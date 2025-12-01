กดดันไม่หยุด!สื่อแฉสหรัฐฯซุ่มซ้อมแผนโจมตีเวเนฯ ทรัมป์ขู่'มาดูโร'ลาออกหรือถูกโค่นอำนาจ

สหรัฐฯทำการฝึกซ้อมแผนสำหรับโจมตีทางอากาศในเวเนซุเอลา ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ตามรายงานข่าวของวอลล์สตรีท เจอร์นัลด์ ในวันเสาร์(29พ.ย.) อ้างอิงแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่กลาโหมและข้อมูลติดตามการบิน ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งอเมริกา ตอกย้ำคำขู่ให้ นิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุลาเอลาออกจากตำแหน่ง ตามคำกล่าวหาเกี่ยวข้องกับแก๊งค้ายาที่ลักลอบขนยาสพติดเข้าสู่อเมริกา
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวหา มาดูโร และรัฐบาลเวเนซุเอลา ปฏิบัติการแก๊งก่อการร้ายยาเสพติด และในวันเสาร์(29พ.ย.) แถลงว่าน่านฟ้าของประเทศแห่งนี้จะถูกปิดกั้น สำหรับ "ทุกสายการบิน, นักบิน, พวกพ่อค้ายาเสพติดและพวกค้ามนุษย์"
คำขู่ดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความเคลื่อนไหวของสหรัฐฯ ที่เสริมกำลังกองทัพเรือในทะลแคริบเบียน ภายใต้คำสั่งของทรัมป์ ทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมา มีเรืออย่างน้อย 20 ลำถูกกล่าวหาว่าเป็นเรือลักลอบขนยาเสพติด ถูกโจมตีทำลายโดยปฏิบัติการของกองทัพเรือสหรัฐฯ
สำนักข่าววอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานว่า ทรัมป์ ได้บอกกับประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร ระหว่างพูดคุยทางโทรศัพท์อย่างลับๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ว่าเขาจะพิจารณาหาทาโค่นล้ม มาดูโร จนกว่าเขาจะยอมลงจากตำแหน่ง
รอยเตอร์รายงานในวันอาทิตย์(30พ.ย.) ประธานาธิบดีทรัมป์ ยืนยันว่าเขาได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับ มาดูโร จริง แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆในสิ่งที่ผู้นำทั้ง 2 คนสนทนากัน "ผมไม่อยากแสดงความคิดเห็น แต่คำตอบคือใช่" ทรัมป์ กล่าว เมื่อถูกถามว่าเขาได้พูดคุยกับมาดูโรหรือไม่ ระหว่างให้สัมภาษณ์กับพวกผู้สื่อข่าวบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวัน
ทั้งนี้ที่ผ่านมา ทรัมป์ ปฏิเสธมาตลอดว่าไม่มีแผนโค่นล้มมาดูโรโดยการใช้กำลัง และในเดือนสิงหาคม สหรัฐฯเพิ่มเงินรางวัลนำจับสำหรับการนำไปสู่การจับกุมมาดูโร เป็น 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ในวันเสาร์(29พ.ย.) กระทรวงการต่างประเทศเวเนซุเอลา ประณามคำขู่ที่มีต่อเครื่องบินของพวกเขาว่าเป็น "การรุกรานของพวกนักล่าอาณานิคมและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ" ขณะที่ มาดูโร สั่งการให้กองทัพยกระดับการตื่นตัวขึ้นสูงสุดและได้มีการซ้อมรบไปแล้วหลายครั้ง รวมถึงประกาศปัดเป่าการรุกรานใดๆ
รัฐบาลเวเนซุเอลาปฏิเสธคำกล่าวหาที่ว่าพวกเขาให้การช่วยเหลือแก๊งค้ายาเสพติด และชี้ว่า ทรัมป์ กำลังใช้การปราบปรามขบวนการลักลอบขนยาเสพติด เป็นข้ออ้างสำหรับการหาทางเปลี่ยนการปกครอง
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์/เอเอฟพี)