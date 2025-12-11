ผงะ!ทุนจีนเทาเผ่นจากเมียวดีปักฐานใหม่กัมพูชา รับสแกมเมอร์เคเคปาร์คข้ามไทยผ่านลาวเข้าเขมร

กำแพงเพชร - สถานทูตแอฟริกา แจ้งตำรวจเมืองกำแพงเพชรบุกตรวจ พบซุกสแกมเมอร์ชาวต่างชาติกลุ่มใหญ่ถึง 20 คน สารภาพทุนจีนเทาหนีระเบิดตึกเคเคปาร์ค ตั้งฐานใหม่กัมพูชา รอรับร่วมขบวนการต่อ
เย็นวันนี้ (11 ธ.ค.68) เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการประสานจากสถานเอกอัคราชทูตแอฟริกาประจำประเทศไทยว่ามีชาวต่างชาติส่งพิกัดขอความช่วยเหลือ อ้างว่าถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวภายในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ 8 ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
หลังจากที่ได้รับแจ้งจึงรีบรายงาน พล.ต.ท.โอภาส คงเมือง ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมสายตรวจตำบลเทพนครลงพื้นที่ตรวจสอบตามพิกัดที่ได้รับแจ้ง
เมื่อไปถึงบ้านหลังดังกล่าวได้พบชาวต่างชาติจำนวน 20 คนอยู่ภายใน ประกอบด้วยสัญชาติแอฟริกา 15 คน นามิเบีย 4 คน และซิมบับเว 1 คน อยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าว ไม่พบผู้เสียชีวิตหรือทรัพย์สินถูกประทุษร้าย
จากการตรวจสอบเอกสารเดินทางพบว่า ทุกคนมีหนังสือเดินทางถูกต้อง แต่วีซ่าและการอนุญาตพำนักในราชอาณาจักรได้สิ้นสุดลงแล้ว เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาในฐานความผิด “เป็นบุคคลต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด”
จากนั้นได้นำตัวทั้งหมดมายังสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อทำการสอบสวนดำเนินคดีอยู่ภายใต้การกำกับของ พ.ต.อ.สมเกษม จารักษ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกำแพงเพชร ซึ่งได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ สิงพา พนักงานสอบสวนเวรอาญาเป็นผู้รับผิดชอบคดี
เบื้องต้นทราบว่าชาวต่างชาติทั้งหมดเป็นแก๊งสแกมเมอร์ที่หลบหนีมาจาก kk park เมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา หลังจากทหารเมียนมาทิ้งระเบิดจนได้รับความเสียหาย จึงหนีข้ามมายังประเทศไทยทางด้านอำเภอพบพระ จังหวัดตาก แล้วเดินข้ามภูเขามาพักที่บ้านผาผึ้ง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ก่อนจะเดินทางต่อมาตามเส้นทางธรรมชาติจนถึงเขตอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
จากนั้นมีรถมารับแล้วนำมาพักไว้ที่บ้านหลังเกิดเหตุ โดยมีเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวเป็นผู้ให้ที่พักพิง ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากขบวนการฯ ในการดูแลเรื่องอาหาร และที่พักให้กับต่างด้าว
โดยเจ้าของบ้านสารภาพว่าเคยทำมาแล้วหนึ่งครั้ง และในเวลา 19.00 น.ของวันนี้ (11 ธ.ค.68) จะมีรถมารับชาวต่างชาติทั้ง 20 คน เพื่อพาเดินทางผ่าน สปป.ลาว ต่อไปยังปลายทางประเทศกัมพูชาแต่มาถูกจับได้เสียก่อน ที่สำคัญตลอดการเดินทางจะถูกควบคุมโดยขบวนการนำพาชาวต่างด้าวข้ามแดน
ทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าทั้งหมดทำงานใน KK park ที่มีกลุ่มคนหลายสัญชาติที่ทำงานอยู่รวมกันประมาณ 300 คน หลังจากที่มีการระเบิดอาคาร ทางเจ้าของที่ซึ่งเป็นคนสัญชาติจีนได้ย้ายให้ไปทำงานที่ประเทศกัมพูชาประมาณ 100 คน โดยติดต่อให้คนพาข้ามมายังประเทศไทยด้วยเรือข้ามฟากแม่น้ำฝั่งพม่า (เมียวดี ) เป็นกลุ่มๆ ละ 10 คน ขึ้นฝั่งไทยที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จากนั้นนั่งรถกระบะและเดินเท้าต่อไปพักบนเขาผาผึ้งเป็นเวลา 1 คืน เมื่อเดินเท้าต่อไปอีกระยะได้มีรถกระบะมารับ โดยแบ่งกลุ่มๆ ละ 10 คน พาไปส่งยังจุดเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นในครั้งนี้ดังกล่าว โดยกลุ่มแรกเดินทางเข้ามาในเวลา 18.00 น.ของวันที่ 10 ธ.ค.68 กลุ่มที่ 2 เดินทางเข้ามา เวลา 01.00 น.ของวันที่ 11 ธ.ค.68.