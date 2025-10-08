แบบจำลองชี้บิทคอยน์มีโอกาส 50% ทะลุ $140,000 เดือน ต.ค.นี้

นักเศรษฐศาสตร์ชี้ชัดข้อมูลย้อนหลังบิทคอยน์มีแนวโน้มพุ่งแตะ $140,000 ในเดือนตุลาคม สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยผลตอบแทนเดือนตุลาคมในอดีต ขณะนักวิเคราะห์ตลาดมองกระแสเงินทุนสถาบันเริ่มขยับเข้าซื้อหลังจบไตรมาส 3
ทิโมธี ปีเตอร์สัน (Timothy Peterson) นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังด้านสินทรัพย์ดิจิทัล กล่าวว่า บิทคอยน์ (Bitcoin) มีโอกาส 50% ที่จะทะลุระดับ 140,000 ดอลลาร์ภายในเดือนตุลาคมนี้จากแบบจำลองการจำลองข้อมูลย้อนหลังนับร้อยครั้งในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
ปีเตอร์สันเผยผ่านโพสต์บนแพลตฟอร์ม X ว่า “มีความน่าจะเป็น 50% ที่ราคาบิทคอยน์จะปิดเดือนตุลาคมเหนือระดับ 140,000 ดอลลาร์ แต่ก็มีโอกาส 43% ที่จะปิดต่ำกว่า 136,000 ดอลลาร์”
ณ ราคาปัจจุบันราว 122,032 ดอลลาร์ต่อบิทคอยน์ ซึ่งบิทคอยน์จะต้องมีการปรับตัวขึ้นประมาณ 14.7% เพื่อแตะระดับดังกล่าว หลังจากก่อนหน้านี้เพิ่งสร้างสถิติสูงสุดใหม่ 126,200 ดอลลาร์ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ตามข้อมูลจาก CoinMarketCap
นอกจากนี้ปีเตอร์สันระบุว่า ผลลัพธ์ของแบบจำลองนี้ชี้ให้เห็นว่า “ครึ่งหนึ่งของกำไรเฉลี่ยเดือนตุลาคมของบิทคอยน์ได้เกิดขึ้นไปแล้ว” โดยแบบจำลองนี้อ้างอิงข้อมูลราคาประจำวันของบิทคอยน์ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อคาดการณ์พฤติกรรมตลาดในระยะยาว
การคาดการณ์จากข้อมูลจริง ไม่ใช่อารมณ์หรือความลำเอียง
นักเศรษฐศาสตร์รายนี้ย้ำว่า การคาดการณ์ทั้งหมดเกิดจาก “การจำลองข้อมูลจริงนับร้อยครั้ง ปราศจากอารมณ์หรืออคติของมนุษย์” โดยแต่ละแบบจำลองใช้ตรรกะเดียวกัน คือการจำลองความผันผวนและจังหวะการเคลื่อนไหวซ้ำของราคาบิทคอยน์ตามประวัติศาสตร์
ตามข้อมูลจาก CoinGlass ชี้ว่า บิทคอยน์เปิดเดือนตุลาคมที่ราว 116,500 ดอลลาร์ หากราคาทะลุ 140,000 ดอลลาร์ จะเท่ากับการปรับขึ้น 20.17% ซึ่งเกือบเท่ากับค่าเฉลี่ยผลตอบแทนเดือนตุลาคมในอดีตของบิทคอยน์ที่ 20.75%
“ผลลัพธ์เหล่านี้หลีกเลี่ยงอคติและเสียงรบกวนจากความรู้สึกในระยะสั้น ทำให้เราได้ภาพที่ชัดเจนและเป็นไปตามความน่าจะเป็นของทิศทางราคา” ปีเตอร์สันกล่าวเสริม
บิทคอยน์เดือนตุลาคม มักเป็นเดือนทองของนักลงทุน
ข้อมูลในอดีตตั้งแต่ปี 2556 ระบุว่า เดือนตุลาคมเป็นเดือนที่บิทคอยน์ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับสองรองจากพฤศจิกายน โดยเฉลี่ยโตเฉียด 21% ต่อเดือน สะท้อนว่าช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีมักเป็น “จังหวะทอง” สำหรับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล
อย่างไรก็ตาม ปีเตอร์สันเตือนว่า แม้ข้อมูลจะบ่งชี้แนวโน้มเชิงบวก แต่ตลาดบิทคอยน์ก็เคยเบี่ยงเบนจากรูปแบบในอดีตหลายครั้ง “ความน่าจะเป็นไม่ใช่การการันตี” เขากล่าว “ตลาดยังคงมีปัจจัยภายนอกและจิตวิทยานักลงทุนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา”
นักวิเคราะห์เชื่อแนวโน้มขาขึ้นยังไม่จบ
หลังจากบิทคอยน์ทำจุดสูงสุดใหม่ในวันจันทร์ หลายนักวิเคราะห์ยังคงมองว่าราคามีแนวโน้มพุ่งต่อ โดยนักวิเคราะห์คริปโตชื่อ “Jelle” โพสต์บน X ว่า “บิตคอยน์กำลังทดสอบแนวต้านเดิมจากจุดสูงสุดก่อนหน้า ตลาดหมีจบแล้ว ถึงเวลาผลักขึ้นต่อ”
ด้าน แมธทิว ไฮแลนด์ นักวิเคราะห์สินทรัพย์ดิจิทัลแสดงความคิดเห็นในทำนองเดียวกันว่า “แรงดันกำลังสะสม” และอาจเป็นสัญญาณของการขยับขึ้นครั้งใหม่
อย่างไรก็ตามปีเตอร์สันให้เหตุผลเชิงโครงสร้างเพิ่มเติมว่า “ตลาดไม่ได้เคลื่อนไหวแบบสุ่มในระยะสั้น แต่มีวัฏจักรของสภาพคล่อง ความเชื่อมั่น และการจัดพอร์ตของนักลงทุนสถาบัน” โดยเฉพาะเดือนตุลาคมซึ่งถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของรอบการลงทุนสถาบัน ตั้งแต่การปรับพอร์ตสิ้นไตรมาส 3 ไปจนถึงการวางแผนปีงบประมาณใหม่และการเตรียมปิดงบปลายปี
ความน่าจะเป็นของราคาบิทคอยน์ พุ่ง 50% ที่อาจเปลี่ยนทิศทั้งปี
แม้โอกาสที่บิทคอยน์จะทะลุ 140,000 ดอลลาร์ในเดือนนี้มีเพียงครึ่งต่อครึ่ง แต่สำหรับตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยความเชื่อมั่นและวัฏจักรสภาพคล่อง การขยับขึ้นของเดือนตุลาคมอาจกลายเป็นตัวเร่งให้ราคาทะลุแนวต้านทางจิตวิทยา และเปิดประตูสู่การปรับฐานรอบใหม่ในช่วงปลายปีนี้ได้อีกครั้ง