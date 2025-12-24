หาเรื่องไปทั่ว!ปักกิ่งร้องยูเครนคิดให้ดี หลังเคียฟเล็งคว่ำบาตรคนจีน อ้างเกี่ยวข้องกลาโหมรัสเซีย

ปักกิ่งเรียกร้องยูเครน "แก้ไขความผิดพลาดในทันที" หลังเคียฟส่งสัญญาณจะกำหนดมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่เล่นงานบุคคลชาวจีน โดยอ้างว่าสนับสนุนอุตสาหกรรมกลาโหมของรัสเซีย
ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ระบุเมื่อวันจันทร์(22ธ.ค.) ว่าเคียฟกำลังเตรียมการแพ็คเกจคว่ำบาตรรอบใหม่ในช่วงสิ้นปี เล็งเป้าเล่นงานนิติบุคคลและบุคคลสัญชาติรัสเซีย เช่นเดียวกับชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับการให้การสนับสนุตอุตสาหกรรมทางทหารของมอสโก ในนั้นหลายรายมาจากจีน
ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากเมื่อเดือนพฤษภาคม เซเลนสกี กำหนดมาตรการคว่ำบาตรบริษัทแห่งหนึ่งของจีน ส่วนหนึ่งในมาตรการอย่างกว้างๆเล็งเป้าเล่นงานบุคคล 58 ราย และบริษัทต่างๆ 74 แห่ง ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลาโหมของรัสเซีย
หลิน เจียน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ระบุว่า "จีนคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อการคว่ำบาตรฝ่ายเดียว ที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่ได้อนุมัติโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ" หลิน เจียนกล่าว "เราเรียกร้องยููเครนให้แก้ไขสิ่งผิดให้เป็นถูกในทันที" เขาระบุ พร้อมบอกต่อว่าปักกิ่ง "จะปกป้องอย่างหนักแน่นต่อสิทธิความชอบธรรมทางกฎหมายและผลประโยชน์ของบริษัทและพลเมืองจีน"
อียูและสหรัฐฯก็คว่ำบาตรบริษัทและบุคคลชาวจีนเช่นกัน โดยกล่าวหาว่าจัดหาสินค้าที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 2 ทาง ทั้งในด้านพลเรือนและการทหาร(dual-use goods) แก่รัสเซีย เช่นเดียวกับชิ้นส่วนอะไหล่ หรือวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตอาวุธ
กระทรวงการต่างประเทศจีน ยืนยันว่าปักกิ่งไม่เคยมอบอาวุธร้ายแรงแก่ทั้ง 2 ฝ่ายในความขัดแย้ง และคุมเข้มการส่งออกสินค้าใช้ประโยชน์ 2 ทาง นอกจากนี้แล้วปักกิ่งยังสนับสนุนข้อตกลงหยุดยิง ยุติความเป็นปรปักษ์และส่งเสริมการเจรจาสันติภาพ
มอสโกและปักกิ่ง กระชับความร่วมมือกัน นับตั้งแต่ความขัดแย้งในยูเครนลุกลามบานปลายขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ทั้ง 2 ประเทศ ให้คำจำกัดความของพวกเขาในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ไม่มีขีดจำกัด ในขณะที่การค้าทวิภาคีระหว่าง 2 ชาติ ทะลุระดับ 200,000 ล้านดอลลาร์ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)