ยกระดับกดดัน!สหรัฐฯยึดเรือน้ำมันยักษ์นอกฝั่งเวเนฯ หลังทรัมป์ขู่วันเวลาของ'มาดูโร'เหลือน้อยแล้ว

สหรัฐฯยึดเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ลำหนึ่งนอกชายฝั่งเวเนซุเอลา จากการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในวันพุธ(10ธ.ค.) ยกระดับความตึงเครียดระหว่างวอชิงตันและการากัสให้เดือดดาลมากขึ้นไปอีก ท่ามกลางคำเตือนของผู้นำอเมริกาที่เตือนว่า วันเวลาของประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร เหลือน้อยลงทุกขณะ
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางการเสริมกำลังของกองทัพเรือสหรัฐฯในแคริบเบียน ที่ทาง นิโคลัส มาดูโร ผู้นำซ้ายจัดของเวเนซุเอลา โวยวายว่ามันมีเป้าหมายเปลี่ยนการปกครอง โดยใช้คำกล่าวอ้างปฏิบัติการโจมตีเรือขนยาเสพติดเป็นฉากบังหน้า
"เรายึดเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งนอกชายฝั่งเวเนซุเอลา เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่มาก ถือเป็นขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยยึดมา" ทรัมป์บอกกับพวกผู้สื่อข่าว ในช่วงต้นของการประชุมโต๊ะกลมกับบรรดาผู้นำธุรกิจในทำเนียบขาว
สื่อมวลชนสหรัฐฯรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำดังกล่าวกำลังมุ่งหน้าสู่คิวบา อีกชาติคู่ปรับของอเมริกา และถูกเข้าควบคุมโดยยามชายฝั่งอเมริกา อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆนอกเหนือจากที่บอกว่า "การยึดเรือบรรทุกน้ำมันครั้งนี้ เป็นไปตามเหตุผลที่ดี"
คำแถลงของทรัมป์ มีขึ้น 1 วันหลังจาก มาเรีย คอรินา มาชาโด ผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลาและผู้ชนะเลิศรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีนี้ มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์กับโลกจากกรุงออสโล หลังออกมาจากที่หลบซ่อนตัว
มาชาโด ซึ่งคว้ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพสำหรับการท้าทายอำนาจของมาดูโรในเวเนซุเอลา ชาติที่อุดมไปด้วยน้ำมัน ไม่ถูกพบเห็นในที่สาธารณะมาเป็นเวลาหลายเดือน ตามหลังมีคำขู่เอาชีวิตเธอ
เวเนซุเอลาเตือนว่าเธออาจถูกจับกุมในฐานะผู้หลบหนี ถ้าพยายามกลับเข้าประเทศ หลังเดินทางไปรับรางวัลโนเบล แต่ ทรัมป์ เตือนการากัส ต่อก้าวย่างดังกล่าว "ผมไม่ชอบแน่ถ้าเธอถูกจับ ผมคงไม่พอใจในเรื่องนี้" ทรัมป์บอกกับพวกผู้สื่อข่าว
หลังจากบอกว่าเธอจะเดินทางไปยังนอร์เวย์ แต่ไม่ทันเวลาสำหรับพิธีมอบรางวัลในวันพุธ(10ธ.ค.) มาชาโดจะปรากฏตัวต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก ณ การแถลงข่าวในกรุงออสโล ตอนเวลา 09.15 จีเอ็มทีวันพฤหัสบดี(ตรงกับเมืองไทย 16.15น.) จากการเปิดเผยของรัฐบาลนอร์เวย์
ระหว่างรับรางวัลแทน มาชาโด ในวันพุธ(10ธ.ค.) ลูกสาวของเธอกล่าวสุนทรพจน์อันเผ็ดร้อน เรียกร้องให้บรรดาเพื่อนร่วมชาติต่อสู้กับการก่อการร้ายโดยรัฐของมาดูโร เพื่อเสรีภาพ
รัฐบาลทรัมป์ถาโถมแรงกดดันใส่ มาดูโร ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ประจำการกองเรือรบและเรือบรรทุกเครื่องบินใหญ่ที่สุดในโลก ภายใต้ข้ออ้างต่อสู้กับพวกลักลอบขนยาเสพติด
สหรัฐฯยังปฏิบัติการโจมตีนองเลือดเล่นงานเรือต่างๆในภูมิภาค ที่กล่าวอ้างว่าลักลอบขนยาเสพติด ไปแล้วกว่า 20 ลำ สังหารผู้คนไปอย่างน้อย 87 ราย ในขณะที่วอชิงตันกล่าวหา มาดูโร ว่าเป็นหัวหน้าแก๊ง "Cartel of the Suns" ที่ทางอเมริกาขึ้นบัญชีดำในฐานะองค์กรก่อการร้ายยาเสพติดเมื่อเดือนที่แล้ว
ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ข่าวโพลิติโกในวันจันทร์(8ธ.ค.) ว่าวันเวลาของมาดูโร "เหลือน้อยทุกขณะ" และไม่ตัดความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯจะรุกรานทางภาคพื้นเข้าไปยังเวเนซุเอลา
มาดูโร กล่าวหาว่าสหรัฐฯมีเป้าหมายเปลี่ยนการปกครองและต้องการยึดทรัพยากรน้ำมันของเวเนซุเอลา ทั้งนี้ทหารเวเนซุเอลา 5,600 นาย เข้าปฏิญาณตนรับใช้ชาติในวันพุธ(10ธ.ค.) หลังจาก มาดูโร สั่งให้ยกระดับเกณฑ์ทหารเพิ่มเติม
รัฐบาลทรัมป์ยังกล่าวหาว่า มาดูโร ครองอำนาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและขโมยผลการเลือกตั้งเวเนซุเอลาในเดือนกรกฏาคม 2024 คำกล่าวอ้างที่ได้รับการสนับสนุนจาก มาชาโด ผู้นำฝ่ายค้าน
(ที่มา:เอเอฟพี)