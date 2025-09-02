น่ากลัว! แผ่นดินไหว6.0เขย่าอัฟกานิสถาน ยอดดับกว่า800-เจ็บอย่างต่ำ2800

อัฟกานิสถานระดมปฏิบัติการกู้ภัยครั้งใหญ่ หลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.0 และอาฟเตอร์ช็อกรุนแรงหลายครั้งที่ทำให้บ้านเรือนมากมายพังถล่ม มีผู้เสียชีวิตกว่า 800 คน และบาดเจ็บอย่างน้อย 2,800 คน โดยเชื่อว่าตัวเลขยังจะไต่สูงกว่านี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือยังเข้าไปหลายพื้นที่ประสบภัยรุนแรงไม่ได้
แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นไม่นานก่อนเวลาเที่ยงคืนวันอาทิตย์ (31 ส.ค.) เขย่าอาคารจากกรุงคาบูลไปจนถึงอิสลามาบัด เมืองหลวงของปากีสถาน สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐฯ (ยูเอสจีเอส) ระบุว่า มีแนวโน้มว่า ประชาชนกว่า 1.2 ล้านคนรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนระดับรุนแรงหรือรุนแรงมาก
ยูเอสจีเอสเสริมว่า ศูนย์กลางแผ่นดินไหวครั้งนี้มีความลึกลงไปใต้ดินเพียงแค่ 8 กม. โดยพื้นที่เหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหวนั้นอยู่ห่างจากเมืองจาลาลาบัด ของจังหวัดนันกาฮาร์ ของอัฟกานิสถานราว 27 กม.
ภายหลังแผ่นดินไหวครั้งแรก เกิดอาฟเตอร์ช็อกตามมาอย่างน้อย 5 ครั้งตลอดคืนวันอาทิตย์ โดยครั้งที่รุนแรงที่สุดวัดระดับความรุนแรงได้ 5.2 หลังเวลา 4.00 น. วันจันทร์ (1 ก.ย.)
ซาบิฮัลเลาะห์ มูจาฮิด หัวหน้าโฆษกรัฐบาลตอลิบานของอัฟกานิสถาน เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่า มีผู้เสียชีวิตราว 800 คน และบาดเจ็บ 2,500 คนในจังหวัดคูนาร์ บริเวณตะวันออกของอัฟกานิสถาน ที่อยู่ใกล้พื้นที่เหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหว ส่วนที่จังหวัดนันการ์ฮาร์ มีผู้เสียชีวิต 12 คน และบาดเจ็บ 255 คน โดยทั้งสองจังหวัดอยู่ติดกับชายแดนปากีสถาน
อับดุล มาทีน โฆษกกระทรวงมหาดไทย สำทับว่า บ้านเรือนมากมายพังยับ
ทั้งนี้ ชาวอัฟกันส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบ้านที่สร้างจากอิฐโคลนที่มีความเสี่ยงสูงว่าจะพังถล่มเมื่อเจอธรณีโยกคลอน
ด้านหน่วยงานด้านการย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เตือนว่า หมู่บ้านบางแห่งที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดในจังหวัดคูนาร์ ยังคงเป็นพื้นที่ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้ เนื่องจากถนนถูกปิดกั้น และเครือข่ายโทรคมนาคมถูกตัดขาด
รัฐบาลตอลิบานและยูเอ็นพยายามส่งหน่วยกู้ภัยไปยังพื้นที่ที่ประสบภัยรุนแรง ขณะที่กระทรวงกลาโหมส่งเครื่องบินออกไป 40 เที่ยวเพื่อนำผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตรวม 420 คนออกจากพื้นที่ประสบภัย
อัฟกานิสถานเป็นประเทศเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทือกเขาฮินดูกูช ใกล้บริเวณที่แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียและอินเดียเกยกัน
นอกจากนั้นนันการ์ฮาร์ยังเพิ่งประสบอุทกภัยเมื่อคืนวันศุกร์จนถึงวันเสาร์ (29-30 ส.ค.) ที่มีผู้เสียชีวิต 5 คน และพืชพันธุ์และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
ก่อนหน้านั้น ในเดือนตุลาคม 2023 จังหวัดเฮรัต ทางตะวันตกของอัฟกานิสถาน เผชิญแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,500 คน บ้านเรือนกว่า 63,000 หลังพังหรือเสียหาย
ย้อนกลับไปในเดือนมิถุนายน 2022 เกิดแผ่นดินไหวที่จังหวัดปักติกา บริเวณชายแดนด้านตะวันออก มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 คน และประชาชนนับหมื่นไม่มีที่อยู่อาศัย
อัฟกานิสถานที่อยู่ในภาวะสงครามถึง 4 ทศวรรษ ต้องเผชิญวิกฤตมนุษยธรรมหลายระลอก และนับจากตอลิบานกลับสู่อำนาจ นานาชาติพากันตัดความช่วยเหลือแก่ประเทศนี้ เนื่องจากไม่พอใจนโยบายของตอลิบานที่ปฏิบัติต่อผู้หญิง รวมทั้งการตั้งข้อจำกัดกับเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ บ่อนทำลายความสามารถในการรับมือภัยพิบัติของประเทศยากจนแห่งนี้อย่างรุนแรง
แม้กระทั่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมยังลดจาก 3,800 ล้านดอลลาร์ในปี 2022 เหลือเพียง 767 ล้านดอลลาร์ในปีนี้
ชาราฟัต ซามาน โฆษกกระทรวงสาธารณสุขอัฟกานิสถาน เรียกร้องความช่วยเหลือจากนานาชาติในการรับมือแผ่นดินไหวครั้งนี้
ต่อมา โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอัฟกานิสถาน แถลงว่า จีนพร้อมส่งความช่วยเหลือในการรับมือภัยพิบัติตามความต้องการของอัฟกานิสถานและตามกำลังความสามารถของจีน
นอกจากนั้น อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการยูเอ็น ยังโพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ว่า เจ้าหน้าที่ยูเอ็นในอัฟกานิสถานกำลังเตรียมการเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ว
(ที่มา: เอเอฟพี/รอยเตอร์/เอพี)
แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นไม่นานก่อนเวลาเที่ยงคืนวันอาทิตย์ (31 ส.ค.) เขย่าอาคารจากกรุงคาบูลไปจนถึงอิสลามาบัด เมืองหลวงของปากีสถาน สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐฯ (ยูเอสจีเอส) ระบุว่า มีแนวโน้มว่า ประชาชนกว่า 1.2 ล้านคนรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนระดับรุนแรงหรือรุนแรงมาก
ยูเอสจีเอสเสริมว่า ศูนย์กลางแผ่นดินไหวครั้งนี้มีความลึกลงไปใต้ดินเพียงแค่ 8 กม. โดยพื้นที่เหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหวนั้นอยู่ห่างจากเมืองจาลาลาบัด ของจังหวัดนันกาฮาร์ ของอัฟกานิสถานราว 27 กม.
