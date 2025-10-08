หวังให้อเมริการุมขย้ำ!อิหร่านรู้ทันโวยอิสราเอลปั้นเรื่อง กล่าวหาพัฒนาขีปนาวุธยิงไกลถึงเมืองสหรัฐฯ

อิหร่านในวันอังคาร(7ต.ค.) ปฏิเสธคำเตือนของ เบนามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เกี่ยวกับโครงการขีปนาวุธของประเทศ ชี้ว่ามันเป็นการปั้นแต่งเรื่องขึ้นมา หลังผู้นำยิวกล่าวอ้างว่าเตหะรานกำลังพัฒนาจรวดที่มีศักยภาพยิงไกลถึงเมืองต่างๆของสหรัฐฯ
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับ เบน ชาปิโร ผู้จัดรายการพอดแคสต์ในสหรัฐฯ เมื่อวันจันทร์(6ต.ค.) เนทันยาฮู กล่าวอ้างว่า "เวลานี้อิหร่านกำลังพัฒนา ขีปนาวุธข้ามทวีปที่มีพิสัยทำการ 8,000 กิโลเมตร"
"มันหมายความว่าอย่างไร? มันหมายถึง พวกเขาเพิ่มเติมพิสัยอีก 3,000 กิโลเมตร และพวกเขาได้เป้าหมาย นิวยอร์ก ซิตี, วอชิงตัน, บอสตัน, ไมอามี และ มาร์อาลาโก อยู่ภายใต้วิถีกระสุน" อ้างถึงบ้านพักของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในฟลอริดา
อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ประณามความเห็นดังกล่าว บอกว่าอิสราเอลกำลังพยายามป้ายสีศักยภาพการป้องกันตนเองของอิหร่าน ว่าเป็นภัยคุกคาม "เวลานี้อิสราเอลกำลังพยายามวาดภาพภัยคุกคามในจินตนาการ ในเรื่องเกี่ยวกับศักยภาพการป้องกันตนเองของเรา" อารากชี เขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
อิหร่าน มีคลังแสงขีปนาวุธผลิตเองภายในประเทศขนาดใหญ่ ในนั้นรวมถึงจรวดชาฮับ-3 ที่มีพิสัยทำการ 2,000 กิโลเมตร เพียงพอที่จะพุ่งถึงอิสราเอล
เมื่อเดือนมิถุนายน สงคราม 12 วันปะทุขึ้น หลังจากอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เล่นงานเป้าหมายทางทหารและการเมืองในอิหร่าน รวมถึงที่ตั้งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์
อิหร่าน ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและปล่อยโดรนโจมตีอิสราเอล และเล่นงานเป้าหมายฐานทัพสหรัฐฯในตะวันตกออก ซึ่งตั้งอยู่ในกาตาร์ หลังจากวอชิงตันเปิดฉากจู่โจมทิ้งบอมบ์เข้าใส่ที่้ตั้งนิวเคลียร์ของอิหร่านเช่นกัน
นับตั้งแต่มีข้อตกลงหยุดยิงในวันที่ 24 มิถุนายน พวกนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ทหารอิหร่าน ต่างส่งเสียงเตือนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความขัดแย้งรอบใหม่ บอกว่าพวกเขาเตรียมพร้อมรับมือกับสงคราม แต่ไม่แสวงหาการสู้รบ
บรรดาชาติตะวันตกและอิสราเอลกล่าวหาอิหร่านกำลังแสวงหาอาวุธนิวเคลียร์ และกำลังพัฒนาขีปนาวุธศักยภาพติดหัวรบนิวเคลียร์ แต่อิหร่านปฏิเสธคำกล่าวหาดังกล่าว และยืนกรานว่าโครงการของพวกเขานั้น เป็นโครงการพลังงานเพื่อพลเรือนและมีจุดประสงค์วิจัยทางการแพทย์เท่านั้น
(ที่มา:เอเอฟพี)