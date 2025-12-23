หมดทางไป!ผู้เชี่ยวชาญเขมรโอดอาเซียนล้มเหลวยุติสู้รบ แถมยังผลักไสกัมพูชาเข้าทางไทยให้เจรจาทวิภาคี

ที่ประชุมฉุกเฉินอาเซียน ล้มเหลวในการหยุดความรุนแรงที่ลุกลามบานปลายขึ้นเรื่อยๆตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย การสู้รบยังคงมีต่อไป ในขณะทีทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องเพียงย้ายการพูดคุยหารือข้อตกลงหยุดยิงสู่การเจรจาแบบทวิภาคีผ่านคณะกรรมการชายแดนทั่วไป(GBC) ที่กำหนดไว้ในวันที่ 24 ธันวาคม ตามรายงานของแคมโบเดียเนสส์ สื่อมวลชนเขมร
รายงานของแคมโบเดียเนสส์ ระบุว่าที่ประชุมวาระพิเศษของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ในมาเลเซีย มีขึ้นด้วยเจตนากอบกู้หนทางด้านการทูต ตามหลังเหตุปะทะติดอาวุธรอบใหม่ที่ทำให้ประชาชนต้องพลัดถิ่นฐานมากกว่า 500,00 ราย แต่แทนที่จะก่อข้อตกลงหยุดยิงในทันที ที่ประชุมกลับโยนการตัดสินใจสำคัญๆต่างๆไปยัง GBC กลไกทวิภาคีที่มีมานานแล้ว
แคมโบเดียเนสส์ บอกต่อว่าเสียงเรียกร้องให้คืนสถานะข้อตกลงหยุดยิงเดือนกรกฏาคมและปฏิญญาร่วมในเดือนตุลาคม ที่ร่วมลงนามโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ และ อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ล้มเหลวไม่ได้รับความสนใจใดๆระหว่างการประชุม
"รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนยินดีต่อการพูดคุยหารือรื้อฟื้นข้อตกลงหยุดยิงและยุติความเป็นปรปักษ์" ถ้อยแถลงผลลัพธ์การประชุมระบุ "จะมีการประชุม GBC ในวันที่ 24 ธันวาคม เพื่อหารือเกี่ยวกับการบังคับใช้และตรวจสอบการหยุดยิง รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนแสดงความหวังว่าความเป็นปรปักษ์นี้จะลดความตึงเครียดลงโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้"
ถ้อยแถลงยังยอมรับด้วยว่าการสู้รบที่ยังคงดุเดือด ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและความเสียหายแก่โครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือน ทั้งกัมพูชาและไทยต่างถูกร้องขอให้รับประกันนำประชาชนที่พลัดถิ่นฐานกลับสู่ที่พักอาศัยอย่างปลอดภัย โดยสมัครใจและมีเกียรติ
Seng Vanly นักวิเคราะห์ด้านภูมิรัฐศาสตร์และศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์กับแคมโบเดียเนสส์ ไทยออกจากที่ประชุมในฐานะผู้ได้เปรียบ จากความสำเร็จในการลบล้างข้อเสนอหยุดยิงช่วงเที่ยงคืนของกัมพูชา และเสริมความเข้มแข็งแก่หลักการไม่แทรกแซงและการมีฉันทามติของอาเซียน "ผลก็คือ กัมพูชาไม่อาจเดินหน้าข้อเนอใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ที่สนับสนุนโดยสหรัฐฯและพันธมิตรยุโรป เพื่อสังเกตการณ์อย่างเป็นอิสระต่อการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงใดๆ
เขาเตือนว่ามีความเป็นไปได้ที่ ไทย จะใช้การประชุม GBC ชี้นำพวกนักสังเกตการณ์ระดับภูมิภาคและนานาชาติให้เกิดความเข้าใจผิด ยืดเวลาปรากฏตัวทางทหารในดินแดนกัมพูชา และเน้นย้ำกลไกทวิภาคีที่ล้มเหลว ที่มอบอำนาจการตัดสินใจด้านชายแดนแก่กองทัพไทย
Vanly ชี้ด้วยว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าว ยังเปิดทางให้ไทย หลบหลีกคำขาดของสหรัฐฯ ที่บีบให้หยุดใช้กำลังภายในวันที่ 23 ธันวาคม "กลไกอาเซียนที่มีอยู่ พิสูจน์แล้วว่าไม่มีประสิทธิภาพหยุดการรุกรานกัมพูชาของไทย" เขากล่าว พร้อมอ้างว่ากรุงเทพฯกำลังฉวยประโยชน์จากความขัดแย้ง เพื่อความได้เปรียบในด้านการเมืองภายในประเทศ ก่อนถึงศึกเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์ "ปราศจากการแทรกแซงอย่างหนักแน่นจากสหรัฐฯ จีนและสหประชาชน วัฏจักรนี้จะยังมีอยู่ต่อไป"
(ที่มา:แคมโบเดียเนสส์)