เลิกพึ่งสหรัฐฯ!ฝรั่งเศสมีแผนสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ เป็นแก่นกลางป้องปรามทางนิวเคลียร์

ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง แห่งฝรั่งเศส ยืนยันในวันอาทิตย์(21ธ.ค.) มีแผนสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ ขนาดใหญ่กว่าเดิมและทันสมัยกว่าเดิม เพื่อทดแทนเรือบรรทุกเครื่องบินชาร์ลส์ เดอ โกลล์ ที่เก่าเก็บ และเสริมความเข้มแข็งแก่แสนยานุภาพทางทะเลของปารีส
โครงการนี้ที่มีชื่อว่า "Porte-Avions Nouvelle Génération" (PANG) ประมาณการจะมีต้นทุนราวๆ 10,250 ล้านยูโร(ราว 3.7 แสนล้านบาท) รัฐบาลฝรั่งเศสเชื่อว่าเรือลำใหม่นี้จะสามารถปฏิบัติภารกิจได้ในปี 2038 ครั้งที่คาดหมายว่าเรือบรรทุกเครื่องบินชาร์ลส์ เดอ โกลล์ จะปลดประจำการ งานด้านระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้ว และคำสั่งสุดท้ายจำเป็นต้องอยู่ภายใต้งบประมาณปี 2025
ทั้งนี้โครงการ PANG ซึ่งจะเป็นเรือรบลำใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างในยุโรป จะกลายมาเป็นแก่นกลางการป้องปรามทางนิวเคลียร์ของฝรั่งเศส และแรงขับเคลื่อนของยุโรป สำหรับความเป็นอิสระในด้านการป้องกันตนเองมากขึ้น ท่ามกลางสงครามของรัสเซียในยูเครน และท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ที่ลังเลสนับสนุนด้านความมั่นคงแก่ทวีปแห่งนี้
มาครง พูดในเรื่องนี้ ระหว่างกล่าวสุนทรพจน์กับบรรดาทหาร ณ ฐานทัพแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส ในอาบูดาบี ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ จุดคอขวดสำคัญสำหรับกระแสน้ำมันโลก "การตัดสินใจดำเนินโครงการอันใหญ่โตนี้มีขึ้นเมื่อช่วงกลางสัปดาห์" ผู้นำฝรั่งเศสบอก พร้อมระบุโครงการดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมพื้นฐานทางอุตสาหกรรมของฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
แคเธอรีน เวาตริน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทหาร เขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ระบุว่าเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้จะเข้าสู่ปฏิบัติการในปี 2038 เพื่อทดแทน ชาร์ลส์ เดอ โกลล์ ซึ่งประจำการในกองทัพมาตั้งแต่ปี 2001
ฝรั่งเศส ชาตินิวเคลียร์หนึ่งเดียวของอียู เป็นหนึ่งในชาติยุโรปไม่กี่ประเทศ ที่มีเรือบรรทุกเครื่องบินเป็นของตัวเอง ในนั้นรวมถึงสหราชอาณาจักร, อิตาลีและสเปน ดังนั้นแสนยานุภาพของยุโรปจึงมีอย่างจำกัด เมื่อเทียบกับกองเรือบรรทุกเครื่องบิน 11 ลำของสหรัฐฯ และ 3 ลำของจีน
จีนเพิ่งพัฒนาระบบดีดส่งอากาศยานด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า(Electromagnetic Catapult System) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ช่วยให้สามารถปล่อยอากาศยานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เทคโนโลยีนี้มีใช้ในเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐฯ เพียงลำเดียวจากทั้งหมด 11 ลำเท่านั้น
ในเรื่องนี้ ฟาเบียน แมนดอน เสนาธิการทหารบกของฝรั่งเศส บอกกับวุฒิสภาในเดือนตุลาคม ว่าฝรั่งเศสจะซื้อเทคโนโลยีดังกลาวจากสหรัฐฯ เนื่องจากการผลิตภายในประเทศ "ไม่เข้ากันกับตารางเวลาและการควบคุมค่าใช้จ่ายของเรา" เขากล่าว
(ที่มา:รอยเตอร์)