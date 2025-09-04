วิปโยคแผ่นดินไหวอัฟกานิสถานยอดดับพุ่งกว่า 2,205 องค์การบรรเทาทุกข์ปาดน้ำตาร้องขอบริจาคช่วยผู้ประสบภัย

เอพี – ร่างผู้เสียชีวิตจำนวนหลายร้อยถูกค้นพบจากบ้านจำนวนมากที่ถูกทำลายโดยแผ่นดินไหว 6.0 แมกนิจูดวันอาทิตย์(31 ส.ค) ส่งผลทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 2,205 คนวันนี้(4 ก.ย)
เอพีรายงานวันพฤหัสบดี(4 ก.ย)ว่า ความเสียหายจากแผ่นดินไหว 6.0 แมกนิจูดเกิดขึ้นในคืนวันอาทิตย์(4 ก.ย)ส่วนใหญ่เกิดที่จ.คูนาร์(Kunar)ที่มีจำนวนมากอาศัยในหุบเขาชันที่แม่น้ำไหลผ่านและขั้นกลางด้วยภูเขาสูง
โฆษกตอลีบาน ฮัมดุลลาห์ ฟิตรัต (Hamdullah Fitrat) เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดวันนี้(4)ว่า มีผู้เสียชีวิตรวมไม่ต่ำกว่า 2,205 คน
พร้อมกล่าวว่า ทีมกู้ภัยและค้นหายังคงเดินหน้าทำงานต่อเนื่อง “เตนท์ถูกตั้งขึ้นมาสำหรับประชาชนและการส่งของบรรเทาทุกข์และสิ่งของจำเป็นฉุกเฉินยังคงเดินหน้าต่อไป”
สภาพพื้นที่ยากลำบากเป็นอุปสรรคต่อความพยายามการบรรเทาทุกข์ เจ้าหน้าที่ตอลีบานได้ส่งเฮลิคอปเตอร์จำนวนมากและหน่วยคอมมานโดกองทัพอัฟกานิสถานเพื่อหย่อนทางอากาศในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ต้องเดินนานร่วมหลายชั่วโมงเพื่อจะไปถึงหมู่บ้านที่โดนตัดขาดจากโลกภายนอกโดยดินถล่มและหินตก
การตัดเงินทุนสนับสนุนกระทบต่อการรับมือภัยพิบัติอัฟากานิสถานเช่นกัน
สภาผู้ลี้ภัยนอร์เวย์(Norwegian Refugee Council)แถลงว่ามีเจ้าหน้าที่ไม่ถึง 450 คนในอัฟกานิสถานเมื่อเทียบกับมีราว 1,100 คนในปี 2023 ซึ่งเป็นปีที่อัฟกานิสถานเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่รอบที่แล้ว สภาผู้ลี้ภัยนอร์เวย์มีโกดัง 1 แห่งที่ยังหลงเหลือแต่ไม่มีสิ่งของบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินอยู่ด้านใน
“พวกเราจำเป็นต้องซื้อสิ่งของต่างๆหลังจากที่พวกเราได้เงินทุนสนับสนุนแต่นีจะต้องใช้เวลานานหลายสัปดาห์แต่ประชาชนทั้งหลายต้องการใช้เดี๋ยวนี้” ไมซาม ชาฟิอีย์ (Maisam Shafiey) ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและสนับนุนขององค์กรในอัฟกานิสถานกล่าว และเสริมว่า “พวกเรามีแค่ 100,000 ดอลลาร์เท่านั้นในการสนับสนุนการตอบโต้ฉุกเฉิน นี่ทำให้มีช่องว่างของเงินทุนฉุกเฉินที่ 1.9 ล้านดอลลาร์”
หน่วยงานบรรเทาทุกข์ต่างๆเรียกโศกนาฎกรรมแผ่นดินไหวที่อัฟกานิสถานล่าสุดว่าเป็น “วิกฤตในวิกฤต”
อัฟกานิสถานนั้นก่อนหน้าประสบปัญหาจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศโลก โดยเฉพาะความแห้งแล้ง เศรษฐกิจอ่อนแอ และการเดินทางกลับประเทซของพลเมืองอัฟกันร่วม 2 ล้านคนจากประเทศเพื่อนบ้าน