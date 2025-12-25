เหลี่ยมทุกดอก! กัมพูชายุต่างชาติงดใช้บริการ 'สายการบินไทย' กล่าวหามีพฤติกรรรมไม่เหมาะสม

กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาเมื่อวันพุธ(24ธ.ค.) ออกคำแนะนำนักเดินทางทั้งชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติ ให้ระงับใช้บริการสายการบินต่างๆของไทยเป็นการชั่วคราว กล่าวหาว่าไทยทำให้การเดินทางมายังกัมพูชาผ่านประเทศไทยทำได้ยากขึ้น ขณะเดียวกันก็เน้นย้ำให้หลีกเลี่ยงแวะพักหรือต่อเครื่องในไทย โดยอ้างเกี่ยวกับเหตุล่วงละเมิดต่างๆนานา
เว็บไซต์ kampucheathmey รายงานว่านับตั้งแต่รุกรานกัมพูชา พวกเจ้าหน้าที่ไทยดำเนินการอย่างไม่เหมาะสม ก่อความยากลำบากและความหวาดกลัวต่อพวกนักเดินทางต่างชาติและพลเมืองกัมพูชา ที่กำลังเดินทางผ่านไทยเข้าสู่กัมพูชา เจ้าหน้าที่ไทยทั้งกักตัว ซักไซ้ ถ่ายภาพและค้นกระเป๋า ฯลฯ
ถ้อยแถลงของทางกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาว่า "เพื่อป้องกันการข่มขู่และการกระทำที่ไม่เหมาะสมโดยเจ้าหน้าที่ไทย ทางกระทรวงฯขอสั่งการไปยังสถานทูตทั้งหลายของกัมพูชาในต่างแดน ให้แจ้งกับทั้งชาวกัมพูชาและนักเดินทางต่างชาติ ให้หลีกเลี่ยงเดินทางผ่านไทยและระงับใช้บริการสายการบินต่างๆของไทยจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม"
รายงานของ kampucheathmey สอดคล้องกับข่าวของแคมโบเดียเนสส์ ที่ยืนยันเช่นกันว่ากระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา เรียกร้องให้นักเดินทางทั้งหลายที่มุ่งหน้าสู่กัมพูชา หลีกเลี่ยงแวะพักหรือต่อเครื่องบินในไทย จากคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับเหตุล่วงละเมิดต่างๆนานา
แคมโบเดียเนสส์ ระบุว่าคำเตือนด้านการเดินทางดังกล่าว มีขึ้นหลังจากสถานทูนกัมพูชาประจำติมอร์-เลสเต อ้างว่าได้รับคำบอกเล่าจากบรรดาผู้โดยสารยุโรปเกี่ยวกับความยุ่งยากที่พวกเขาต้องเผชิญ
สถานทูตกัมพูชาประจำติมอร์-เลสเต อ้างพวกผู้โดยสารยุโรป เล่าว่าพวกเขาติดแหง็กถูกซักไซ้เป็นเวลานานก่อนได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง โดนร้องขอเอกสารต่างๆที่ไม่สมเหตุสมผล สำหรับพิสูจน์แหล่งที่มาด้านการเงินและรายละเอียดยืนยันการสำรองที่พักในกัมพูชา
"ในบางกรณี การคุมเข้มเหล่านี้มีขึ้นตามหลังเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการค้นกระเป๋าสัมภาระและจัดการกระเป๋าสัมภาระ ผลก็คือก่อความสูญหายในกระเป๋าที่ถูกตรวจค้น แต่เพิ่งถูกสังเกตเห็นครั้งที่เดินทางถึงกรุงพนมเปญแล้ว" สถานทูตระบุ "เราขอแนะนำอย่างหนักแน่นให้พวกนักเดินทาง หลีกเลี่ยงแวะพักหรือต่อเครื่องในไทย และให้พิจารณาสายการบินอื่นๆแทน เพื่อความสะดวกในการเดินทางมายังกัมพูชา"
นางอีท โซเฟีย ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เรียกร้องเอกอัคราชทูตและกงสุลทั้งหลายในต่างประเทศ ให้ตระหนักถึงความยากลำบากเหล่านี้ "นับตั้งแต่เหตุปะทะตามแนวชายแดน เจ้าหน้าที่ไทยดำเนินการอย่างไม่เหมาะสม ก่อความยากลำบากและความหวาดกลัวในหมู่นักเดินทางต่างชาติและชาวกัมพูชา ผู้ที่ข้ามจากไทยมายังกัมพูชา" เธอกล่าวในคำแนะนำเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม
ถ้อยแถลงระบุว่า "สถานการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนอกดินแดนกัมพูชา เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่กัมพูชา อย่างไรก็ตามมันอาจส่งผลกระทบทางลบต่อทริปการเดินทางของพวกคุณได้ ทั้งนี้ทางกระทรวงของรับประกันว่ากัมพูชายังคงปลอดภัยและเป็นจุดหมายปลายทางที่อ้าแขนต้อนรับนักเดินทาง"
(ที่มา:kampucheathmey/แคมโบเดียเนสส์)