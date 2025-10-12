ทรัมป์นัดถกผู้นำกว่า 20 ประเทศที่อียิปต์ มุ่งผลักดันเงื่อนไขสันติภาพถาวรในกาซา

รอยเตอร์ – ชาวปาเลสไตน์นับพันมุ่งหน้ากลับบ้านทางด้านเหนือของกาซา ขณะที่ดูเหมือนทั้งอิสราเอลและฮามาสปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงด้วยดี และในวันจันทร์นี้ (13 ต.ค.) ทรัมป์จะประชุมร่วมกับผู้นำกว่า 20 ประเทศที่อียิปต์เพื่อผลักดันเงื่อนไขต่างๆ ของข้อตกลงสันติภาพถาวรในกาซา และคาดว่า ช่วงเที่ยงวันเดียวกันนั้น ฮามาสจะปล่อยตัวประกันที่เหลืออยู่ทั้งหมด
เมื่อวันเสาร์ (11 ต.ค.) ชาวกาซาต่างดีใจที่การสู้รบสิ้นสุดลง แต่หลายคนเดินทางกลับถิ่นฐานเพียงเพื่อจะพบว่า บ้านเรือนพังพินาศจากสงคราม
ขณะเดียวกัน ทหารอิสราเอลเคลื่อนย้ายกำลังออกจากชุมชนใหญ่ในเมืองต่างๆ ในกาซาภายใต้ขั้นตอนแรกของข้อตกลงเพื่อยุติสงครามที่มีอเมริกาเป็นตัวกลางตั้งแต่วันศุกร์ (10 ต.ค.) แต่ยังคงควบคุมพื้นที่ราวครึ่งหนึ่งของกาซา
ที่อิสราเอล ประชาชนหลายหมื่นคนร่วมเฉลิมฉลองที่จัตุรัสตัวประกันในเทลอาวีฟ หลังจากใช้สถานที่แห่งนี้ชุมนุมประท้วงมานาน 2 ปีด้วยความโกรธแค้นและเศร้าโศก
จาเร็ด คุชเนอร์ และอิวานกา ทรัมป์ ลูกเขยและลูกสาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ รวมทั้งสตีฟ วิตคอฟฟ์ ผู้แทนพิเศษด้านตะวันออกกลางของอเมริกา ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเจรจาหยุดยิงในกาซานับตั้งแต่ที่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเมื่อต้นปี ขึ้นเวทีที่จัตุรัสตัวประกัน โดยวิตคอฟฟ์กล่าวว่า รอวันนี้มานานแล้ว ขณะที่ฝูงชนตะโกนขอบคุณทรัมป์และวิตคอฟฟ์ แต่โห่ลั่นเมื่อวิตคอฟฟ์กล่าวถึงนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอล ผู้แทนพิเศษของสหรัฐฯ ผู้นี้เสริมว่า คนอิสราเอลทั้งหมดและทั่วโลกเตรียมพร้อมต้อนรับตัวประกันกลับบ้าน
ขณะเดียวกัน โฆษกของประธานาธิบดีอับเดล ฟัตตาห์ เอล-ซิซีของอียิปต์ แถลงเมื่อวันเสาร์ว่า ทรัมป์จะประชุมร่วมกับผู้นำกว่า 20 ประเทศที่เมืองชาร์ม เอล-ชีคของอียิปต์ในวันจันทร์ เพื่อผลักดันเงื่อนไขต่างๆ ของข้อตกลงสันติภาพถาวรในกาซา และคาดว่า ฮามาสจะปล่อยตัวประกันที่เหลืออยู่ทั้งหมดเวลาเที่ยงวันเดียวกันอันเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหยุดยิง
ภายใต้ข้อตกลงนี้ ภายหลังตัวประกันทั้งหมดได้รับอิสรภาพ อิสราเอลจะต้องปล่อยนักโทษและผู้ถูกควบคุมตัวชาวปาเลสไตน์เกือบ 2,000 คน ซึ่งหลายคนในจำนวนนี้ถูกจับระหว่างสงครามในกาซา
นอกจากนี้ยังคาดว่า รถบรรทุกความช่วยเหลือหลายร้อยคันจะนำอาหารและยาเข้าไปแจกจ่ายในกาซา โดยทาง เทสส์ อินแกรม โฆษกกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) แถลงเมื่อวันเสาร์ว่า ยูนิเซฟ จะจัดหาอาหารที่ให้พลังงานสูงสำหรับเด็กที่ขาดสารอาหาร ผ้าอนามัย และเต็นท์เพิ่มเพื่อนำไปแจกจ่ายในกาซาตั้งแต่วันอาทิตย์ (12 ต.ค.)
พลเรือเอก แบรด คูเปอร์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางของกองทัพสหรัฐฯ ที่เดินทางไปยังกาซาพร้อมกับวิตคอฟฟ์ และคุชเนอร์ รวมทั้งเอยัล ซามีร์ ผู้บัญชาการกองทัพอิสราเอล กล่าวว่า การเดินทางครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของทีมเฉพาะกิจที่จะสนับสนุนความพยายามฟื้นเสถียรภาพในกาซา แม้อเมริกาจะไม่ส่งทหารไปยังกาซาก็ตาม
อย่างไรก็ดี ยังคงมีคำถามว่า ข้อตกลงหยุดยิงและข้อตกลงแลกเปลี่ยนตัวประกันกับนักโทษ ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดเพื่อยุติสงครามในกาซานั้น จะนำไปสู่สันติภาพถาวรภายใต้แผนการ 20 ข้อของทรัมป์ได้จริงหรือไม่
ขั้นตอนต่อไปตามแผนของทรัมป์ยังไม่มีการตกลงกัน ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการปกครองฉนวนกาซาซึ่งจะต้องเป็นเขตปลอดทหาร และชะตากรรมสุดท้ายของฮามาสที่ปฏิเสธข้อเรียกร้องของอิสราเอลให้วางอาวุธ
ทรัมป์แสดงความเชื่อมั่นว่า ทั้งสองฝ่ายจะเคารพข้อตกลงหยุดยิง และเชื่อว่า ขั้นตอนต่อไปจะได้รับฉันทามติ แต่สำทับว่า ยังต้องจัดการรายละเอียดบางอย่าง
นอกจากซัมมิตที่อียิปต์แล้ว คาดว่า ทรัมป์จะไปปราศรัยในรัฐสภาของอิสราเอล ซึ่งจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนแรกที่ทำสิ่งนี้นับจากจอร์จ ดับเบิลยู. บุชในปี 2008