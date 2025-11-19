โดนขู่เหมือนเวเนฯ!ปธน.จังโก้กร้าวไม่มีทางยอมให้สหรัฐฯ โจมตีแก๊งค้ายาในผืนแผ่นดินเม็กซิโก

คำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ที่จะใช้ปฏิบัติการทางทหารของอเมริกาโจมตีเล่นงาแก๊งค้ายาเสพติดภายในเม็กซิโก จะไม่มีทางได้เริ่มขึ้น จากเสียงแข็งกร้าวของคลอเดีย เชนบาม ประธานาธิบดีเม็กซิโก ในวันอังคาร(18พ.ย.)
"มันจะไม่เกิดขึ้น" เธอกล่าวระหว่างแถลงข่าว ตอบโต้คำเตือนของทรัมป์ ที่้บอกว่าเขา "จะทำอะไรก็ตามที่เราจำเป็นต้องทำ" ในนั้นรวมถึงโจมตีภายในผืนแผ่นดินคู่หูทางเศรษฐกิจและพันธมิตรหลักของอเมริกาแห่งนี้ "เราไม่ต้องการให้รัฐบาลต่างชาติไหนๆเข้ามาแทรกแซง เรามีความร่วมมือ มีความร่วมมือ แต่ไม่ใช่ผู้ใช้บังคับบัญชา" เชนบามระบุ
อ้างถึงสงครามหนึ่งในยุคศตวรรษที่ 19 เธอบอกว่า "ครั้งสุดท้ายที่สหรัฐฯเข้ามาแทรกแซงในเม็กซิโก พวกเขายึดดินแดนไปครั้งหนึ่ง และเราไม่อาจปล่อยให้มีการแทรกแซงได้"
ทรัมป์ บอกกับพวกผู้สื่อข่าวในวันจันทร์(17พ.ย.) ว่าเขาจะอนุมัติให้โจมตีเม็กซิโก ถ้าเล็งเห็นแล้วว่ามีความจำเป็น "มันจะทำการโจมตีในเม็กซิโก เพื่อหยุดยาเสพติดหรือไม่? สำหรับผมแล้วมันไม่เป็นไร" ผู้นำสหรัฐฯระบุ "ผมไม่ได้บอกว่าผมจะทำ แต่คงรู้สึกภูมิใจที่จะทำมัน เพราะด้วยการลงมือทำดังกล่าว เราจะช่วยปกป้องผู้คนได้หลายล้านชีวิต"
คำขู่ของทรัมป์ มีขึ้นในขณะที่สหรัฐฯส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำหนึ่งและกองกำลังทหารอื่นๆอีกจำนวนมาก เข้าประจำการใกล้เวเนซุเอลา เพื่อกดดัน นิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีซ้ายจัด กล่าวหาเขาว่าเป็นหัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติด
กองกำลังสหรัฐฯทำการโจมตีระเบิดเรือเล็กในแคริบเบียนและนอกชายฝั่งแปซิฟิก ไปแล้วมากกว่า 20 ลำ สังหารผู้คนอย่างน้อย 83 ราย อย่างไรก็ตามไม่มีการนำเสนอหลักฐานสนับสนุนคำกล่าวอ้างของเพนตากอน ที่ระบุว่าเรือเล็กเหล่านั้น เป็นของพวกลักลอบขนยาเสพติดและเป็นภัยคุกคามต่ออเมริกา
(ที่มา:เอเอฟพี)