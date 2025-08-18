บีบก่อนเจรจา!ทรัมป์แนะเซเลนสกียอมตามเงื่อนไขรัสเซีย แลกยุติสงครามในยูเครน

ก่อนหน้าการประชุมที่ถูกจับตาอย่างมากกับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน และบรรดาผู้นำยุโรปในวันจันทร์(18ส.ค.) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯในอาทิตย์(17ส.ค.) ส่งข้อความถึงเหล่าผู้ที่จะมาเยือนทำเนียบขาวว่า "เซเลนสกีต้องยอมตกลงในเงื่อนไขบางอย่างของรัสเซีย เพื่อให้สงครามในยูเครนยุติลง"
"ประธานาธิบดีเซเลนสกี สามารถยุติสงครามในกับรัสเซียแทบจะทันที ถ้าเขาต้องการ หรือไม่อย่างนั้น เขาก็สามารถเดินหน้าสู้รบต่อไป" ทรัมป์เขียนบนทรุตช์โซเชียล สื่อสังคมออนไลน์ของเขาเอง "พึงระลึกว่ามันเริ่มต้นขึ้นอย่างไร ไม่มีทางย้อนคืนสู่ครั้งก่อนหน้าที่ โอบามา จัดไครเมียให้รัสเซีย (เมื่อ 12ปีก่อน โดยปราศจากกระสุนปืนใดๆ) และไม่มีทางที่ยูเครนจะเข้าร่วมนาโต บางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง"
ข้อความที่โพสต์นี้เน้นย้ำถึงแรงกดดันที่ เซเลนสกี ต้องเผชิญระหว่างพบปะพูดคุยกับ ทรัมป์ ในขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ หาทางยุติความขัดแย้งในยูเครน ภายใต้เงื่อนไข 2 ประการที่เขาหยิบยกขึ้นมา นั่นคือ ยูเครนต้องยอมสละไครเมีย ที่ถูกรัสเซียผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนอย่างผิดกฎหมายมาตั้งแต่ปี 2014 และตอบตกลงว่าจะไม่มีวันเข้าร่วมนาโต ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายเงื่อนไขที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน กำหนดขึ้นมาเพื่อยุติสงคราม
พวกผู้นำยุโรปที่จะเดินทางร่วมกับ เซเลนสกี ในการเยือนทำเนียบขาว ในวันจันทร์(18ส.ค.) มีความกังวลว่า ทรัมป์ จะใช้การประชุมนี้กดดันผู้นำยูเครนยอมรับเงื่อนไขต่างๆของ ปูติน ที่ยื่นข้อเสนอข้อแม้เหล่านั้นระหว่างพบปะพูดคุยกับ ทรัมป์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ขณะเดียวกันพวกเขาหวังรวบรวมข้อมูลจาก ทรัมป์ เกี่ยวกับสิ่งที่ รัสเซีย อาจยอมอ่อนข้อส่วนหนึ่งในข้อตกลงสันติภาพ เช่นดียวกับกรณีที่สหรัฐฯจะมีบทบาทใด ในการมอบรับประกันความมั่นคงแก่ยูเครน "วันพรุ่งนี้ เป็นวันสำคัญที่ทำเนียบขาว ไม่เคยมีพวกผู้นำยุโรปเดินทางมาเยือนพร้อมๆกันมากขนาดนี้ ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ต้อนรับพวกเขา!!" ทรัมป์โพสต์ข้อความ
ทั้งนี้เหล่าผู้แทนยุโรปที่จะร่วมการประชุมระหว่างทรัมป์และเซเลนสกี ที่ทำเนียบขาว ประกอบด้วย เอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส, ฟรีดริช เมร์ซ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี,เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร, จอร์เจีย โมโลนี นายกรัฐมนตรีอิตาลี, อัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป, อเล็กซานเดอร์ สตับบ์ ประธานาธิบดีฟินแลนด์ และ มาร์ค รุตต์ เลขาธิการนาโต
(ที่มา:ซีเอ็นเอ็น)