ไม่จบแค่นั้น!สหรัฐฯเล็งยึดเรือบรรทุกน้ำมันเพิ่ม เป้าหมายปิดล้อมทางพลังงานเวเนฯ

สหรัฐฯกำลังเตรียมการสกัดบรรดาเรือที่ลำเลียงน้ำมันเวเนซุลาเพิ่มเติม ตามหลังเข้ายึดเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ ในความเคลื่อนไหวเพิ่มแรงกดดันใส่ นิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ตามรายงานของรอยเตอร์อ้างอิงแหล้งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้เมื่อวันพฤหัสบดี(11ธ.ค.)
การยึดเรือดังกล่าวถือเป็นการขัดขวางเรือสินค้าน้ำมันหรือเรือบรรทุกน้ำมันออกจากเวเนซุเอลาเป็นครั้งแรก ประเทศที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯมาตั้งแต่ปี 2019 ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นในขณะที่อเมริกาเสริมกำลังทหารครั้งใหญ่บริเวณทางใต้ของทะเลแคริบเบียน และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ดำเนินยุทธการต่างๆนานาเพื่อโค่นล้มมาดูโร
ปฏิบัติการเข้ายึดเรือดังกล่าว ทำให้บรรดาเจ้าของเรือ พวกผู้ดำเนินงานและหน่วยงานทางทะเลทั้งหลาย ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำมันดิบเวเนซุเอลา อยู่ในภาวะตื่นตระหนก บางส่วนกำลังพิจารณาทบทวนว่าจะล่องเรือออกจากน่านน้ำของเวเนซุเอลาในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า ตามที่วางแผนเอาไว้ดีหรือไม่ แหล่งข่าวเปิดเผยกับรอยเตอร์
ทั้งนี้คาดหมายกันว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า สหรัฐฯอาจมีคำสั่งแทรกแซงโดยตรงเพิ่มเติม เล่นงานเรือบรรทุกน้ำมันเวเนซุเอลาที่รับงานขนส่งน้ำมันจากประเทศอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯเช่นกัน อย่างเช่นอิหร่าน
PDVSA บริษัทน้ำมันแห่งรัฐของเวเนซุเอลา ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ แต่รัฐบาลเวเนซุลาเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ บอกว่าปฏิบัติการยึดเรือของสหรัฐฯ เข้าองค์ประกอบของการ "ขโมย"
สภาความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบขาว ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเช่นกัน แต่แหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้เปิดเผยกับรอยเตอร์ต่อมา ทางสหรัฐฯได้รวบรวมรายชื่อเป้าหมายเรือบรรทุกน้ำมันที่จะถูกคว่ำบาตรเพิ่มเติมแล้ว ในความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการเข้ายึดเป็นลำดับถัดไป
แหล่งข่าวระบุด้วยว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯและกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ได้ดำเนินการวางแผนสำหรับการยึดเรือมานานหลายเดือนแล้ว ในขณะที่การลดหรือหยุดการส่งออกน้ำมันของเวเนซุเอลา ซึ่งป็นตัวก่อรายได้หลักสำหรับรัฐบาลเวเนซุเอลา จะก่อความตึงเครียดทางการเงินแก่รัฐบาลของมาดูโร
แนวทางใหม่ของสหรัฐฯมุ่งเน้นไปที่ความเคลื่อนไหวต่างๆของสิ่งที่เรียกว่า "กองเรือเงาบรรทุกน้ำมัน" ที่ลำเลียงน้ำมันที่ถูกคว่ำบาตรไปยังจีน ชาติผู้ซื้อน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของเวเนซุเอลาและอิหร่าน
(ที่มา:รอยเตอร์)