ภายหลังแผ่นดินไหวครั้งแรก เกิดอาฟเตอร์ช็อกตามมาอย่างน้อย 5 ครั้งตลอดคืนวันอาทิตย์ โดยครั้งที่รุนแรงที่สุดวัดระดับความรุนแรงได้ 5.2 หลังเวลา 4.00 น. วันจันทร์ (1 ก.ย.)
ซาบิฮัลเลาะห์ มูจาฮิด หัวหน้าโฆษกรัฐบาลตอลิบานของอัฟกานิสถาน เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่า มีผู้เสียชีวิตราว 800 คน และบาดเจ็บ 2,500 คนในจังหวัดคูนาร์ บริเวณตะวันออกของอัฟกานิสถาน ที่อยู่ใกล้พื้นที่เหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหว ส่วนที่จังหวัดนันการ์ฮาร์ มีผู้เสียชีวิต 12 คน และบาดเจ็บ 255 คน โดยทั้งสองจังหวัดอยู่ติดกับชายแดนปากีสถาน
อับดุล มาทีน โฆษกกระทรวงมหาดไทย สำทับว่า บ้านเรือนมากมายพังยับ
ทั้งนี้ ชาวอัฟกันส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบ้านที่สร้างจากอิฐโคลนที่มีความเสี่ยงสูงว่าจะพังถล่มเมื่อเจอธรณีโยกคลอน
ด้านหน่วยงานด้านการย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เตือนว่า หมู่บ้านบางแห่งที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดในจังหวัดคูนาร์ ยังคงเป็นพื้นที่ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้ เนื่องจากถนนถูกปิดกั้น และเครือข่ายโทรคมนาคมถูกตัดขาด
รัฐบาลตอลิบานและยูเอ็นพยายามส่งหน่วยกู้ภัยไปยังพื้นที่ที่ประสบภัยรุนแรง ขณะที่กระทรวงกลาโหมส่งเครื่องบินออกไป 40 เที่ยวเพื่อนำผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตรวม 420 คนออกจากพื้นที่ประสบภัย
อัฟกานิสถานเป็นประเทศเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทือกเขาฮินดูกูช ใกล้บริเวณที่แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียและอินเดียเกยกัน
นอกจากนั้นนันการ์ฮาร์ยังเพิ่งประสบอุทกภัยเมื่อคืนวันศุกร์จนถึงวันเสาร์ (29-30 ส.ค.) ที่มีผู้เสียชีวิต 5 คน และพืชพันธุ์และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
ก่อนหน้านั้น ในเดือนตุลาคม 2023 จังหวัดเฮรัต ทางตะวันตกของอัฟกานิสถาน เผชิญแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,500 คน บ้านเรือนกว่า 63,000 หลังพังหรือเสียหาย
ย้อนกลับไปในเดือนมิถุนายน 2022 เกิดแผ่นดินไหวที่จังหวัดปักติกา บริเวณชายแดนด้านตะวันออก มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 คน และประชาชนนับหมื่นไม่มีที่อยู่อาศัย
อัฟกานิสถานที่อยู่ในภาวะสงครามถึง 4 ทศวรรษ ต้องเผชิญวิกฤตมนุษยธรรมหลายระลอก และนับจากตอลิบานกลับสู่อำนาจ นานาชาติพากันตัดความช่วยเหลือแก่ประเทศนี้ เนื่องจากไม่พอใจนโยบายของตอลิบานที่ปฏิบัติต่อผู้หญิง รวมทั้งการตั้งข้อจำกัดกับเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ บ่อนทำลายความสามารถในการรับมือภัยพิบัติของประเทศยากจนแห่งนี้อย่างรุนแรง
แม้กระทั่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมยังลดจาก 3,800 ล้านดอลลาร์ในปี 2022 เหลือเพียง 767 ล้านดอลลาร์ในปีนี้
ชาราฟัต ซามาน โฆษกกระทรวงสาธารณสุขอัฟกานิสถาน เรียกร้องความช่วยเหลือจากนานาชาติในการรับมือแผ่นดินไหวครั้งนี้
ต่อมา โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอัฟกานิสถาน แถลงว่า จีนพร้อมส่งความช่วยเหลือในการรับมือภัยพิบัติตามความต้องการของอัฟกานิสถานและตามกำลังความสามารถของจีน
นอกจากนั้น อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการยูเอ็น ยังโพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ว่า เจ้าหน้าที่ยูเอ็นในอัฟกานิสถานกำลังเตรียมการเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ว
(ที่มา: เอเอฟพี/รอยเตอร์/เอพี)