ไปรวยมาจากไหน!ยูเครนเล็งซื้อฝูงบินรบราฟาลจากฝรั่งเศส100ลำ หาทางยกระดับป้องกันรัสเซียรุกราน

ยูเครนจะซื้อฝูงบินรบราฟาลที่ผลิตโดยฝรั่งเศสสูงสุด 100 ลำ ในช่วง 10 ปีข้างหน้า ภายใต้สัญญาที่ลงนามกันเมื่อวันจันทร์(17พ.ย.) จากการเปิดเผยของทั้ง 2 ประเทศ ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นในขณะที่เคียฟหาทางเสริมความเข้มแข็งแก่การป้องกันตนเองจากการรุกรานของรัสเซีย
นอกเหนือจากฝูงบินราฟาลแล้ว ระบบป้องกันภัยทางอากาศ, กระสุนและโดรน ก็รวมอยู่ในหนังสือแสดงเจตจำนงที่ลงนามโดยประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน และประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส บริเวณด้านหน้าเครื่องบินขับไล่ลำหนึ่งและธงชาติของทั้ง 2 ประเทศ
"มันจะเป็นการป้องกันภัยทางอากาศที่ยอดเยี่ยมที่สุด หนึ่งในการป้องกันภัยทางอากาศที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก" เซเลนสกีบอกกับพวกผู้ศื่อข่าวที่สนามบินทหาร Villacoublay ของฝรั่งเศส
คำแถลงนี้มีขึ้นหลังจากรัสเซียใช้โดรนและยิงขีปนาวุธเล่นงานยูเครนระลอกแล้วระลอกเล่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านม และมีรายงานว่ามอสโกสามารถรุกคืบในทางภาคพื้นในแคว้นซาโปริซเซีย ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครน
อย่างไรก็ตามทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศส เผยหนังสือแสดงเจตจำนงดัวกล่าวเป็นเพียงคำมั่นสัญญาทางการเมือง ไม่ใช่ข้อตกลงจัดซื้อ ที่จะตามมาในภายหลัง ขณะที่เจตจำนงการจัดซื้อครั้งนี้มีเป้าหมายใช้เงินทุนจากโครงการต่างๆของอียู เช่นเดียวกับทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกอายัดไว้ ซึ่งยังต้องรอทางอียูเห็นพ้องต้องกันเสียก่อน
ทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสระบุว่าเครื่องบินรบเหล่านี้น่าจะป็นเครื่องบินที่ผลิตใหม่ ไม่ใช่เป็นการโอนถ่ายมาจากคลังแสงของฝรั่งเศส "เรากำลังวางแผนสำหรับเครื่องบินราฟาล เครื่องบินราฟาล 100 ลำ มันใหญ่โตมาก นี่คือสิ่งจำเป็นสำหรับฟื้นฟูกองทัพยูเครน" มาครงกล่าว
เป้าหมายของความเคลื่อนไหวครั้งนี้คือช่วยยูเครนในระยะสั้น ด้วยโดรน, ตัวสกัดโดรนและยุทโธปกรณ์อื่นๆ ส่วนในระยะยาวจะเปิดทางให้เคียฟสู้รบสกัดการรุกรานครั้งใหม่ใดๆ ครั้นได้ข้อตกลงสันติภาพแล้ว
ข้อตกลงแสดงเจตจำนง ยังรวมไปถึงการจัดซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใหม่ SAMP/T ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างกาพัฒนา และกระสุน AASM Hammer ยิงจากอากาศสู่พื้นผิว จากการยืนยันของทั้งฝรั่งเศสและยูเครน
มีการพูดกันมาหลายสัปดาห์ เกี่ยวกับหนทางที่ฝรั่งเศสจะมอบแรงสนับสนุนด้านการทหารเพิ่มเติมแก่การป้องกันภัยทางอากาศของยูเครน แม้มีคำถามต่างๆนานาว่ารัฐบาลของมาครงจะสามารถดำเนินการได้มากแแค่ไหน เนื่องจากพวกเขาเองก็กำลังเผชิญภาวะไร้เสถียรภาพทางการเมืองและงบประมาณ
ฝรั่งเศส เช่นเดียวกับสหราชอาณาจักร ผลักดันให้จัดตั้งแนวร่วมราว 30 ประเทศ ที่มีความตั้งใจส่งทหารและทรัพย์สินเข้าไปยังยูเครน หรือตามแนวชายแดนทางตะวันตก ครั้งที่เห็นพ้องในข้อตกลงสันติภาพกับรัสเซียแล้ว
ทั้งนี้การปฏิบัติการเครื่องบินขับไล่ล้ำสมัยราฟาล จำเป็นต้องใช้เวลาพักใหญ่ เนื่องจากพวกเขากำหนดโปรแกรมฝึกฝนอย่างเข้มงวดสำหรับนักบิน
(ที่มา:รอยเตอร์)