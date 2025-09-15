มาตรา5มีจริงหรือ!สมาชิกยุโรปในนาโตท้อและสับสน ท่าทีสหรัฐฯต่อเหตุโดรนรัสเซียรุกน่านฟ้าโปแลนด์

บรรดารัฐสมาชิกยุโรปขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ(นาโต) ทั้งท้อแท้และสับสนกับปฏิกิริยาตอบสนองของสหรัฐฯ ต่อคำกล่าวหาว่าที่โดรนรัสเซียล่วงล้ำเข้าสู่น่านฟ้าของโปแลนด์ ตามรายงานของรอยเตอร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
รอยเตอร์รายงานอ้างเจ้าหน้าที่ยุโรปที่ไม่ประสงค์เอ่ยนามในวันเสาร์(13ก.ย.) ระบุรัฐสมาชิกบางชาติของนาโตมองท่าทีลังเลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในการกล่าวโทษตรงๆไปที่รัสเซีย ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธ(10ก.ย.) เป็นสัญญาณว่าผู้นำอเมริการายนี้ ไม่มุ่งมั่นมากพอที่จะปกป้องพวกเขา
รายงานของรอยเตอร์ระบุว่าเครื่องบินของสหรัฐฯไม่มีบทบาทใดๆในการสกัดการโจมตีตามคำกล่าวอ้าง แต่ทางเจ้าหน้าที่อเมริกาอ้างเหตุผลว่า เป็นเพราะกองทัพเนเธอร์แลนด์เป็นผู้รับผิดชอบน่านฟ้าของโปแลนด์ ในช่วงเวลาดังกล่าว ภายใต้ขอบเขตอำนาจของนาโต
"แนวทางจัดการของทรัมป์ในเหตุการณ์นี้ ก่อความท้อใจไปจนถึงสับสน และไม่สบายใจ" รอยเตอร์รายงาน ขณะที่เจ้าหน้าที่เยอรมนีรายหนึ่งบอกกับสำนักข่าวแห่งนี้ว่าบรรดารัฐสมาชิกยุโรปของนาโต "ไม่อาจพึ่งพิงใดๆกับรัฐบาลทรัมป์"
ทูตยุโรปตะวันออกรายหนึ่งโวยวายต่อการปิดปากเงียบของวอชิงตันในประเด็นนี้ ขณะที่เจ้าหน้าที่อิตาลีบอกกับรอยเตอร์ว่าบรรดารัฐสมาชิกนาโต รู้สึกไม่พอใจอย่างที่สุดกับปฏิกิริยาของวอชิงตัน
รัฐบาลโปแลนด์เน้นย้ำว่ากองทัพของพวกเขาติดตามพบการล่วงลำเมิดน่านฟ้าโดยโดรนของรัสเซียอย่างน้อยๆ 19 ลำในช่วงเวลา 7 ชั่วโมงของวันพุธ(10ก.ย.) พร้อมให้คำจำกัดความเหตุการณ์นี้ว่าเกิดขึ้นโดย "จงใจ" และ "อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน" และเรียกร้องประชุมฉุกเฉินคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติต่อเหตุการณ์ดังกล่าว
ทรัมป์ ปฏิเสธคำกล่าวหาต่างๆนานา บ่งชี้ว่าเหตุการณ์นี้อาจเกิดจากความผิดพลาด อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐฯบอกว่าเขารู้สึกไม่พอใจทุกๆอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์โดยรวมและแสดงความหวังว่ามันจะจบลงแล้ว
มอสโกตอบโต้คำกล่าวหาของวอร์ซอ ว่าไม่มีหลักฐานสนับสนุนและตื่นตกใจนเกินเหตุ ส่วนหนึ่งจากการยุยงส่งเสริมสงครามโดยยุโรป โดย วาสซิลี เนเบนเซีย เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติ บอกว่าโดรนที่ถูกใช้โจมตีเป้าหมายทางทหารในยูเครน ในทางกายภาพแล้วไม่อาจไปถึงดินแดนของโปแลนด์
พวกผู้นำยุโรป ในนั้นรวมถึงประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง แห่งฝรั่งเศส และ อัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ประณามคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับการรุกรานครั้งนี้ว่าเป็นการกระทำที่ขาดความยั้งคิดและแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันกับโปแลนด์
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)