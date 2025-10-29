รัฐบาลทหารพม่าเคาะวันจัดเลือกตั้งระยะที่สอง 11 ม.ค. 2569

รอยเตอร์ - สื่อของทางการพม่ารายงานว่ารัฐบาลทหารจะจัดการเลือกตั้งระยะที่ 2 ในวันที่ 11 ม.ค. การเลือกตั้งที่ถูกประเทศตะวันตก สหประชาชาติ และกลุ่มสิทธิมนุษยชนมองว่าเป็นการหลอกลวง
พม่าตกอยู่ในความวุ่นวายทางการเมืองตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจในการรัฐประหารปี 2564 ที่ขับไล่รัฐบาลพลเรือนของอองซานซูจี และจุดชนวนให้เกิดการต่อต้านด้วยอาวุธไปทั่วประเทศ
พรรคการเมืองที่สนับสนุนประชาธิปไตยหลายสิบพรรคถูกสั่งห้ามหรือปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการเลือกตั้งครั้งนี้ ที่พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลทหารยอมรับว่าการเลือกตั้งจะไม่เกิดขึ้นทั่วประเทศ
สำหรับการเลือกตั้งระยะที่ 2 จะจัดขึ้น 2 สัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นระยะแรกที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 ธ.ค. โดยจะครอบคลุม 100 ตำบลทั่วประเทศ รวมถึงหลายตำบลในย่างกุ้ง
“ผมไม่คิดว่าจะมีใครเชื่อว่าการเลือกตั้งนี้จะเป็นไปอย่างเสรีและยุติธรรม” อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าว
กลุ่มประเทศสมาชิก 11 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอมรับในที่ประชุมประจำปีว่าไม่สามารถยับยั้งการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในพม่าได้ แต่รัฐมนตรีต่างประเทศต้องการให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างยุติธรรมและครอบคลุม
รัฐบาลทหารเผชิญกับการต่อต้านอย่างกว้างขวางจากกลุ่มติดอาวุธที่ตั้งขึ้นใหม่ และกองกำลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ ที่ได้แย่งชิงพื้นที่จำนวนมากจากกองทัพที่มีอาวุธครบครัน
รัฐบาลทหารสามารถดำเนินการสำรวจสำมะโนประชากรอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เพียง 145 ตำบล จากทั้งหมด 330 ตำบลของประเทศ ตามรายงานการสำรวจสำมะโนประชากรเมื่อเดือนธ.ค. ที่ระบุว่าประชากรทั้งหมดของประเทศอยู่ที่ 51.3 ล้านคน
พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของซูจีและพรรคการเมืองอื่นๆ อีก 39 พรรค ถูกยุบพรรคโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งที่รัฐบาลทหารแต่งตั้งขึ้นเมื่อ 2 ก่อน เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเข้าร่วมการเลือกตั้งครั้งนี้.