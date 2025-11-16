อาจช่วยไทยได้บ้าง!ทรัมป์ลดรีดภาษีโลกสินค้าอาหาร200รายการ หลังราคาพุ่งกระทบผู้บริโภคสหรัฐฯ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อวันศุกร์(14พ.ย.) ลดเพดานมาตรการรีดภาษีสินค้าอาหารมากกว่า 200 รายการ ในนั้นรวมถึงวัตถุดิบต่างๆอย่างเช่น กาแฟ, เนื้อวัว, กล่วยและน้ำส้มคั้น ท่ามกลางความเดือดดาลมากขึ้นเรื่อยๆของพวกผู้บริโภคสหรัฐฯ ต่อราคาของชำที่ดีดตัวสูงขึ้น
ข้อยกเว้นใหม่นี้ ซึ่งมีผลย้อนหลังกลับไปถึงช่วงเที่ยงคืนของวันพฤหัสบดี(13พ.ย.) ถือเป็นการกลับลำครั้งใหญ่ของทรัมป์ ผู้ซึ่งยืนกรานมาช้านานว่า มาตรการรีดภาษีสินค้านำเข้าอย่างครอบคลุม ที่เขากำหนดเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมานั้น จะไม่โหมกระพือเงินเฟ้อ
"อาจมีหลายๆเคสที่มันทำให้ราคาสูงขึ้น" ทรัมป์กล่าวถึงมาตรการรีดภาษีของเขา เมื่อถูกถามถึงความเคลื่อนไหวดังกล่าวบนเที่ยวบินแอร์ฟอร์ซวันในช่วงค่ำวันศุกร์(14พ.ย.) แต่เขายืนกรานว่าในภาพรวม สหรัฐฯแทบไม่เผชิญกับเงินเฟ้อ
พรรคเดโมแครตคว้าชัยชนะในศึกเลือกตั้งเป็นชุด ในระดับรัฐและในระดับท้องถิ่น ในรัฐเวอร์จิเนีย, นิวเจอร์ซีย์และนิวยอร์ก ซิตี ดินแดนที่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงแสดงความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการใช้จ่าย ในนั้นรวมถึงราคาอาคารที่พุ่งสูง
นอกจากนี้แล้ว ทรัมป์ ยังบอกกับพวกผู้สื่อข่าวบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันว่า เขาจะเดินหน้านำเงินรายได้จากมาตรการรีดภาษี แจกให้กับประชาชนชาวอเมริกันที่มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลาง รายละ 2,000 ดอลลาร์ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในปีหน้า "มาตรการรีดภาษีเปิดทางให้เราจ่ายเงินปันผล ถ้าเราต้องการทำเช่นนั้น เวลานี้เราจะดำเนินการจ่ายเงินปันผล และเรากำลังลดหนี้ด้วยเช่นกัน"
ก่อนหน้านี้รัฐบาลทรัมป์แถลงกรอบข้อตกลงการค้าหลายฉบับเมื่อวันพฤหัสบดี(13พ.ย.) ซึ่งหากได้รับข้อสรุป มันจะนำมาซึ่งการกำจัดเพดานภาษีอาหารและสินค้าบางอย่างที่นำเข้าจากอาร์เจนตินา, เอกวาดอร์, กัวเตมาลา และเอลซัลวาดอร์ ขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯเล็งทำข้อตกลงเพิ่มเติมอีกหลายข้อตกลงก่อนสิ้นปี
รายการสินค้าที่อยู่ในรายชื่อได้รับการยกเว้นในวันศุกร์(14พ.ย.) เป็นผลิตภัณฑ์ที่พวกผู้บริโภคสหรัฐฯซื้อเป็นประจำเพื่อหล่อเลี้ยงครอบครัวของตนเอง จำนวนมากพบเห็นราคาพุ่งขึ้นหลายเท่าตัวเมื่อเทียบเป็นรายปี และมันรวมไปถึงสินค้ามากกว่า 200 รายการ ไล่ตั้งแต่ส้ม, อาซาอิเบอร์รี่, เครื่องเทศ และโกโก้ ไปจนถึงสารเคมีที่ใช่ผลิตอาหาร, ปุ๋ย และกระทั่งขนมปังที่ใช้ในพิธีทางศาสนา
ทำเนียบขาวระบุในเอกสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคำสั่งดังกล่าว ว่ามันมีขึ้นตามหลังความคืบหน้าที่ประธานาธิบดีได้เงื่อนไขที่เท่าเทียมมากขึ้น ในความสัมพันธ์ทางการค้าทวิภาคี
เอกสารระบุว่า ทรัมป์ ตัดสินในยกเว้นรีดภาษีสินค้าบางรายการ เนื่องจากพวกมันไม่ได้ปลูกหรือแปรรูปในสหรัฐฯ และเนื่องจากการได้ข้อสรุปกรอบช้อตกลงการค้า 9 ฉบับ, ข้อตกลงทวิภาคีขั้นสุดท้าย 2 ฉบับและข้อตกลงการลงทุน 2 ฉบับ
จากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน พบว่าราคาเนื้อบดแพงขึ้นเกือบ 13% และเนื้อสเต็กแพงขึ้นเกือบ 17% เมื่อเทียบกับ 1 ปีก่อน การปรับขึ้นราคาของสินค้าทั้ง 2 รายการ ถือว่ามากสุดในรอบกว่า 3 ปี ย้อนกลับไปในระดับครั้งที่เงินเฟ้อสมัยของอดีตประธานาธิบดีโจ ไบเดน ดีดตัวขึ้นเกือบถึงจุดพีคสุด แม้สหรัฐฯเป็นผู้ผลิตเนื้อวัวรายใหญ่ แต่ปัญหาขาดแคลนวัวต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ราคายังคงอยู่ในระดับสูง
ราคากล้วยสูงขึ้นกว่าเดิมราว 7%, มะเขือเทศ 1% รวมแล้วต้นทุนการบริโภคอาหารของครัวเรือนทั้งหลายในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.7% ในเดือนกันยายน
ข้อยกเว้นรีดภาษีนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ขณะที่มีหลายอุตสาหกรรมส่งเสียงแสดงความผิดหวัง ที่สินค้าของพวกเขาไม่ได้รับการยกเว้น
ทั้งนี้ ทรัมป์ เขย่าการค้าโลกด้วยการเก็บภาษีนำเข้าพื้นฐาน 10% กับทุกประเทศ และเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมเป็นรายประเทศ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ ทรัมป์ เน้นย้ำเรื่องค่าครองชีพ กล่าวโทษนโยบายของไบเดน ว่าเป็นต้นเหตุของต้นทุนที่สูงขึ้น
อย่างไรก็ตามพวกนักเศรษฐศาสตร์ชี้ว่ามาตรการรีดภาษีสินค้านำเข้าเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ราคาของชำสูงขึ้น เนื่องจากบริษัทต่างๆเริ่มส่งผ่านต้นทุนเต็มจำนวนไปยังผู้บริโภค
ริชาร์ด นีล สมาชิกสภาคองเกรสจากพรรคเดโมแครต กล่าวว่ารัฐบาลทรัมป์กำลังดับไฟที่ต้นเองเป็นคนก่อ แล้วมาอ้างว่าเป็นผลงาน รัฐบาลทรัมป์ยอมรับในที่สุดว่าสงครามการค้าของตนเองนั้น เป็นตัวผลักค่าครองชีพให้พุ่งสูง พร้อมระบุตั้งแต่มีเพดานภาษี เงินเฟ้อก็เพิ่มขึ้นและภาคการผลิตหดตัวอย่างต่อเนื่อง
(ที่มา:รอยเตอร์)