ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.50- ติดตามสัญญาณดอกเบี้ยจากธปท.

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(24พ.ย.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดของวันทำการก่อนหน้าที่ 32.48 บาทต่อดอลลาร์ฯ…โดยเงินบาทขยับอ่อนค่าลงเล็กน้อย เนื่องจากยังขาดปัจจัยใหม่ๆ มาหนุน ประกอบกับตลาดมุ่งความสนใจไปที่สัญญาณจากธปท. ที่สะท้อนว่า ดอกเบี้ยของไทยยังมีโอกาสปรับตัวลงในระยะข้างหน้า สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 1,134.79 ล้านบาท แต่ซื้อสุทธิพันธบัตรไทย 1,464 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.40-32.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขการส่งออกเดือนต.ค. ของไทย ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางค่าเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์จาก ADP ดัชนีราคาผู้ผลิต และยอดค้าปลีกเดือนก.ย. รวมถึงยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนต.ค.