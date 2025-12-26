ไม่เอาแล้วคว่ำบาตร!อินเดียเลิกทำตามคำสั่งสหรัฐฯ หันกลับมาซื้อน้ำมันของรัสเซีย

โรงกลั่นน้ำมันเอกชนรายใหญ่ของอินเดีย "รีไลแอนซ์ อินดัสทรีส์(Reliance Industries) ได้หวนกลับมาซื้อน้ำมันดิบของรัสเซีย หลังจากก่อนหน้านี้เคยระงับจัดซื้อตามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์ก
รัฐบาลสหรัฐฯกำหนดมาตรการคว่ำบาตรเล่นงาน รอฟเนฟต์ และ ลุคออยล์ 2 บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ที่มีรัฐรัสเซียเป็นเจ้าของในเดือนตุลาคม บอกว่ามาตรการนี้มีเจตนาเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อภาคพลังงานของรัสเซียเกี่ยวกับความขัดแย้งในยูเครน มาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวทำให้บริษัทต่างๆทั่วโลก ในนั้นรวมถึงบรรดาโรงกลั่นอินเดีย ปรับลดการทำธุรกรรมกับ 2 บริษัทน้ำมันรายใหญ่ของมอสโก ก่อนเส้นตายวันที่ 21 พฤศจิกายน
อย่างไรก็ตามล่าสุดแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้เปิดเผยกับบลูมเบิร์กในวันพุธ(24ธ.ค.) ว่า รีไลแอนซ์ อินดัสทรีส์ กำลังเสาะหาน้ำมันดิบลดราคาจากแหล่งที่มาที่ไม่ถูกคว่ำบาตร ทางบริษัทได้ติดต่อเรือบรรทุกน้ำมัน Aframax ของ RusExport บริษัทสัญชาติรัสเซีย และกำลังอยู่ระหว่างลำเลียงน้ำมันไปยังโรงกลั่นจัมนาการ์ ที่มีศักยภาพกลั่้นน้ำมัน 660,000 บาร์เรลต่อวัน และเป็นโรงกลั่นที่ป้อนอุปทานสู่ตลาดเชื้อเพลิงภายในประเทศ
รีไลแอนซ์ อินดัสทรีส์ ซึ่งมีสัญญาระยะยาวกับรอสเนฟต์ แถลงเมื่อเดือนที่แล้ว ว่าจะหยุดซื้อครั้งใหม่เพื่อรับประกันปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร พร้อมเผยว่าสินค้าน้ำมันสุดท้ายที่มีการขนถ่ายเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน
แหล่งข่าวภายในบริษัทเปิดเผยกับรอยเตอร์ อ้างว่าการส่งมอบที่กำลังเกิดขึ้นเป็นตัวแทนของการทำธุรกรรมที่มีอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งลดระดับลงในแนวทางที่สอดคล้องกับการคว่ำบาตร
อินเดีย ผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของโลก กลายมาเป็นตลาดสำคัญของน้ำมันดิบรัสเซีย ตามหลังความขัดแย้งยูเครนลุกลามบานปลายในปี 2022 ข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์ Kpler เผยให้เห็นว่ารัสเซียเป็นผู้จัดหาน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของอินเดียมาตั้งแต่นั้น ป้อนน้ำมันดิบแก่อินเดีย คิดเป็นสัดส่วน 36% ของน้ำมันดิบนำเข้าทั้งหมดในปีนี้
ในการขานรับมาตรการคว่ำบาตร โรงกลั่นหลักของอินเดียระงับคำสั่งใหม่และเสาะหาอุปทานทางเลือกอื่นๆ อย่างไรก็ตาบริษัทอื่นๆอย่าง Indian Oil Corporation ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ บอกว่าพวกเขาจะเดินหน้าซื้อน้ำมันจากบรรดาผู้ผลิตรัสเซียที่ไม่ถูกคว่ำบาตร
บรรดาชาติตะวันตกเล็งเป้าเล่นงานรัสเซียซ้ำๆ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯแถลงรีดภาษีอินเดีย 25% ในเดือนสิงหาคม ส่วนหนึ่งในบทลงโทษสำหรับการซื้อน้ำมันรัสเซีย อ้างว่าการซื้อขายดังกล่าวเป็นตัวทำให้สงครามยูเครนยืดเยื้อออกไป
นิวเดลี ปฏิเสธเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อการทำการค้ากับรัสเซีย บอกว่านโยบายพลังงานของพวกเขาขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์ของประเทศชาติ แต่ในขณะเดียวกัน อียู บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรแพ็คเกจที่ 19 เล็งเป้าเล่นงานสิ่งที่บรัสเซลส์อ้างว่าเป็นกองเรือเงาของรัสเซีย
มอสโกระบุว่าคำขู่คว่ำบาตรหรือรีดภาษีใดๆกับชาติคู่ค้า ถือเป็นการละเมิดสิทธิอธิปไตยของประเทศเหล่านั้น
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)