ระดับบิ๊กมาพรึ่บ!US-UN-EUแพร่ถ้อยแถลง แสดงความยินดีข้อตกลงหยุดยิงไทย-กัมพูชา

มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯในวันเสาร์(27ธ.ค.) แสดงความยินดีกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทย หนึ่งในความขัดแย้งหลายแห่งทั่วโลกที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ช่วยเป็นคนกลาง ขณะที่สหประชาชาติและยุโรปแสดงความหวังว่าข้อตกลงดังกล่าว ท้ายที่สุดแล้วจะนำมาซึ่งสันติภาพระหว่าง 2 ชาติ
"เราเรียกร้องกัมพูชาและไทย ยึดถือคำมั่นสัญญญานี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆของข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ในทันที" รูบิโอระบุในถ้อยแถลง หลังจาก 2 ชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับปากหยุดปะทะตามแนวชายแดน ที่คร่าชีวิตผู้คนไปหลายสิบรายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
ด้าน อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติ ให้คำจำกัดความข้อตกลงหยุดยิง ว่าเป็น "ก้าวย่างในทางบวก ในการมุ่งหน้าสู่การบรรเทาความทุกข์ทรมานของพลเรือน ยุติความเป็นปรปักษ์ในปัจจุบัน และสร้างสภาพแวดล้อมที่้เอื้ออำนวยต่อการบรรลุเป้าหมายสันติภาพที่ยั่งยืน"
นอกจากนี้แล้ว เขายังชื่นชม มาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียน รวมถึงจีนและสหรัฐฯ สำหรับความพยายามของพวกเขา ในการสนับสนุนหาทางออกของสถานการณ์อย่างสันติ
ขณะเดียวกัน โวลเกอร์ เติร์ก ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ แสดงความยินดีกับข่าวที่ว่าไทยและกัมพูชา คืนสู่ข้อตกลงหยุดยิง และหวังว่าในท้ายที่สุดแล้วมันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและสันติภาพระหว่าง 2 ประเทศ "ชาวบ้านและแรงงานข้ามชาติทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบ ต้องได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็นทั้งหมดทั้งมวล สำหรับกลับบ้านอย่างปลอดภัย" สำนักงานของเขาเขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 47 รายและมากกว่า 1 ล้านคนต้องพลัดถิ่นฐานในช่วง 3 สัปดาห์ของการปะทะ ที่เกี่ยวข้องกับปืนใหญ่, รถถัง, โดรน และเครื่องบินรบ สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานโดยอ้างข้อมูลอย่างเป็นทางการ
อานัวร์ เอล อานูนี โฆษกด้านนนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของสหภาพยุโรป (อียู) ระบุอียูสนับสนุนข้อตกลงหยุดยิงที่ลงนามโดยกัมพูชาและไทย "อียูเรียกร้องทั้ง 2 ฝ่าย นำข้อตกลงไปปฏิบัติด้วยความจริงใจ ขอบคุณอาเซียนสำหรับการแสดงบทบาทในแง่บวกในผลลัพธ์นี้" อานูนีเขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ "อียูพร้อมมอบแรงสนับสนุนใดๆที่จำเป็น"
(ที่มา:เอเอฟพี/อนาโดลู)