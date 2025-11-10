เซ่นความลำเอียง!บอสBBCและหัวหน้าข่าวลาออก หลังถูกวิจารณ์ตัดต่อคำพูดใส่ความทรัมป์

บิ๊กบอสของบีบีซีและหัวหน้าฝ่ายข่าวได้ขอลาออกเมื่อวันอาทิตย์(9พ.ย.) ตามหลังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความลำเลียงของบรรษัทแพร่ภาพกระจายเสียงอังกฤษแห่งนี้ ในนั้นรวมถึงการตัดต่อคำพูดใส่ร้ายประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ
บีบีซีอยู่ภายใต้แรงกดดันเพิ่มมากขึ้น หลังรายงานภายในที่จัดทำโดนอดีตที่ปรึกษารายหนึ่ง รั่วไหลถึงหนังสือพิมพ์เดลีเทเลกราฟ อ้างถึงความบกพร่องในการรายงานข่าวสงครามอิสราเอล-ฮามาส, ประเด็นคนข้ามเพศ และถ้อยแถลงของทรัมป์
เมื่อไม่นานที่ผ่านมา ทำเนียบขาวแถลงตำหนิสำนักข่าวแห่งนี้ ว่าเป็น "กลไกโฆษณาชวนเชื่อ" หลังรายงานเรือธงของพวกเขา "Panorama" ถูกพบว่าตัดต่อถ้อยแถลง 2 ส่วนของทรมป์เข้าด้วยกัน เพื่อให้ดูเหมือนว่าเขายุยงพวกก่อจลาจลบุกอาคารรัฐสภาในเดือนมกราคม 2021
ทิม เดวี ซึ่งเป็นผู้นำบีบีซีมาตั้งแต่ปี 2020 เผยว่าเขาตัดสินใจลาออก หลังได้รับเสียงสะท้อนอย่างหนักหน่วงทั้งเป็นการส่วนตัวและด้านความเป็นมืออาชีพ ต่อบทบาทของเขาในช่วงเวลาหลายปีของเหตุการณ์ต่างๆนานาเหล่านี้
ขณะที่ เดโบราห์ เทอร์เนส ซีอีโอของบีบีซีนิวส์ ก็ลาออกเช่นกัน
จากเคยเป็นสำนักข่าวที่ได้รับความเคารพทั่วโลก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บีบีซีถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการคงไว้ซึ่งภาระหน้าที่ของการรายงานข่าวที่เป็นกลาง พยายามชี้นำท่ามกลางความแตกแยกทางการเมืองและสังคมอย่างรุนแรง
รายงานภายในที่รั่วไหลระบุว่าบีบีซีอาหรับ แสดงถึงความลำเอียงต่อต้านอิสราเอล ในการรายงานข่าวเกี่ยวกับสงครามในกาซา และเรื่องราวต่างๆที่ก่อคำถามที่ยุ่งยากเกี่ยวกับประเด็นคนข้ามเพศ ได้ถูกมองข้ามได้ทีมงานกลุ่มเล็กๆ
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บีบีซียังเผชิญกับเอื้อฉาว กรณีที่ แกรี ลินิเกอร์ พิธีกรรายการกีฬาที่ได้รับค่าจ้างสูง วิพากษ์วิจารณ์นโยบายเชิงปิดกั้นผู้ลี้ภัยของรัฐบาลอังกฤษ ซึ่งนำมาสู่การวอล์คเอาต์ของพนักงานช่วงสั้นๆ ขณะเดียวกันพวกเขายังถูกประณามสำหรับออกอากาศ บ็อบ ไวแลน ดูโอพังก์-แร็ป ตะโกนต่อต้านกองทัพอิสราเอลที่กลาสตันเบอรี
รายการสารคดี Panorama ที่ออกอากาศเมื่อปีที่แล้ว เป็นภาพที่ ทรัมป์ กำลังบอกกับพวกผู้สนับสนุนว่า "เราจะเดินมุ่งหน้าไปยังอาคารรัฐสภา" และ "พวกเราจะต่อสู้ราวกับขุมนรก" คำพูดที่เป็นการตัดต่อถ้อยแถลงของทรัมป์ 2 ส่วนเข้าด้วยกัน
โดยในสิ่งที่ ทรัมป์ พูดจริงๆคือ "พวกเราจะส่งเสียงเชียร์วุฒิสมาชิก สภาคองกรสทั้งหญิงและชาย ผู้กล้าหาญของเรา"
แคโรไลน์ ลีวิตต์ เลขานุการฝ่ายสื่อสารมวลชนของทรัมป์ ให้คำจำกัดความบีบีซี ว่า "เป็นเฟคนิวส์ 100%" ระหว่างการสัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์(7พ.ย.)
ลิซา แนดี รัฐมนตรีวัฒนธรรมอังกฤษ ขอบคุณ เดวี สำหรับการทำงานในฐานะผู้อำนวยการใหญ่ของบีบีซี ที่นำพาสื่อมวลชนแห่งนี้ผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญยิ่ง แหล่งข่าวใกล้ชิดกับสถานการณ์บอกว่าการตัดสินใจของเดวี ทำบอร์ดบริหารของบีบีซีถึงกับตกตะลึง และเขาจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปอีกไม่กี่เดือน จนกว่าจะหาคนมาทำหน้าที่แทนได้แล้ว
(ที่มา:รอยเคอร์)