เอลซัลวาดอร์ปิดฉาก! "My First Bitcoin" พลิกกลยุทธ์ดันการศึกษาบล็อกเชนสู่เวทีโลก

โครงการการศึกษาบิทคอยน์ชื่อดังจากเอลซัลวาดอร์ “My First Bitcoin” ประกาศยุติความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ปิดออฟฟิศท้องถิ่น และรีแบรนด์สู่ภารกิจระดับโลก มุ่งสร้างครูบิทคอยน์ทั่วโลก หลังให้ความรู้แก่เยาวชนเอลซัลวาดอร์กว่า 27,000 คน พร้อมขยับจากการสอนในประเทศสู่การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด เพื่อขยายผลการศึกษาไปสู่ผู้คนกว่า 8 พันล้านคนทั่วโลก
โครงการ “My First Bitcoin” ที่ก่อตั้งขึ้นในเอลซัลวาดอร์เมื่อปี 2564 โดยนักข่าวและนักเคลื่อนไหวชาวอเมริกัน John Dennehy ได้ประกาศยุติความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการของประเทศ พร้อมปิดสำนักงานประจำในเอลซัลวาดอร์ และปรับโครงสร้างการทำงานสู่รูปแบบ “องค์กรระยะไกลเต็มรูปแบบ” เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายใหม่ในระดับโลก
ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา My First Bitcoin ได้ให้การศึกษาด้านบิทคอยน์แก่ผู้เรียนกว่า 27,000 คน ในเอลซัลวาดอร์ และเตรียมต่อยอดความสำเร็จนี้ด้วยการเปิดหลักสูตรออนไลน์ รวมถึงจัดทำเครื่องมือและสื่อการสอนแบบเปิด (open-source) สำหรับผู้สอนและชุมชนต่างๆ ทั่วโลก
John Dennehy กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์ว่า “ภารกิจของเราคือเปลี่ยนโลก แต่เราต้องเริ่มจากคนคนหนึ่ง เมือง ๆ หนึ่ง ประเทศ ๆ หนึ่ง และวันนี้ เราพร้อมแล้วที่จะขยายอิทธิพลจาก 6 ล้านคน สู่ 8 พันล้านคนทั่วโลก”
ในปี 2566 โครงการนี้ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการของเอลซัลวาดอร์เพื่อพัฒนา “Bitcoin Diploma” ให้กลายเป็นหลักสูตรในโรงเรียนของรัฐ โดยมีเป้าหมายให้เปิดสอนทั่วประเทศภายในปี 2567 อย่างไรก็ตาม Arnold Hubach ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารขององค์กร เปิดเผยกับ Cointelegraph ว่า ความร่วมมือดังกล่าวได้สิ้นสุดลงในเดือนเมษายน 2568 “โดยไม่ได้รับคำชี้แจงหรือเหตุผลอย่างเป็นทางการ” และไม่มีแผนจะมีโครงการอื่นเข้ามาแทนที่ในขณะนี้
เอลซัลวาดอร์ ถึงจุดเปลี่ยนนโยบายบิทคอยน์หลังดีล IMF
การปิดฉากภารกิจในเอลซัลวาดอร์ของ My First Bitcoin เกิดขึ้นในช่วงที่รัฐบาลเอลซัลวาดอร์กำลัง “ทบทวนนโยบายบิทคอยน์” ใหม่อีกครั้ง ภายหลังจากการลงนามข้อตกลงมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กับ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เมื่อเดือนธันวาคม 2567
ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว รัฐบาลต้องยอม “จำกัดบทบาทของบิทคอยน์” และลดการสะสมสินทรัพย์ดิจิทัลในคลังสำรอง โดยในเดือนมกราคม 2568 รัฐสภาได้แก้ไขกฎหมายบิทคอยน์ให้ “การยอมรับ BTC เป็นเรื่องสมัครใจ” สำหรับภาคธุรกิจ ซึ่งถือเป็นการถอยสำคัญจากนโยบายเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2564
รายงานของ IMF ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ยืนยันว่าเอลซัลวาดอร์ไม่ได้ซื้อบิทคอยน์เพิ่มเลยนับตั้งแต่ลงนามข้อตกลงกับ IMF แม้เว็บไซต์ “Bitcoin Office” ของรัฐบาลยังคงแสดงข้อมูลการถือครองบิทคอยน์อยู่ที่ 6,374 BTC หรือราว 654.8 ล้านดอลลาร์ก็ตาม
ขยายพื้นที่จากห้องเรียนในซานซัลวาดอร์ สู่เครือข่ายครูบิทคอยน์ระดับโลก
การปิดโครงการภายในประเทศของ My First Bitcoin ไม่ได้หมายถึง “จุดจบ” แต่คือการ “เปิดฉากใหม่” ของภารกิจระดับโลกที่มีเป้าหมายชัดเจนกว่าเดิม นั่นคือการทำให้ความรู้เรื่องบิทคอยน์เข้าถึงได้ทุกมุมโลก โดยไม่ถูกจำกัดด้วยเขตแดนหรือระบบราชการ
การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของบิทคอยน์ในบริบทเศรษฐกิจโลกจากการทดลองเชิงนโยบายของประเทศหนึ่ง สู่การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระดับสากลที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินโลกในระยะยาว
My First Bitcoin กำลังพิสูจน์ว่า “พลังของความรู้” อาจทรงพลังกว่า “พลังของรัฐ” และในยุคที่บิทคอยน์ถูกจับตาจากทั้ง IMF และภาคการเงินกระแสหลัก ภารกิจของพวกเขาอาจกลายเป็นจุดกำเนิดของ “กระแสการศึกษาใหม่” ที่จะผลักดันให้โลกเข้าใจบิทคอยน์อย่างลึกซึ้งยิ่งกว่าที่เคย.