ปักกิ่งลุยเต็มที่!จีนหวังไทย-กัมพูชาพบกันครึ่งทาง ขอสร้างบรรยากาศการเจรจาระหว่าง2ฝ่าย

จีนในวันอังคาร(23ธ.ค.) แสดงความตั้งสร้างสภาพแวดล้อมต่างๆสำหรับการเจรจาระหว่างกัมพูชาและไทย ท่ามกลางเหตุปะทะนองเลือดที่เข่นฆ่าไปแล้วหลายสิบชีวิตในทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมแสดงความหวังพนมเปญและกรุงเทพฯจะพบกันครึ่งทางและเสริมสร้างสันติภาพตามแนวชายแดน รวมถึงสนับสนุนบทบาทของอาเซียนในความพยายามหยุดยิง
ระหว่างเยือนทั้งกัมพูชาและไทยนับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่แล้ว(18ธ.ค) เติ้ง ซีจวิน ผู้แทนพิเศษด้านกิจการเอเชียของกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้ดำเนินการทางการทูตไกล่เกลี่ย เดินทางไปมาพูดคุยกับทั้งไทยและกัมพูชา 2 ชาติที่มีความขัดแย้งตามแนวชายแดน อ้างอิงถ้อยแถลงของกระทรวงการต่างประเทศจีนที่เผยแพร่ในวันอังคาร(23ธ.ค.)
ในกัมพูชา นายเติ้ง พบปะกับนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต, นายปรัก สุคน รัฐมนตรีต่างประเทศ, พลเอกเตีย เซ็ยฮา รัฐมนตรีกลาโหม และ พลเอกเหมา โสพรรณ ผู้บัญชาการกองทัพบกกัมพูชา
ส่วนในไทย นายเติ้่ง พบปะกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี, พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีกลาโหม, พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และนางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
นายเติ้งกล่าวว่า "ปักกิ่งมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย และเศร้าใจอย่างยิ่งต่อความสูญเสียและการพลัดถิ่นฐานอันเนื่องจากความขัดแย้ง" เขาระบุ "ลำดับความสำคัญเร่งด่วนที่สุดคือการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและคืนสู่การเจรจาเพื่อคลี่คลายข้อพิพาทด้านชายแดนผ่านแนวทางสันติวิธี"
"ปักกิ่งมีความตั้งใจช่วยก่อสภาพแวดล้อมและมอบเวทีหนึ่งๆสำหรับการทูตและการเจรจาระหว่าง 2 ฝ่าย" นายเติ้งระบุ พร้อมแสดงความหวังว่า "กัมพูชาและไทยจะพบกันครึ่งทาง มุ่งมั่นฟื้นฟูความไว้วางใจกัน และกอบกู้สันติภาพตามแนวชายแดน"
กระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าทั้งกัมพูชาและไทยต่างแสดงความมุ่งมั่นต่อสันติภ่าพ พวกเขาแสดงความหวังสำหรับการหยุดยิงที่ยั่งยิน และแสดงความตั้งใจคงการสื่อสารกับจีน เพื่อลดสถานการณ์ความตึงเครียด
ก่อนหน้านี้ในวันอังคาร(23ธ.ค.) เกาหลีใต้ก็เรียกร้องเช่นกันให้ กัมพูชาและไทย คลี่คลายความขัดแย้งด้านชายแดนอย่างสันติผ่านการเจรจา พร้อมชื่นชมความพยายามของอาเซียน
(ที่มา:อนาโดลู/แคมโบเดียเนสส์)