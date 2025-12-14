ทีงี้ไม่รักสันติ! ทรัมป์เน้นย้ำสหรัฐฯ จะเริ่มยกพลบุก ลุยโจมตีภาคพื้นเวเนซุเอลาเร็วๆ นี้

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เน้นย้ำอีกครั้ง อเมริกาจะเริ่มโจมตีทางภาคพื้นเล่นงานเป้าหมายต่างๆในเวเนซุเอลา ที่กล่าวหาว่าดำเนินการด้านยาเสพติด หลังจากก่อนหน้านี้เขากล่าวอ้างสามารถสกัดกระแสยาเสพติดที่ไหลบ่ามาทางทะเลได้เกือบสมบูรณ์แล้ว แม้ทางเวเนซุเอลาปฏิเสธอย่างหนักแน่น ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับแก๊งค้ายายาเสพติดก็ตาม
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับพวกผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในวันศุกร์(12ธ.ค.) ทรัมป์ กล่าวอ้างว่าการลักลอบขนยาเสพติดทางทะเลที่เกี่ยวข้องกับเวเนซุเอลา ลดลงถึง 92% บอกว่ากองกำลังสหรัฐฯ จัดการโค่นแก๊งยาเสพติดในทุกระดับอย่างที่ไม่มีใครเคยพบเห็นมาก่อน "เราโค่นยาเสพติดที่ไหลบ่าเข้ามาทางทะเลได้เกือบ 96%" เขากล่าว และบอกในเวลาต่อมาว่า "จะมีการเริ่มต้นในทางภาคพื้นเร็วๆนี้"
อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐฯไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเกี่ยวกับว่าที่เป้าหมายเหล่านั้นหรือขอบเขตของปฏิบัติการ
นับตั้งแต่เดือนกันยายน กองกำลังสหรัฐฯยกระดับประจำการในแคริบเบียนและทางตะวันออกของแปซิฟิก พร้อมทั้งดำเนินการโจมตีเป้าหมายต่างๆกว่า 20 รอบ เล่นงานเรือที่อ้างว่าเป็นพวกลักลอบขนยาเสพติด สังหารผู้คนไปหลายราย ทรัมป์อวดอ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวช่วยปกป้องชาวอเมริกาหลายหมื่นคน ด้วยการสกัดยาเสพติดจากการไหลบ่าเข้าสู่สหรัฐฯ
ประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร แห่งเวเนซุเอลา ปฏิเสธมาอย่างต่อเนื่องต่อคำกล่าวหาของทรัมป์ ต่อกรณีที่ว่าการากัสมีความเชื่อมโยงกับแก๊งค้ายาเสพติด พร้อมชี้ว่าวอชิงตันกำลังหาทางโค่นล้มรัฐบาลของเขา ภายใต้ข้ออ้างยุทธการต่อต้านยาเสพติด
เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สหรัฐฯยังได้ยึดเรือบรรทุกน้ำมัน Skipper นอกชายฝั่งเวเนซุเอลา ว่ากันว่าเรือสินค้าลำนี้กำลังขนส่งน้ำมันจากเวเนซุเอลาและอิหร่าน เจ้าหน้าที่ในการากัสประณามการยึดเรือดังกล่าวว่าเป็น "การขโมยอย่างโจ่งแจ้ง" และ "เป็นโจรสกัดทางทะเลที่มีความผิดทางอาญา"
ขณะเดียวกัน รัสเซีย ซึ่งสถาปนาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเวเนซุเอลามาช้านาน ให้การสนับสนุน มาดูโร อย่างเปิดเผยในสัปดาห์นี้ อ้างอิงจากวังเครมลิน ทางประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันกับประชาชนชาวเวเนซุเอลา และเน้นย้ำแรงสนับสนุนของเขาที่มีต่อความแน่วแน่ของรัฐบาลมาดูโร ในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและอธิปไตย จากแรงกดดันของต่างชาติใดๆ นอกจากนี้แล้วทั้ง 2 ผู้นำยังยืนยันพันธสัญญาในสนธิสัญญาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ลงนามในเดือนพฤษภาคม
