่งออกของเวียดนามในปีนี้ โดยการส่งออกพุ่งสูงสุดในเดือนม.ค. และฟื้นตัวอีกครั้งในเดือนพ.ค. หลังจากรัฐบาลทรัมป์ยกเว้นโทรศัพท์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จากการเรียกเก็บอัตราภาษีนำเข้าสูง แต่การส่งออกสมาร์ทโฟนเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือนส.ค. เมื่อการเรียกเก็บภาษี 20% มีผลกับสินค้าของเวียดนาม
ในเดือนพ.ย. การส่งออกโทรศัพท์ของเวียดนามไปยังสหรัฐฯ ลดลงเหลือต่ำกว่า 410 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เป็นตัวเลขรายเดือนที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค. 2563 และนับเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4
ข้อมูลอย่างเป็นทางการที่อัปเดทจนถึงเดือนพ.ย. แสดงให้เห็นว่าการผลิตโทรศัพท์ของเวียดนามลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนส.ค.
การส่งออกสินค้าที่ลดลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ถูกชดเชยด้วยการส่งออกที่พุ่งสูงในช่วงครึ่งแรกของปี ส่งผลให้การส่งออกทรงตัวในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2568 เมื่อเทียบกับปีก่อน
อย่างไรก็ตาม ซัมซุงไม่ได้เปิดเผยตัวเลขการส่งออกจากเวียดนาม ที่เป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตหลักของบริษัท และปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเลขการค้าของเวียดนาม
ผู้บริหารในเวียดนามที่คุ้นเคยกับการดำเนินงานของซัมซุงกล่าวว่า บริษัทกำลังปรับกำลังการผลิตและการส่งออกในประเทศตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่อ่อนแอลง
การส่งออกสมาร์ทโฟนไปยังสหรัฐฯ ที่ลดลงอย่างมากนี้ ส่งผลให้การส่งออกโดยรวมของเวียดนามลดลง ซึ่งในเดือนพ.ย. มีอัตราต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. ด้วยมูลค่ารวมเกือบ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ.