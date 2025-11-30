สลด! ตัวเลขไฟไหม้ตึกสูงฮ่องกงพุ่ง 146 หลังพบศพเพิ่มเรื่อยๆ “ปักกิ่ง” เอาจริงตรวจสอบตึกสูงทั่วแดนมังกรกวาดล้าง “นั่งร้านไม้ไผ่-ตาข่ายคลุมตึก-โฟม”

เอเจนซีส์ – ตัวเลขผู้เสียชีวิตกลุ่มตึกการเคหะหว่องฝุกคอร์ตในย่านไท่โปเพิ่ม 146 ศพล่าสุดหลังกู้ภัยค้นพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มตามตึกที่โดนไฟไหม้ ปักกิ่งประกาศตรวจสอบตึกสูงทั่วประเทศสั่งต้องนำอุปกรณ์ติดไฟง่ายออกให้หมดทั้งนั่งร้านไม้ไผ่ ตาข่ายคลุมตึก โฟม หวั่นเกิดซ้ำ
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันอาทิตย์(30 พ.ย)ว่า หน่วยบ่งชี้เหยื่อภัยพิบัติของตำรวจฮ่องกงเดินสำรวจไปตามตึกต่างของการเคหะหว่องฝุกคอร์ต (Wang Fuk Court) และพบศพเพิ่มทั้ง 2 อาคารรวมไปถึงบนหลังคา Cheng Ka-chun เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแถลงวันนี้(30)
ถึงแม้ว่าอาคารจะยังคงมีโครงสร้างที่ยังดีอยู่แต่การค้นหาทำอย่างล่าช้า “มันมืดมากด้านในและเป็นเพราะมีแสงน้อยทำให้ยากต่อการทำงานโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างจากหน้าต่าง””
พร้อมเสริมว่า มาจนถึงเวลานี้ทางหน่วยตรวจไปแล้ว 4 ตึกจากทั้งหมด 7 ตึกที่เกิดเพลิงไหม้
และส่งผลทำให้ค้นพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่ม 30 ศพรวมถึง 12 ศพที่ได้ถูกพบก่อนหน้าโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแต่ไม่สามารถกู้ออกมาได้
และมาจนถึงเวลานี้ทำให้ยังคงมีผู้สูญหายอีก 100 คน และอีก 79 คนได้รับบาดเจ็บ
เดอะการ์เดียนรายงานว่า ในวันอาทิตย์มีชาวฮ่องกงมารวมตัวกันที่จุดเกิดเหตุต่างโค้งคำนับพร้อมสวดภาวนาสั้นๆหรือไม่ก็ทิ้งโน้ตที่มีข้อความแสดงความไว้อาลัยและช่อดอกไม้ต่อผู้เสียชีวิตในโศกนาฎกรรมครั้งร้ายแรงในประวัติศาสตร์ของฮ่องกง
อย่างไรก็ตามมาจนถึงเวลานี้ทางการฮ่องกงยังไม่ทราบสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งร้ายแรงและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงแห่งชาติจีนวันเสาร์(29) ออกมาเตือนห้ามไม่ให้ใครก็ตามใช้เหตุไฟไหม้การเคหะฮ่องกงเพื่อจุดประสงค์สร้างความปั่นป่วนบนเกาะฮ่องกง
โดยตึกทั้งหมด 8 ตึกของอาคารการเคหะหว่องฝุกคอร์ตในย่านไท่โปที่กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงโดยด้านนอกอาคารปกคลุมไปด้วยตาข่ายไนล่อนป้องกันความปลอดภัยและนั่งร้านไม้ไผ่ และหน้าต่างถูกปิดด้วยแผ่นโฟมส่งผลทำให้ทางการฮ่องกงกำลังตรวจสอบว่ามีการละเมิดกฎหมายความปลอดภัยทางอัคคีภัยหรือไม่
และในค่ำวันเสาร์(29) เจ้าหน้าที่ฮ่องกงได้สั่งระงับโปรเจกต์ 28 อาคารที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทผู้รับเหมาเดียวกันคือ บริษัทก่อสร้าง Prestige Construction & Engineering Company เพื่อการตรวจสอบด้านความปลอดภัย
สื่ออังกฤษรายงานว่า ผู้ประสบภัยปัจจุบันอาศัยอยู่ในที่รัฐบาลฮ่องกงจัดให้ชั่วคราวหรืออาศัยตามโรงแรมแต่ทว่าเจ้าหน้าที่ฮ่องกงกำลังให้ความช่วยเหลือสำหรับที่อยู่อาศัยในระยะยาวหลังจากนี้
ขณะเดียวกันที่กรุงปักกิ่ง กระทรวงจักการฉุกเฉินแห่งชาติจีนประกาศตรวจสอบการก่อสร้างตึกสูงทั่วประเทศเพื่อค้นหาวัตถุไวไฟและนำออกไป
“นั่งร้านไม้ไผ่ ตาข่ายปกคลุมไม่ติดไฟ..และสิ่งที่ช่วยสู้อัคคีภัยและอุปกรณ์เช่น ระบบฉีดน้ำดับเพลิง สปริงเกอร์อัตโนมัติและระบบเตือนไฟอัตโนมัติจะอยู่ในสิ่งที่จะตรวจสอบ” รายงานจากแถลงการณ์ของกระทรวง
ทั้งนี้เหตุไฟไหม้กลุ่มตึกสูงการเคหะฮ่องกงเกิดเมื่อบ่ายวันพุธ(26)เป็นเหตุร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่ไฟไหม้โกดังฮ่องกงเมื่อปั 1948 สังหารไป 176 คน