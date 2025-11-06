เดโมแครตกวาดชัยเลือกตั้ง2ผู้ว่าการรัฐ ขณะหนุ่มมุสลิมผิวดำชนะนายกเล็กนิวยอร์ก

เดโมแครตกวาดชัยชนะในการเลือกตั้งสำคัญครั้งแรกของสหรัฐฯนับจากทรัมป์กลับเข้าสู่ทำเนียบขาวเมื่อต้นปีนี้ อย่างไรก็ตาม แม้อาจตีความได้ว่า เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่ทำท่าโซซัดโซเซมาพักใหญ่ แต่โพลก็ชี้ว่า สาเหตุสำคัญแท้จริงที่ทำให้รีพับลิกันแพ้ในครั้งนี้ รวมทั้งอาจสร้างปัญหาในการเลือกตั้งกลางเทอมปีหน้าคือ การที่ทรัมป์ไม่สามารถรักษาสัญญาในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจได้
พรรคเดโมแครตคว้าชัยชนะเด็ดขาดในการเลือกตั้งใหญ่ประจำปี 2025 เมื่อวันอังคาร (4 พ.ย.) โดยในการเลือกตั้งผู้ว่าการซึ่งปีนี้มีขึ้นใน 2 รัฐเท่านั้น ได้แก่ เวอร์จิเนียและนิวเจอร์ซีย์ เดโมแครตสามารถชนะได้ทั้งคู่ นอกจากนั้นยังได้ชัยในการเลือกตั้งผู้พิพากษาศาลสูงสุดประจำรัฐทั้ง 3 ตำแหน่งในรัฐสมรภูมิอย่างเพนซิลเวเนีย และการลงประชามติที่จัดขึ้นในรัฐโคโลราโดจนถึงรัฐเมน
ขณะที่การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก โซห์ราน มัมดานี ตัวแทนเดโมแครตที่เป็นทั้งคนผิวดำเกิดในแอฟริกา นับถือศาสนาอิสลาม และประกาศตัวเป็นชาวเดโมแครตปีกสังคมนิยม รวมทั้งถูกประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ข่มขู่หมายหัวเอาไว้ ก็สามารถคว้าชัยชนะ
แม้ทรัมป์มีส่วนร่วมน้อยมากในการหาเสียง แต่ผู้สมัครของรีพับลิกันต่างเดิมพันว่า ชัยชนะขาดลอยของทรัมป์เมื่อปีที่แล้ว จะช่วยปูทางสู่เส้นชัยสำหรับตนเองเช่นเดียวกัน ซึ่งผลการเลือกตั้งฟ้องว่า พวกเขาคิดผิด
ขณะเดียวกัน เดโมแครตหวังว่า ชัยนะที่ได้มาอย่างง่ายครั้งนี้อาจเป็นการถางสู่ชัยชนะครั้งใหม่ โดยเฉพาะการเลือกตั้งกลางเทอดในปีหน้า อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า การเลือกตั้งในวันอังคารจัดขึ้นในไม่กี่รัฐเท่านั้น แถมส่วนใหญ่ยังเป็นรัฐที่โน้มเอียงสนับสนุนเดโมแครต และรีพับลิกันมักทำคะแนนได้ไม่ดีนักในปีที่ไม่มีการเลือกตั้งสำคัญ เช่น การเลือกตั้งกลางเทอมหรือการเลือกตั้งประธานาธิบดี
แผนทำเกมใหม่เดโมแครต
จากชัยชนะในวันอังคาร อดีต ส.ส.อบิเกล สแปนเบอร์เกอร์ จะได้เป็นผู้ว่าการคนใหม่และผู้ว่าการหญิงคนแรกของรัฐเวอร์จิเนีย ขณะที่ ส.ส.ไมกี้ เชอร์ริล ได้เป็นผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ หลังชูนโยบายเศรษฐกิจ ความปลอดภัยสาธารณะ และสุขอนามัย
เอพีระบุว่า ชัยชนะของเดโมแครตในการเลือกตั้งครั้งนี้ส่วนใหญ่มาจากการถอยห่างออกจากนโยบายซ้ายจัดและนโยบายเชิงรุกของพรรค เช่น การสนับสนุนสิทธิ์ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ และเน้นย้ำ “การแก้ปัญหาและการลงมือทำที่ได้ผลจริงมากกว่าการแบ่งพรรคแบ่งพวก” ตามที่สแปนเบอร์เกอร์ประกาศหลังได้รับชัยชนะ
ผู้นำในเดโมแครตจำนวนมากขึ้นยังเชื่อว่า แนวทางสายกลางเป็นกุญแจสำคัญสำหรับความอยู่รอดของพรรค หลังจากรีพับลิกันเก็บชัยชนะเรียบทั้งทำเนียบขาว ตลอดจนครองเสียงข้างมากได้ทั้งในสภาล่าง และวุฒิสภาในการเลือกตั้งปีที่แล้ว
