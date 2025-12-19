สื่อกัมพูชารีบอ้างอิงรายงานของเดอะ สตาร์ สำนักข่าวมาเลเซีย พาดหัวเมื่อวันพฤหัสบดี(18ธ.ค.) ว่า ไทย ไม่ปฏิเสธคนกลางในการคลี่คลายข้อพิพาทด้านชายแดนกัมพูชา แต่ข้อเท็จจริงคือ รัฐมนตรีต่างประเทศ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เน้นย้ำว่าผู้ไกล่เกลี่ยต้องมีความเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใด
เว็บไซต์ข่าว kampucheathmey พาดหัวข่าว "ไทยบอกกับญี่ปุ่น ว่าไม่ปฏิเสธคนกลางต่างชาติ ในการคลี่คลายข้อพิพาทด้านชายแดนกับกัมพูชา" โดยอ้างรายงานของหนังสือพิมพ์เดอะ สตาร์ ของมาเลเซีย เกี่ยวกับคำสัมภาษณ์ของนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างเดินทางเยือนญี่ปุ่นในช่วงกลางสัปดาห์
แต่ในข้อเท็จจริงตามรายงานของเดอะสตาร์คือ นายสีหศักดิ์ บอกกับรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นว่า "ไทยยินดีต่อความพยายามของประเทศอื่นๆที่ช่วยเป็นคนกลางสำหรับสันติภาพ แต่มันเป็นสิ่งสำคัญที่คนกลางต้องมีความเป็นกลาง และไม่ลำเอียงเข้าข้างฝ่ายใด"
kampucheathmey ระบุว่าความเห็นดังกล่าวของนายสีหศักดิ์ มีขึ้นในขณะที่บรรดาชาติมหาอำนาจอย่างเช่นสหรัฐฯและจีน เช่นเดียวกับ มาเลเซีย ประธานอาเซียนปี 2025 กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อโน้มน้าวให้ไทยดำเนินการหยุดยิงและกลับสู่ข้อตกลงสันติภาพ
สื่อแห่งนี้เน้นย้ำว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มีบทบาทสำคัญในการนำสันติภาพมาสู่กัมพูชา ในความขัดแย้งด้านชายแดนกับไทย ผู้นำสหรัฐฯรายนี้ทำงานร่วมกับนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นำมาซึ่งข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทย ในวันที่ 28 กรกฏาคม
รายงานปิดท้ายของ kampucheathmey กล่าวหาว่า เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ระหว่างการประชุมอาเซียนในกัวลาลัมเปอร์ ทรัมป์และอันวาร์ เป็นสักขีพยานข้อตกลงสันติภาพ แต่ไทยไม่สนยังคงเดินหน้ารุกรานกัมพูชาต่อไป
(ที่มา:kampucheathmey)