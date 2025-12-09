เป็นกังวล!UNและอียูเรียกร้องกัมพูชา-ไทยอดทนอดกลั้น หลังเปิดศึกปะทะรอบใหม่

อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติ และสหภาพยุโรป ในวันจันทร์(8ธ.ค.) ร้องขอความอดทนอดกลั้นจากกัมพูชาและไทย ตามหลังเหตุปะทะรอบใหม่ตามแนวชายแดน ที่บีบให้ประชาชนหลายหมื่นคนต้องหลบหนี
สเตฟาน ดูจาร์ริค โฆษกของเลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติ ระบุว่า "กูเตอร์เรสเรียกร้องทั้ง 2 ฝ่ายอดทนอดกลั้นและหลีกเลี่ยงไม่ให้สถานการณ์ลุกลามไปมากกว่านี้" พร้อมเรียกร้องให้กลับมายึดถือข้อตกลงหยุดยิงที่เห็นพ้องผ่านคนกลางเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา
ขณะเดียวกันสภาพยุโรป เรียกร้องทั้ง 2 ประเทศ อดทนอดกลั้นขั้นสูงสุดและลดสถานการณ์ความตึงเครียดแห่งความเป็นปรปักษ์ ความเห็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับสหประชาชาติ
ด้านสหรัฐฯ เผยแพร่ถ้อยแถลงผ่านสถานทูตในกรุงเทพฯ เรียกร้องชาวอเมริกาหลีกเลี่ยงการเดินทางทั้งหมดภายในรอบรัศมี 50 กิโลเมตรของแนวชายแดนไทย-กัมพูชา "สืบเนื่องจากความเป็นปรปักษ์และสถานการณ์ความมั่นคงที่ไม่อาจคาดเดาได้"
นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียน ผู้ซึ่งช่วยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เป็นคนกลางข้อตกลงหยุดยิง ร้องขอความสงบและคงการเปิดช่องทางการสื่อสารเอาไว้
เอเอฟพีรายงานว่าไทยปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเล่นงานกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านในวันจันทร์(8ธ.ค.) ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายกล่าวโทษกันไปมา สำหรับการสู้รบรอบใหม่ตามแนวชายแดนที่เป็นข้อพิพาท ทำให้พลเรือนกัมพูชาเสียชีวิต 4 รายและทหารไทยเสียชีวิต 1 นายและคนอื่นๆบาดเจ็บ 18 คน
กองทัพภาคที่ 2 ของไทย เปิดเผยว่ามีประชาชนราว 35,000 คน ได้รับการอพยพออกจากพื้นที่ชายแดน
ก่อนหน้านี้การสู้รบ 5 วันเมื่อช่วงกลางปี ระหว่างกัมพูชาและไทย สังหารผู้คนไป 43 รายและทำให้ประชาชนทั้ง 2 ฟากฝั่งพลัดถิ่นฐานราว 300,000 คน ก่อนข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้
อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนที่แล้ว ไทย ระงับข้อตกลงต่อเนื่องกันที่ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ที่ช่วยลดสถานการณ์ความเป็นปรปักษ์ หลังจากเกิดเหตุทหารเหยียบทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน ส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บหลายนาย
นับตั้งแต่นั้นมีรายงานกำลังพลของกัมพูชาและไทยปะทะกันประปรายตามแนวหน้า ก่อโหมกระพือความดุเดือดขึ้นในวันอาทิตย์(7ธ.ค.)และวันจันทร์(8ธ.ค.)
สหรัฐฯ จีนและมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียน เป็นคนกลางข้อตกลงหยุดการสู้รบในเดือนกรกฎาคม จากนั้นในเดือนตุลาคม ทรัมป์ร่วมลงนามในปฏิญญาร่วม อวดอ้างข้อตกลงการค้าใหม่กับไทยและกัมพูชา หลังจากทั้ง 2 ชาติเห็นพ้องขยายกรอบข้อตกลงหยุดยิง
อย่างไรก็ตามไทยระงับข้อตกลงดังกล่างเมื่อเดือนที่แล้ว และจากนั้นทั้ง 2 ฝ่ายกล่าวหากันไปมาว่าเป็นต้นตอของการปะทะรอบใหม่ ตามรายงานของเอเอฟพี
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการแทรกแซงของทรัมป์และเสียงเรียกร้องของอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ที่ขอให้อดทนอดกลั้นและใช้หนทางด้านการทูต นายอนุทิน ชาญวีรกูล บอกกับพวกผู้สื่อข่าวในกรุงเทพฯ ว่าไม่มีใครสามารถบอกให้ประเทศของเขาหยุดได้ "เราผ่านจุดนั้นมานานแล้ว" เอเอฟพีรายงานอ้างคำพูดของนายอนุทิน "ถ้าคุณต้องการให้สิ่งต่างๆหยุด คุณต้องไปบอกผู้รุกราน"
(ที่มา:เอเอฟพี/รอยเตอร์)