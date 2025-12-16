เลิ่กลั่กกันหมด! เขมรชักท้อคำขู่รีดภาษี'ทรัมป์'ส่อไร้ผล ไม่อาจเปลี่ยนท่าทีไทยในความขัดแย้งกับกัมพูชา

พวกนักวิเคราะห์กัมพูชาชี้ว่าคำขู่ลงโทษทางการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ไม่น่าจะเปลี่ยนแนวทางของไทยในความขัดแย้งตามแนวชายแดนกับกับพูชา ในขณะที่กองทัพไทยยังคงโจมตีติดอาวุธพื้นที่ต่างๆที่พวกเขากล่าวอ้างอันเป็นเท็จว่าเป็นพื้นที่พลเรือน ตามหลังปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงของผู้นำอเมริกาและอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
Deth Sok Udom ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยนานาชาติพารากอน ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ข่าว kampucheathmey ว่า คำขู่รีดภาษีเพียงอย่างเดียว ดูเหมือนจะไม่ก่อแรงกดดันกับไทย "แรงกดดันภายในประเทศ คำนวณแล้วมีน้ำหนักเหนือกว่าแรงกดดันจากต่างประเทศ" เขากล่าว พร้อมยอมรับเหตุปะทะ ดูเหมือนจะไม่อาจเรียกความสนใจจากทั่วโลกได้มากเท่าไหร่ เมื่อเทียบวิกฤตอื่นๆที่ร้ายแรงกว่าอย่างในกาซาและยูเครน
เขายอมรับว่าขณะเดียวกันประชาคมนานาชาติก็ดูเหมือนจะไม่เลือกข้าง เนื่องจากหากทำเช่นนั้นก็อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์หลักของประเทศนั้นๆ
Sok Udom ยังได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับศักยภาพของอาเซียนในการบังคับข้อตกลงหยุดยิง โดยชี้ว่าทางกลุ่มขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพ ปราศจากทรัพยากรและอาณัติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ "มันพูดยาก แต่ด้วยจำนวนวิกฤตต่างๆบนโลกใบนี้ ประธานาธิบดีทรัมป์อาจมองความขัดแย้งระหว่างกัมพูชาและไทย เป็นข้อพิพาทด้ายเขตแดนระหว่าง 2 ฝ่ายที่มีความเท่าเทียมกัน"
Thong Mengdavid รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาจีน-อาเซียน ระบุว่าดูเหมือนกองทัพไทยจะเพิกเฉยต่อการคว่ำบาตร แม้บรรดาผู้นำทางการเมืองอาจคำนวณต่างออกไป "ณ เวลานี้ กองทัพไทยดูเหมือนไม่กังวลต่อมาตรการคว่ำบาตร แต่นายกรัฐมนตรีรักษาการอนุทิน อาจคำนวณต่างออกไป"
อย่างไรก็ตาม Mengdavid ชี้ว่านายอนุทิน อาจหาทางโน้มน้าว ทรัมป์ ไม่ให้กำหนดมาตรการรีดภาษี ด้วยการวาดภาพกัมพูชาในฐานะผู้รุกราน พร้อมเตือนว่าภัยคุกคามจากกองทัพไทยยังคงร้ายแรง เพิ่มความเสี่ยงของสถานการณ์ลุกลามบานปลาย ในขณะที่พวกเขาชิงวางกรอบปฏิบัติการต่างๆในฐานะเป็นการป้องกันตนเอง
"สำหรับกัมพูชา มันเป็นตัวแทนของความเสี่ยงทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงอย่างร้ายแรง" เขากล่าว พร้อมชี้ว่าพนมเปญควรยังคงอยู่ในความระมัดระวัง จนกว่าผู้นำพลเมืองและผู้นำกองทัพของไทยจะความมุ่งมั่นที่เป็นหนึ่งเดียวกัน
สื่อมวลชนกัมพูชาหลายแห่ง รายงานอ้างหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล ระบุทรัมป์ เผยว่าเขาอาจกำหนดภาษีการค้าเพิ่มเติมกับทั้งไทยและกัมพูชา ถ้าความเป็นปรปักษ์ยังคงลากยาวต่อไป เขาให้คำนิยามมาตรการรีดภาษีว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือนโยบายต่างประเทศ
"ผมเพิ่งใช้การรีดภาษีเมื่อ 10 นาทีก่อน เพื่อลี่คลายการลุกลามขึ้นรอบใหม่ระหว่างกัมพูชาและไทย" ทรัมป์กล่าว ตามรายงานของสื่อมวลชนกัมพูชาอ้างอิงวอลล์สตรีท เจอร์นัล "ถ้าคุณมีสงคราม ผมจะไม่ใช่แค่ยกเลิกข้อตกลงการค้าที่เรามี เราผมจะรีดภาษีประเทศของพวกคุณด้วย"
สื่อมวลชนกัมพูชา อ้างหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล ระบุว่าคำสัมภาษณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์(12 ธ.ค.) ตามหลัง ทรัมป์ โทรศัพท์พูดคุยกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทย และ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา
(ที่มา:KPT English/kampucheathmey)