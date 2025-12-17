อย่าคิดว่าง่าย!สื่อสิงคโปร์ชี้'ทรัมป์'ได้รู้ซึ้งแทรกแซงศึกไทย-เขมร แต่เชื่อสหรัฐฯ-จีนหรี่ตาเปิดทางถล่มรังสแกมเมอร์

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ แถลงเมื่อวันศุกร์(12ธ.ค.) ว่าไทยและกัมพูชาเห็นพ้องในข้อตกลงหยุดยิงรอบใหม่ แต่การสู้รบยังคงลากยาวต่อไป ในอีกแง่มุมมอง ทางซีเอ็นเอ สื่อมวลชนสิงคโปร์ ชี้ว่ามันถือเป็นบทเรียนของข้อจำกัดด้านอิทธิพลของอเมริกา ในยามที่ความรู้สึกชาตินิยมพุ่งสูง ขณะเดียวกันพวกผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าวอชิงตันเองและปักกิ่งอาจรู้เห็นเป็นใจกับไทย ในปฏิบัติการถล่มศูนย์สแกมเมอร์ในกัมพูชา
สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นระบุว่าแม้สหรัฐฯมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยาวนานกับไทบ แต่พวกนักการเมืองระดับชาติกำลังขี่กระแสชาตินิยม และรัฐบาลมองความขัดแย้งนี้ว่าเป็นความอยู่รอด ที่มีน้ำหนักเหนือกว่าอิทธิพลใดๆ แม้กระทั่งจากมหาอำนาจพันธมิตร
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทย ประกาศยุบสภาเมื่อวันศุกร์(12ธ.ค.) เพียง 3 เดือนหลังจากเข้ารับอำนาจ ไทยกำลังมุ่งหน้าสู่การเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ แต่มีความเป็นไปได้เล็กน้อยที่อาจถูกเลื่อนออกไป สืบเนื่องจากความขัดแย้งกับกัมพูชา ตามรายงานของซีเอ็นเอ
ซีเอ็นเอ ระบุว่าความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา เปิดโอกาสให้นายอนุทิน หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พรรคอนุรักษ์ แสดงบทบาทแห่งความเข้มแข็งและรักษากองทัพที่ทรงอิทธิพลให้ยืนอยู่ข้างเขา
ในประเด็นนี้ เขาเรียนรู้จากนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนก่อน ที่ร่วงหล่นไม่เป็นท่า หลังจากดูเหมือนพินอบพิเทาต่อนายฮุนเซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา และวิพากษ์วิจารณ์ผู้บัญชาการทหารระดับสูงนายหนึ่งเกี่ยวกับเหตุปะทะตามแนวชายแดน ทั้งนี้เธอถูกปลดจากตำแหน่งจากคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในเดือนสิงหาคม ตามรายงานของซีเอ็นเอ
เหตุปะทะตามแนวชายแดนกระตุ้นให้มีความพยายามเข้าแทรกแซงตัดไฟตั้งแต่ต้นลมจากทั้งอาเซียนและสหรัฐฯ โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อวดอ้างเครดิตเป็นคนกลางและเป็นสักขีพยานการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงรอบนอกการประชุมซัมมิตอาเซียน ในกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม
อย่างไรก็ตามแม้หยุดการสู้รบ แต่มันไม่ได้บรรเทาประเด็นปัญหาที่รื้อรังมานานระหว่าง 2 ชาติ ที่เป็นคู่อริกันมาช้านานในทางประวัติศาสตร์ จากคำกล่าวอ้างทับซ้อนเกี่ยวกับแนวเขตแดนในยุคหลังอาณานิคม
ยิ่งไปกว่านั้น นายอนุทิน ยังถูกเขย่าจากความท้าทายใหม่ๆนับตั้งแต่นั้น ในนั้นรวมถึงกรณีที่ประชาชนแสดงความไม่พอใจรัฐบาลของเขาเกี่ยวกับการตอบสนองที่ล่าช้าต่อเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในอำเภอหาดไทย ที่เข่นฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 170 รายเมื่อเดือนที่แล้ว นอกจากนี้แล้วเขาต้องรุดปฏิเสธคำกล่าวหามีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสแกมเมอร์ ซึ่งเครือข่ายการเมืองและตำรวจระดับสูงในไทย ถูกมองในฐานะผู้สมคบคิดหรือกระทั่งควรถูกลงโทษเสียเอง
