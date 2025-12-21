ไหวไหมเขมร!สื่อกัมพูชาแซะไทยหรืออยากได้ ตีข่าวไร้คำอธิบายราคาต้นทุนของF-16

สำนักข่าวออนไลน์ของกัมพูชาแห่งหนึ่ง จู่ๆก็รายงานข่าวเกี่ยวกับราคาของเครื่องบินขับไล่ F-16 ท่ามกลางความขัดแย้งตามแนวชายแดนกลับไทย และเสียงโอดครวญจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเขมร ที่เชื่อว่าถ้าไทยไม่ฝูงบินขับไล่ เมื่อนั้นทหารไทยก็ไม่ใช่คู่ต่อกรของทหารกัมพูชา
ในรายงานข่าวของเว็บไซต์ kampucheathmey ระบุว่าฝูงบินขับไล่ F-16 ของสหรัฐฯ ปกติแล้วมีราคาอยู่ระหว่าง 60 ล้านดอลลาร์(ราว 1,800 ล้านบาท) ถึงกว่า 200 ล้านดอลลาร์(ราว 6,200 ล้านบาท) ขึ้นอยู่กับรุ่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อ้างอิงข้อมูลที่เคยเผยแพร่โดยอีโคโนมิค ไทม์ส และ ซิมเปิล ฟลายอิ้ง
รายงานระบุว่าสำหรับเครื่องบินใหม่อย่างเช่น F-16 Block 70/72 ราคาขั้นต่ำอยู่ที่ราวๆ 63 ล้านดอลลาร์ แต่เมื่อรวมกับค่าฝึกฝน, อะไหล่, การสนับสนุนด้านบำรุงรักษาและอาวุธ มูลค่ารวมของแพ็คเกจขายให้กองทัพต่างๆประเทศ อาจสูงเกิน 100 ล้านดอลลาร์ จนถึงมากกว่า 200 ล้านดอลลาร์ต่อลำ ยกตัวอย่างเช่นข้อตกลงที่สหรัฐฯขายฝูงบิน F-16 จำนวน 20 ลำ แก่ฟิลิปปินส์เมื่อเร็วๆนี้ มีราคารวมแพ็คเกจแล้ว อยู่ที่ราวๆ 279 ล้านดอลลาร์ต่อลำ
ในด้านปฏิบัติการนั้น เครื่องบินรุ่นนี้ก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเช่นกัน ตามรายงานของ kampucheathmey โดยระบุต้นทุนอยู่ที่ 20,000 ดอลลาร์(ราว 620,000 บาท) ต่อชั่วโมงบิน
kampucheathmey ระบุว่า F-16 สามารถโจมตีเป้าหมายต่างๆนานาจากอากาศสู่ภาคพื้น ในราคาต้นทุนที่แตกต่างกันออกไป โดยกระสุนนำวิถี GBU-39 มีราคาลูกละ 40,000 ดอลลาร์(ราว 1.2 ล้านบาท) ส่วนกระสุนนำวิถีด้วยเลเซอร์ GBU-12 Paveway II มีราคาที่ลูกละ 22,000 ดอลลาร์(ราว 69,000 บาท)
นอกจากนี้แล้ว kampucheathmey ระบุว่า F-16 ยังมีระบบ JDAM หรือชุดหางนำวิถีที่แปลงระเบิดธรรมดาให้เป็นระเบิดอัจฉริยะที่แม่นยำ มีราคาระหว่าง 21,000 ดอลลาร์ ถึง 36,000 ดอลลาร์(ราว 660,000 บาท ถึง 1,100,000) ขณะที่กระสนทั่วไป Mark 82 มีราคา 4,000 ดอลลาร์(ราว 125,000 บาท)
ไม่เป็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับจุดประสงค์เกี่ยวกับรายงานข่าวชิ้นนี้ของทาง kampucheathmey แต่มันมีขึ้นในขณะที่ฝูงบินรบของไทย ในนั้นรวมถึง F-16 กลายเป็นที่กล่าวขานในสมรภูมิรบระหว่างไทยกับกัมพูชา ในนั้นรวมถึงกรณีที่ เขียว รามี รัฐมนตรีอาวุโสและหัวหน้าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา มองว่าถ้าไทยไม่ได้ฝูงบินขับไล่ เมื่อนั้นทหารไทยก็ไม่ใช่คู่ต่อกรของทหารกัมพูชาแต่อย่างใด
ในขณะเดียวกันตั้งแต่ศึกความขัดแย้งปะทะขึ้นครั้งแรกในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม จนถึงหนล่าสุดในช่วงต้นเดือนธันวาคม บรรดานักการเมืองและผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์กัมพูชา ต่างพากันเรียกร้องระดมทุนจัดซื้อเครื่องบินรบ F-16 หรืออื่นๆ มาต่อกรกับไทย แต่ก็มีบางส่วนเย้ยหยันว่า ไทย ลงทุนไปมหาศาลกับ F-16 แต่ก็ไม่อาจทำอะไรกัมพูชาได้
อย่างไรก็ตามในประเด็นดังกล่าวได้ถูกนายสม รังสี ผู้นำฝ่ายกัมพูชา หยิบยกมาโจมตี ฮุนเซน อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานวุฒิสภา ผู้มีอำนาจแท้จริงในกัมพูชา โดยชี้ว่ารายได้จากกลุ่ม "อาชญากรสแกมเมอร์" ในกัมพูชามีมูลค่าสูงถึง 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี และด้วยเงินจำนวนนี้ กัมพูชา สามารถซื้อเครื่องบิน F-16 ได้ถึง 292 ลำ
(ที่มา:kampucheathmey)