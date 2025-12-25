อียูจุกอก! โวยสหรัฐฯ คว่ำบาตรบุคคลสำคัญยุโรป 5ราย หลังทรัมป์กล่าวหาเซ็นเซอร์สื่อออนไลน์อเมริกา

สหภาพยุโรป(อียู) และรัฐสมาชิกอื่นๆบางส่วน แสดงปฏิกิริยาเดือดดาลในวันพุธ(24ธ.ค.) ต่อมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ที่กำหนดเล่นงานบุคคลสำคัญของยุโรป 5 ราย ที่เกี่ยวข้องกับกำหนกกฎระเบียบบรรดาบริษัทเทคโนโลยี ในนั้นรวมถึงเธียร์รี เบรอตง อดีตคณะกรรมาธิการยุโรป
ปฏิกิริยาตอบสนองของอียูและรัฐสมาชิกบางชาติ มีขึ้นหลังจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯแถลงในวันอังคาร(23ธ.ค.) ว่าพวกเขาจะปฏิเสธวีซ่าบุคคลยุโรป 5 ราย กล่าวหาพวกเขากำลังหาทางข่มขู่แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์อเมริกา ให้เซ็นเซอร์มุมมองต่างๆที่พวกเขาต่อต้าน
ฝรั่งเศส เยอรมนีและสเปน ก็ประณามข่าวนี้จากวอชิงตันเช่นกัน
ถ้อยแถลงของคณะกรรมาธิการยุโรประบุว่า "เราร้องขอความชัดเจนจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯและยังคงประสานงานอยู่ ถ้าจำเป็น เราจะตอบโต้อย่างทันทีทันใดและหนักแน่น เพื่อปกป้องความเป็นอิสระในการกำกับดูแลกฎระเบียบของเรา ต่อมาตรการที่ไม่ชอบธรรม"
"กฎระเบียบดิจิทัลของเรามีเพื่อรับประกันความปลอดภัย ความยุติธรรมและความเท่าเทียมในสนามแข่งขันสำหรับทุกบริษัท บังคับใช้อย่างเป็นธรรมและปราศจากการเลือกปฏิบัติ" ถ้อยแถลงระบุ
เธียร์รี เบรอตง เป็นอดีตผู้ควบคุมกฎระเบียบระดับสูงด้านเทคโนโลยีของคณะกรรมาธิการยุโรป บ่อยครั้งมักมีประเด็นโต้เถียงกับบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลาย ในนั้นรวมถึง อีลอน มัสก์ เกี่ยวกับการกำหนดให้พวกเขาต้องทำตามกฎระเบียบของอียู
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ให้คำจำกัดความเขาว่าเป็น "ผู้บงการ" กฎหมายบริการดิจิทัลของอียู(Digital Services Act - DSA ) ซึ่งกำหนดกลั่นกรองเนื้อหาและมาตรฐานอื่นๆกับแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์หลักๆที่ดำเนินงานในยุโรป
กฎหมาย DSA มีเป้าหมายสร้างสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ปลอดภัย โปร่งใส และยุติธรรม โดยกำหนดให้แพลตฟอร์มดิจิทัล มีความรับผิดชอบมากขึ้นในการจัดการเนื้อหาผิดกฎหมาย, โฆษณที่โปร่งใส, ป้องกันการบิดเบือนข้อมูล และปกป้องสิทธิผู้ใช้
กฎหมายฉบับนี้กลายเป็นจุดเรียกเสียงโวยวายจากพวกหัวอนุรักษ์นิยมในสหรัฐฯ ที่มองมันว่าเป็นอาวุธเซ็นเซอร์ความคิดฝ่ายขวาในยุโรปและที่อื่นๆ คำกล่าวหาที่ทางอียูปฏิเสธด้วยความเดือดดาล
ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง แห่งฝรั่งเศส โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ระบุว่า "ฝรั่งเศสของประณามมาตรการจำกัดวีซ่าที่ดำเนินการโดยสหรัฐฯต่อ เธียร์รี เบรอตง และบุคคลของยุโรปอื่นๆ 4 ราย" เขากล่าว "มาตรการนี้เทียบเท่ากับการข่มขู่และขู่บังคับ โดยมีเป้าหมายบ่อนทำลายอธิปไตยด้านดิจิทัลของยุโรป ยุโรปจะปกป้องความเป็นอิสระในการกำกับดูแลกฎระเบียบของตนเอง"
โยฮันน์ วาเดฟูล รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนี เขียนข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ในวันพุธ(24ธ.ค.) ว่า "DSA เป็นกฎหมายประชาธิปไตยที่นำมาใช้โดยอียูเพื่ออียู มันไม่มีผลนอกอาณาเขต การแบนวีซ่า เป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้"
ส่วนกระทรวงการต่างประเทศสเปนก็ประณามมาตรการของสหรัฐฯเช่นกัน ระบุในถ้อยแถลงว่า "พื้นที่ดิจิตอลที่มีความปลอดภัย ปราศจากคอนเทนท์ผิดกฎหมายและบิดเบือนข้อมูล คือค่านิยมพื้นฐานสำหรับประชาธิปไตยในยุโรปและเป็นหน้าที่รับผิดชอบสำหรับทุกคน"
(ที่มา:เอเอฟพี)