ท่ามกลางแผนการเพื่อชิงความได้เปรียบในศึกเลือกตั้งที่กำลังมาถึง และกระแสชาตินิยมพุ่งสูง ทางสำนักข่าวซีเอ็นเอระบุว่านายอนุทิน อาจไม่เลือกแนวทางอดทนอดกลั้น และบ่อยครั้งความขัดแย้งนี้ ซึ่งต่างฝ่ายต่างกล่าวหาว่าเป็นฝ่ายยั่วยุ ถูกใช้ในแนวทางเพิ่มเครดิตแก่ตัวเขาเอง
นอกจากนี้แล้ว สำนักข่าวซีเอ็นเอเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯจะเข้าใจในเรื่องนี้ดี และไม่แสดงความกังวลจนเกินไปเกี่ยวกับหนึ่งในแง่มุมสำคัญของการสู้รบรอบใหม่ นั่นคือการที่ไทยเล็งเป้าเล่นงานศูนย์สแกมเมอร์ต่างๆภายในกัมพูชา
คาสิโนแห่งหนึ่งในจังหวัดโพธิสัตว์ เป็นของนายตรี พรีบ (Try Pheap) เศรษฐีกัมพูชา เป็นหนึ่งในหลายๆคาสิโนที่ถูกไทยทิ้งบอมบ์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่นมา ซีเอ็นเอระบุว่านายตรี พรีบ ซึ่งมีความใกล้ชิดกับฮุนเซน ถูกกระทรวงการคลังสหรัฐฯขึ้นบัญชีดำคว่ำบาตรมาตั้งแต่ปี 2029 สำหรับการมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและทางอ้อมในการคอรัปชันต่างๆนานา ในนั้นรวมถึงยักยอกทรัพย์สินของรัฐ, การเวนคืนทรัพย์สินเอกชนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว, การคอรัปชันที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจ้างของรัฐบาลเกี่ยวกับการสกัดทรัพยากรทางธรรมชาติ และรับสินบน"
กระทรวงการคลังสหรัฐฯเน้นว่าในช่วงเวลาดังกล่าว นายตรี พรีบ เป็นเจ้าของหรือควบคุมบริษัทจดทะเบียนกัมพูชา 11 แห่ง จัดตั้งองค์กรผิดกฎหมายขนาดใหญ่ที่พึ่งพิงการสมคบคิดกับพวกเจ้าหน้าที่กัมพูชา ในนั้นรวมถึงเสาะหาการปกป้องจากรัฐบาล ในนั้นรวมถึงการคุ้มกันทางทหาร
รายงานของซีเอ็นเอระบุ สามารถสันนิษฐานได้เลยว่าคงไม่มีใครเสียใจหากมีการทำลายล้างคาสิโนของตรี พรีบ ในกรุงเทพฯ, วอชิงตัน ดี.ซี. หรือกระทั่งปักกิ่ง โดยทางจีนเอง ก็ได้เรียกร้องกรุงเทพฯอย่างลับๆให้ดำเนินการหนักหน่วงกว่าเดิมในการจัดการกับอุตสาหกรรมสแกมเช่นกัน
ซีเอ็นเอ รายงานว่าปฏิบัติการโจมตีศูนย์สแกมของไทย แทบไม่ก่อปฏิกิริยาไฟย้อนศรใดๆจากนานาชาติ สืบเนื่องจากเป้าหมายต่างๆเหล่านั้นล้วนถูกมองในฐานะแหล่งอาชญากรรม แต่ทั้งสหรัฐฯและจีนจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรักษาสมดุลไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามบานปลาย ก่อนที่มันจะแก้ไขอะไรไม่ได้ไปมากกว่านี้
สำหรับไทยแล้ว การโจมตีศูนย์สแกมเมอร์ถือเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นก 2 ตัว พวกเขายังเล่นงานเครือข่ายทางการเงินพวกชนชั้นสูงของกัมพูชา นอกจากนี้แล้วไทยยังอ้างว่าศูนย์สแกมเมอร์และคาสิโนที่พวกเขาโจมตีนั้น ถูกใช้เป็นฐานที่ตั้งทางทหาร ซึ่งพวกผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามีความเป็นไปได้ ตามรายงานของซีเอ็นเอ
บรรดานายพลของไทยดูเหมือนต้องการฉวยโอกาสนี้ลดแสนยานุภาพด้านการทหารของกัมพูชาลงอย่างมาก พลเอกชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวไทยพีบีเอส เมื่อวันอาทิตย์(14ธ.ค.) บอกว่า "จะเดินหน้าไปจนถึงจุดที่กัมพูชาจะไม่เป็นภัยคุกคามทางทหารกับไทยเป็นเวลานาน"
กัมพูชากล่าวหาว่าไทยเลือกเล่นงานศูนย์สแกมเมอร์ เฉพาะที่คนไทยไม่ได้ลงทุน พูดเป็นนัยว่าไทยเป็นผู้สมคบคิดในอุตสาหกรรมนี้ อย่างไรก็ตามทางซีเอ็นเอชี้ว่าความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา กลายเป็นการเปิดโอกาสให้พวกชนชั้นสูงของกัมพูชา เบี่ยงเบนความสนใจไปจากอุตสาหกรรมสแกมเมอร์ที่หยั่งรากลึก และเรียกเสียงกดดันมาจากนานาชาติ
(ที่มา:ซีเอ็นเอ)