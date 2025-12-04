บัวแก้วขอบคุณมิตรประเทศ-องค์กรระหว่างประเทศช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้

นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ จากการที่กระทรวงการต่างประเทศจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือชาวต่างชาติที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ว่า ได้รับแจ้งมีชาวต่างชาติได้รับผลกระทบประมาณ 800 คน ประกอบด้วย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ จีน โครเอเชีย ฮังการี บังกลาเทศ ภูฎาน แอฟริกาใต้ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ และจอร์แดน ซึ่งศูนย์ประสานงานฯ ได้ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว
แม้ไทยจะไม่ได้ประกาศขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศอย่างเป็นทางการ แต่ก็มีมิตรประเทศจำนวนมากเสนอให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ หากใครประสงค์ ซึ่งขณะนี้มีหน่วยงานที่ได้ดำเนินการและและอยู่ระหว่างการดำเนินการ เช่น องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ JICA มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ซึ่งได้มอบให้กับนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม เอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย และบริษัทเอกชนเกาหลีใ ต้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม เอกอัคราชทูตจีนประจำประเทศไทย มอบเงินและสิ่งของบริจาคจากบริษัทและองค์กรของจีนในไทยและในจีน รวม 62 ล้านบาท ซึ่งได้มอบให้กับนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม และบริษัทเอกชนจีนมอบความช่วยเหลือจำเป็น อาทิ เต็นท์ เวชภัณฑ์ อาหาร น้ำดื่ม ให้กับผู้บัญชาการทหารอากาศ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม
นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายองค์กรระหว่างประเทศและหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ ADB ซึ่งอยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานของไทยในการประเมินความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับความต้องการของพื้นที่
นายนิกรเดช กล่าวว่า ประเทศไทยขอขอบคุณมิตรประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และภาคเอกชนต่างประเทศ ที่ได้แสดงไมตรีจิตในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ โดยจะมีศูนย์ประสานฯ จะรวบรวมข้อเสนอต่างๆเพื่อส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย หรือ ศป.กฉ. พิจารณาต่อไป