ที่สำคัญที่สุดคือแคนดิเดตของเดโมแครตทั้งในเวอร์จิเนียและนิวเจอร์ซีย์ต่างโฟกัสค่าครองชีพ ราคาพลังงาน และค่าใช้จ่ายด้านสุขอนามัยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทรัมป์ไม่สามารถควบคุมได้
ปากท้องยังสำคัญที่สุด
ในทางกลับกัน ทรัมป์และสมาชิกรีพับลิกันมุ่งมั่นโฟกัสเรื่องผู้อพยพ อาชญากรรม และประเด็นทางวัฒนธรรมแบบอนุรักษนิยม ขณะที่ผลสำรวจของเอพี โวตเตอร์ โพล ที่สำรวจความคิดเห็นจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 17,000 คนในนิวเจอร์ซีย์ เวอร์จิเนีย แคลิฟอร์เนีย และนิวยอร์กซิตี้ พบว่า ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกังวลกับปัญหาเศรษฐกิจ การจ้างงาน และค่าครองชีพมากกว่า
น่าสังเกตว่า ความกังวลเรื่องเศรษฐกิจเคยช่วยให้ทรัมป์ได้กลับเข้าสู่ทำเนียบขาวในการเลือกตั้งเมื่อปลายปีที่แล้ว แต่ประเด็นเดียวกันนี้กลับบ่อนทำลายเป้าหมายของรีพับลิกันในปีนี้ รวมทั้งอาจสร้างปัญหาในการเลือกตั้งกลางเทอมในปีหน้า ซึ่งจะเป็นการตัดสินดุลอำนาจของทรัมป์ในช่วงสองปีสุดท้ายในตำแหน่ง
ลงประชามติตัวทรัมป์
การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนับจากที่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี แต่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกลับหันหลังให้ผู้สมัครรีพับลิกัน ซึ่งอาจตีความได้ว่า เป็นการสะท้อนความรู้สึกที่มีต่อทิศทางของประเทศภายใต้การนำของทรัมป์
ตัวอย่างเช่น ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 60% ในเวอร์จิเนียและนิวเจอร์ซีย์บอกว่า โกรธหรือไม่พอใจสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศขณะนี้ มีเพียง 1 ใน 3 ที่บอกว่า ศรัทธาหรือพอใจ
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์พยายามตีตัวออกห่างจากความพ่ายแพ้นี้โดยโพสต์ว่า การที่ไม่มีชื่อตนเองบนบัตรเลือกตั้งและการชัตดาวน์คือสาเหตุหลักที่ทำให้รีพับลิกันแพ้ศึกเลือกตั้งในวันอังคาร โดยบอกว่า อ้างอิงมาจากบริษัทจัดทำโพล
ดางดวงใหม่เดโมแครต
แม้ชัยชนะของเดโมแครตในเวอร์จิเนียและนิวเจอร์ซีย์จะตกเป็นของนักการเมืองสายกลาง แต่สนามเลือกตั้งที่ทำให้รีพับลิกันนั่งไม่ติดที่สุดคือ นิวยอร์กซิตี้ หลังจาก มัมดานี สมาชิกสภานิติบัญญัติรัฐนิวยอร์ก วัย 34 ปี ที่ประกาศตนเป็นผู้สนับสนุนแนวทางสังคมนิยมแบบประชาธิปไตย เอาชนะแอนดรู คูโอโม อดีตผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กของพรรคเดโมแครต ซึ่งทรัมป์ลงทุนประกาศให้การสนับสนุน และคว้าเก้าอี้นายกเทศมนตรีเมืองนี้ในการเลือกตั้งเมื่อวันอังคาร
มัมดานีที่กำลังจะกลายเป็นนายกเทศมนตรีมุสลิมคนแรกของนิวยอร์กซิตี้ ประกาศสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนเพื่อแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และนโยบายหาเสียงของเขายังทำให้ชาวเมืองนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกนายกเทศมนตรีมากที่สุดอย่างน้อยในช่วง 3 ทศวรรษ
(ที่มา: เอพี)