ดิ้นไม่ออก!บีบีซีส่งหนังสือขอโทษทรัมป์ตัดต่อคำปราศรัย แต่ถูกแฉอาจเผยแพร่วิดีโอบิดเบือนอีกคลิป

สำนักข่าวบีบีซีในวันพฤหัสบดี(13พ.ย.)เปิดเผยว่าประธานบริษัทได้ส่งหนังสือถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ขอโทษกรณีตัดต่อก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำปราศรัยของผู้นำอเมริกา แต่ปฏิเสธว่ามันไม่ได้เป็นมูลเหตุของการฟ้องร้องหมิ่นประมาท
ความเห็นมีขึ้นหลังจากบรรษัทแพร่ภาพกระจายเสียงอังกฤษแห่งนี้ เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่ากำลังดำเนินการสืบสวนความเป็นไปได้ที่จะมีกรณีที่ 2 เกี่ยวกับการตัดต่อคำปราศรัยของทรัมป์ ในแนวทางที่ชี้นำก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
เมื่อวันจันทร์(10พ.ย.) บีบีซี ขอโทษต่อกรณีที่เผยแพร่สารคดีชุดหนึ่งที่ออกอากาศเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งก่อให้เกิดภาพฝังใจว่า ทรัมป์ เร่งเร้าโดยตรงให้ "ก่อความรุนแรง" ไม่นานก่อนที่พวกผู้สนับสนุนของเขาจะบุกจู่โจมอาคารรัฐสภาในวันที่ 6 มกราคม 2021
คลิปตัดต่อดังกล่าวโหมกระพือไฟแห่งความเดือดดาล นำไปสู่การลาออกของผู้อำนวยการทั่วไปและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายข่าวของบีบีซี ลาออกเมื่อวันอาทิตย์(9พ.ย.) และกระตุ้นให้บรรดาทนายความของทรัมป์ ขู่ฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกค่าเสียหาย 1,000 ล้านดอลลาร์
ในถ้อยแถลงของสื่อมวลชนแห่งนี้ ระบุว่า ซามีร์ ชาห์ ประธานบีบีซี ส่งหนังสือเป็นการส่วนตัวถึงทำเนียบขาว ชี้แจงกับประธานาธิบดีทรัมป์ ว่าเขาและทางบริษัทเสียใจต่อกรณีตัดต่อคำปราศรัยของผู้นำสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตามในถ้อยแถลงระบุต่อว่า "ในขณะที่บีบีซีรู้สึกเสียใจด้วยความจริงใจในแนวทางที่คลิปวิดีโอถูกตัดต่อ แต่เราไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่ามันเป็นหลักฐานของคำกล่าวหาหมิ่นประมาท" พร้อมเผยว่าบรรดาทนายความของบีบีซี ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรตอบกลับไปยังทีมกฎหมายของทรัมป์
ในขณะที่ยังคงมีประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับสารคดี "Panorama" ที่ออกอากาศในเดือนตุลาคม 2024 ทางบีบีซี เผยว่าเวลานี้พวกเขาอยู่ระหว่างตรวจสอบความเป็นไปได้ของการตัดต่อคำปราศรัยของทรัมป์อีกคลิป ในวันที่เกิดจลาจลบุกจู่โจมอาคารรัฐสภา
หนังสือพิมพ์เทเลกราฟ ระบุว่าบีบีซียังออกอากาศรายงานข่าวอีกหนึ่งข่าว ในรายการ "Newsnight" เมื่อเดือนมิถุนายน 2022 ซึ่งประเด็นต่างๆในวลีคำปราศรัยของทรัมป์ ดูเหมือนจะถูกตัดต่อ เพื่อให้ดูเหมือนว่าเขากำลังเร่งเร้าให้บรรดาผู้สนับสนุนมุ่งหน้าไปยังอาคารรัฐสภา และต่อสู้ราวกับอยู่ในขุมนรก
โฆษกของบีบีซีกล่าวว่า "เรากำลังให้ความสนใจกับประเด็นนี้ และตอนนี้เราอยู่ระหว่างตรวจสอบมัน"
(ที่มา:เอเอฟพี)