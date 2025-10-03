รอวันปะทะ!เวเนฯโวยฝูงบินรบอเมริกาบินโฉบใกล้ชายฝั่ง หลังลือเล็งโจมตีเป้าหมายในประเทศ

พลเอกวลาดิมีร์ ปาดริโน รัฐมนตีกลาโหมเวเนซุเอลา ในวันพฤหัสบดี(2ต.ค.) ระบุตรวจพบเครื่องบินรบ 5 ลำ ใกล้ชายฝั่งของประเทศ ในสิ่งที่เขาให้คำจำกัดความว่าเป็นภัยคุกคามจากอเมริกา สถานการณ์ซึ่งมีขึ้นหลังจากเคยมีข่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กำลังชั่งใจทางเลือกต่างๆสำหรับโจมตีเล่นงานเป้าหมายแก๊งยาเสพติด ที่ปฏิบัติการอยู่ภายในดินแดนของประเทศแห่งนี้
"พวกมันเป็นเครื่องบินรบของจักรวรรดินิยม ที่อาจหาญมาเฉียดใกล้ชายฝั่งเวเนซุเอลา" ปาดริโนกล่าวจากฐานทัพอากาศแห่งหนึ่ง ในความเห็นที่ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐ พร้อมระบุสายการบินแห่งหนึ่ง เป็นผู้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบินรบเหล่านี้ ไปยังหอควบคุมการบิน
"การปรากฏตัวของเครื่องบินเหล่านี้ที่บินเฉียดใกช้ชายฝั่งแคริบเบียนของเรา เป็นการกระทำที่สามหาว ยั่วยุและเป็นภุยคุกคามความมั่นคงของประเทศ" ปาดริโน ระบุ ในส่วนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ(เพนตากอน) หรือชื่อใหม่ กระทรวงสงคราม ยังไม่ออกมาตอบโต้ในเรื่องนี้
ในถ้อยแถลงที่เผยแพร่ในเวลาต่อมา รัฐบาลเวเนซุเอลา เผยว่าสายการบินอาเวียนซา สายการบินเรือธงของโคลอมเบีย เป็นผู้แจ้งการพบเห็นฝูงบินเหล่านี้ อยู่ห่างจากชายฝั่งเวเนซุเอลา ราวๆ 75 กิโลเมตร อย่างไรก็ตามทาง อาเวียนซา ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็น
ถ้อยแถลงระบุต่อว่า "เวเนซุเอลา เรียกร้อง พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกระทรวงสงครามของสหรัฐฯ หยุดท่าทีที่ขาดความยั้งคิด แสวงหาความตื่นเต้นและกระหายสงครามในทันที ซึ่งมันก่อความปั่นป่วนในแคริบเบียน"
สหรัฐฯประจำการกองเรือรบทั่วแคริบเบียน ในปฏิบติการหนึ่งๆที่ทางวอชิงตันบอกว่าเพื่อต่อสู้กับขบวนการลักลอบขนยาเสพติด และที่ผ่านมา อเมริกาได้โจมตีเล่นงานเรือหลายลำ ที่พวกเขาอ้างว่าบรรทุกยาเสพติดมาจากเวเนซุเอลา สังหารพวกคนที่อยู่บนเรือ
ปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการส่งฝูงบินขับไล่ล่องหน F-35 เข้าประจำการในเปอร์โตริโก มีขึ้นท่ามกลางรายงานข่าวที่ระบุว่า ทรัมป์ กำลังชั่งใจทางเลือกต่างๆสำหรับโจมตีเล่นงานเป้าหมายแก๊งยาเสพติด ที่ปฏิบัติการอยู่ภายในดินแดนของเวเนซุเอลา
นิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา กล่าวหาว่าสหรัฐกำลังหาทางโค่นล้มเปลี่ยนการปกครอง แต่ยื่นข้อเสนอพูดคุยเจรจากับ ริชาร์ด เกรเนลล์ ทูตของอเมริกา
ในส่วนของประธานาธิบดีทรัมป์ ปฏิเสธคำกล่าวหาที่ว่ากำลังหาทางเปลี่ยนการปกครองของเวเนซุเอลา แต่ขณะเดียวกันเขากล่าวหา มาดูโร ซ้ำๆว่าเป็นผู้นำเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติด คำกล่าวหาที่ประธานาธิบดีเวเนซุเอลาปฏิเสธ
(ที่มา:รอยเตอร์)