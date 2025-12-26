ส่งสัญญาณกดดัน!?รมว.กต.สหรัฐฯต่อสายคุย'ฮุน มาเนต'ฝ่ายเดียว เสนออำนวยความสะดวกเจรจากับไทย

มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯในวันพฤหัสบดี(25ธ.ค.) แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ความรุนแรงที่ยังคุกรุ่นระหว่างกัมพูชาและไทย ในการพูดคุยทางโทรศัพท์กับ 'ฮุน มาเนต" นายกรัฐมนตรีกัมพูชา พร้อมเสนออำนวยความสะดวกการเจรจาระหว่าง 2 ชาติเพื่อนบ้านอาเซียน
รูบิโอ เน้นย้ำว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ "ปรารถนาสันติภาพ และความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์อย่างเต็มรูปแบบ" ถ้อยแถลงของกระทรวงการต่างประเทศอเมริการะบุ
ทั้ง 2 ประเทศลงนามในข้อตกลงสันติภาพในเดือนตุลาคม ณ เวทีประชุมซัมมิตอาเซียน ในกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซีย โดยมีประธานาธิบดีทรัมป์ และ อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เป็นสักขีพยาน แต่ปฏิญญาดังกล่าวถูกระงับไป ตามหลังทหารไทยหลายนายได้รับบาดเจ็บจากทุ่นระบิดในจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดน
"ท่านรัฐมนตรีรูบิโอ เน้นย้ำเพิ่มเติมว่า สหรัฐฯเตรียมอำนวยความสะดวกการหารือต่างๆเพื่อรับประกันสันติภาพแลเเสถียรภาพระหว่างกัมพูชาและไทย" ถ้อยแถลงระบุ
ฮุน มาเนต เปิดเผยผ่านเทเลแกรมว่า เขาและรูบิโอ หารือเกี่ยวกับพัฒนาการต่างๆในเรื่องข้อตกลงหยุดยิงและการบังคับใช้ข้อตกลงสันติภาพกับไทย เขาเน้นย้ำว่า "กัมพูชามีความมุ่งมั่นอย่างมั่นคงต่อข้อตกลงกรุงเทพฯ-พนมเปญ และแสดงความหวังว่าความพยายามทวิภาคีจะคลี่คลายข้อพิพาทชายแดนและบรรลุเป้าหมายสันติภาพที่ยั่งยืน"
การต่อสายโทรศัพท์ครั้งนี้มีขึ้นหลังจากไทยและกัมพูชาจัดการพูดคุยทางทหารรอบแรกในวันพุธ(24ธ.ค.) ที่จังหวัดจันทบุรี ท่ามกลางการสู้รบรอบใหม่ จำนวนผู้เสียชีวิตในทั้ง 2 ฝ่ายแตะระดับ 96 ราย นับตั้งแต่เกิดการปะทะกันอีกรอบในวันที่ 8 ธันวาคม และมีประชาชนต้องพลัดถิ่นฐานเกือบ 1 ล้านคน
รายงานข่าวระบุว่าการประชุมครั้งนี้ใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง ถือเป็นการเจรจาทางทหารครั้งแรกนับตั้งแต่เหตุปะทะเกิดขึ้นอีกครั้ง ทั้งนี้ทั้ง 2 ฝ่ายจะเดินหน้าเจรจาทางทหารกันต่อในวันศุกร์(26ธ.ค.)
(ที่มา:เว็บไซต์กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ/บลูมเบิร์ก/อนาโดลู)