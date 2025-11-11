เอาถึงขั้นพังครืน!ทรัมป์ขู่ฟ้องร้องBBCเรียกเงิน3.2หมื่นล้าน ฐานตัดต่อคำปราศรัยใส่ร้ายปลุกปั่นบุกรัฐสภา

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ขู่ดำเนินการทางกฎหมายกับสำนักข่าวบีบีซี ต่อกรณีตัดต่อคำปราศรัยของเขาในปี 2021 วันที่บรรดาผู้สนับสนุนของเขาบุกโจมตีอาคารรัฐสภา หลังจากเมื่อวันจันทร์(10พ.ย.) ทางบรรษัทแพร่ภาพกระจายเสียงอังกฤษแห่งนี้ยอมรับถึงความบกพร่องในด้านการตัดสินใจ
บรรดาทนายความของประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่าบีบีซีต้องถอนสารคดีดังกล่าวภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน หรือไม่อย่างนั้นจะต้องเจอกับการยื่นฟ้งดำเนินคดีทางกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สารคดีรายการเรือธงของบีบีซี "Panorama" ถูกพบว่าตัดต่อถ้อยแถลง 2 ส่วนของทรัมป์เข้าด้วยกัน เพื่อให้ดูเหมือนว่าเขายุยงพวกก่อจลาจลบุกอาคารรัฐสภาในเดือนมกราคม 2021 ซึ่งทางบรรดาทนายความของประธานาธิบดี เน้นย้ำว่า "เป็นเท็จและเป็นการหมิ่นประมาท"
การออกมายอมรับเกี่ยวกับการตัดต่อคำปราศรัยและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างที่มีต่อบีบีซีนิวส์ ฉุดให้บรรษัทแพร่ภาพกระจายเสียงอังกฤษแห่งนี้ดำดิ่สู่วิกฤต ผลก็คือมีการลาออกของผู้บริหารระดับสูง 2 ราย ได้แก่ ทิม เดวี ผู้อำนวยการใหญ่และ เดโบราห์ เทอร์เนส ซีอีโอฝ่ายข่าว เมื่อวันอาทิตย์(9พ.ย.)
ซามีร์ ชาห์ ประธานบีบีซีในวันจันทร์(10พ.ย.) ออกมาขอโทษเกี่ยวกับคลิปตัดต่อ แต่ปฏิเสธคำกล่าวอ้างว่ามีความลำเอียงอย่างเป็นระบบในรายงานข่าวของบีบีซี เขาบอกว่าบีบีซีกำลังพิจารณาถึงแนวทางตอบสนองต่อคำขู่ดำเนินการทางกฎหมายของทรัมป์
วิกฤตครั้งนี้มีชนวนจากรายงานภายในที่หลุดออกมาฉบับหนึ่ง ซึ่งแสดงความกังวลเกี่ยวกับการรายงานข่าวของบีบีซี ในนั้นรวมถึงมีการตัดต่อคำปราศรัยของทรัมป์ ในรายการหนึ่งที่ออกอากาศก่อนหน้าศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เดือนพฤศจิกายน 2024 ไม่นาน
คลิปตัดต่อดังกล่าวเป็นภาพบรรดาผู้สนับสนุนของทรัมป์ บุกจู่โจมอาคารรัฐสภา ในวันเดียวกับที่ทรัมป์กล่าวปราศรัย ระหว่างที่สภาพคองเกรสกำลังเปิดประชุมรับรองชัยชนะของ โจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครต เหนือ ทรัมป์ ในศึกเลือกตั้เดือนพฤศจิกายน 2020
ในรายการสารคดี Panorama ที่ออกอากาศเมื่อปีที่แล้ว เป็นภาพที่ ทรัมป์ กำลังบอกกับพวกผู้สนับสนุนว่า "เราจะเดินมุ่งหน้าไปยังอาคารรัฐสภา" และ "พวกเราจะต่อสู้ราวกับขุมนรก" คำพูดที่เป็นการตัดต่อถ้อยแถลงของทรัมป์ 2 ส่วนเข้าด้วยกัน โดยในสิ่งที่ ทรัมป์ พูดจริงๆคือ "พวกเราจะส่งเสียงเชียร์วุฒิสมาชิก สภาคองกรสทั้งหญิงและชาย ผู้กล้าหาญของเรา"
รายงานภายในของบีบีซี ที่หลุดถึงมือหนังสือพิมพ์เดลีเทเลกราฟ ยังรวมไปถึงกรณีมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การรายงานข่าวสงครามอิสราเอล-กาซาของบีบีซี และประเด็นคนข้ามเพศ
ชาห์ ยอมรับว่าทางทีมข่าวต้องการให้ผู้ชมได้เห็นภาพชัดเจนว่าประชาชนทำอะไร หลังจากการปราศรัยของทรัมป์ เลยเอาคำปราศรัยของทรัมป์ 2 ช่วงที่ห่างกันถึงเกือบ 1 ชั่วโมงมาตัดต่อรวมเข้าด้วยกัน "บีบีซี อยากขอโทษ สำหรับความบกพร่องในด้านการตัดสินใจดังกล่าว" ชาห์ กล่าวในหนังสือที่ส่งถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
หนังสือของทีมทนายความทรัมป์ ชี้ว่าบีบีซีละเมิดกฎหมายหมิ่นประมาทของรัฐฟลอริดา ด้วยการจงใจละเว้นข้อเท็จจริงและเจตนาบิดเบือนคำพูด เพื่อก่อความเชื่อฝังใจผิดๆในสิ่งที่ทรัมป์กล่าว
เมื่อเร็วๆนี้ บริษัทสื่อสารมวลชนของสหรัฐฯหลายแห่ง ในนั้นรวมถึงซีบีเอสและเอบีซีนิวส์ ยอมจ่ายเงินชดใช้เพื่อยุติการฟ้องร้องดำเนินคดีที่ยื่นโดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ
(ที่มา:รอยเตอร์)