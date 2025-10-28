นายใหญ่ UN ร้องยุติความรุนแรงที่น่าสังเวชในพม่า กลับสู่การปกครองของพลเรือน

รอยเตอร์ - อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวว่าผู้ปกครองทหารของพม่าต้องยุติความรุนแรงที่น่าสังเวชที่เกิดขึ้นกับประชาชนตั้งแต่ปี 2564 และหาเส้นทางที่น่าเชื่อถือกลับสู่รัฐบาลพลเรือน
กูเตอร์เรสกล่าวนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในกรุงกัวลาลัมเปอร์ว่า การเข้ายึดอำนาจของทหารไม่เพียงแต่สร้างหายนะซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้กับพม่า แต่ยังคุกคามเสถียรภาพของภูมิภาคด้วย
“ผมขอย้ำข้อเรียกร้องของผมให้ยุติความรุนแรงโดยทันที มุ่งมั่นอย่างแท้จริงที่จะเจรจาอย่างครอบคลุม และเส้นทางที่น่าเชื่อถือกลับสู่การปกครองของพลเรือน” กูเตอร์เรส กล่าว
นับตั้งแต่การรัฐประหารปี 2564 ที่โค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย นำโดยอองซานซูจี พม่าตกอยู่ในความโกลาหลวุ่นวาย ที่กลุ่มติดอาวุธเข้ายึดครองพื้นที่ได้เป็นบริเวณกว้าง
รัฐบาลทหารระบุว่าตั้งใจที่จะนำพม่ากลับสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งในปลายปีนี้ แม้ว่าสงครามกลางเมืองจะยังดำเนินอยู่ แต่ความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้งครั้งนี้ถูกตั้งคำถามและผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทหารคาดการณ์ว่าทหารจะยังรักษาอำนาจของตนผ่านตัวแทน
พรรคฝ่ายค้านถูกยุบเนื่องจากไม่ลงทะเบียน ส่วนกลุ่มติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลทหาร และรัฐบาลเงาปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วม ขณะที่พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ยอมรับว่าทางการไม่สามารถจัดให้มีการเลือกตั้งได้ทั่วประเทศ
“หนทางข้างหน้าต้องนำไปสู่การฟื้นฟูสถาบันประชาธิปไตยที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชน” กูเตอร์เรส กล่าว
“ผมไม่คิดว่าจะมีใครเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรม” เลขาธิการสหประชาชาติกล่าว เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
อย่างไรก็ตาม เขายังให้การสนับสนุนแผนสันติภาพของอาเซียนที่ร่างขึ้นในปี 2564 เพื่อยุติการสู้รบและเริ่มต้นการเจรจา ซึ่งรัฐบาลทหารพม่ายังเพิกเฉยเป็นส่วนใหญ่
“ถึงเวลาที่จะเปิดช่องทางด้านมนุษยธรรม ยุติความรุนแรง และอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองอย่างครอบคลุม ประชาชนชาวพม่ากำลังหวังพึ่งการสนับสนุนของเรา” กูเตอร์เรส กล่าว.